Công an kiểm tra máy trợ thính của thí sinh thi tốt nghiệp

14h00 chiều nay, các thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do có đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên cả nước sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi.

Ảnh: minh họa

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội năm nay có hơn 500 thí sinh của 2 trường trên địa bàn quận dự thi là THPT Trần Phú và THPT Việt Đức.

Điểm đặc biệt của năm nay là có 1 thí sinh khiếm thính dự thi. Lãnh đạo điểm thi Trường THPT Trần Phú cho biết gia đình đã chuyển tai nghe trợ thính của thí sinh đến điểm thi. Sáng nay, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại điểm thi đã kiểm tra. Tuy nhiên, do lực lượng này không có chức năng kiểm tra tai nghe nên chiều nay, A06 của Bộ Công an sẽ đến kiểm tra. Sau đó tai nghe được niêm phong, sáng mai khi thí sinh làm thủ tục vào phòng thi sẽ được trả lại tai nghe này. Sau đó, tai nghe lại được thu lại để cho các buổi thi sau.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có tổng số 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó có 46.978 thí sinh tự do. Các thí sinh dự thi tại 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với Kỳ thi năm 2023), tổng số phòng thi là 45.149.

Thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.

Tại đây, thí sinh xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và nhận thẻ dự thi.

Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi, hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lí kịp thời.

Trường hợp bị mất giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để xem xét, xử lí.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi, lịch thi. Thí sinh cần đặc biệt ghi nhớ những nội dung liên quan đến trách nhiệm của thí sinh trong trường thi, phòng thi; những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi… Điều này đặc biệt quan trọng để tránh vi phạm quy chế thi dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Việc đến làm thủ tục dự thi còn giúp thí sinh biết điểm thi, phòng thi; tránh nhầm lẫn điểm thi, hoặc khó khăn trong tìm kiếm phòng thi trong ngày thi chính thức.