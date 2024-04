Công an Hải Phòng thông tin vụ nữ cán bộ tham gia tổ chức "tiệc ma tuý"

Tối 8/4, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc, kỷ luật nữ cán bộ Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988), công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân .

Nữ cán bộ nêu trên bị tước danh hiệu Công an Nhân dân do tham gia tổ chức "tiệc ma túy" tại một căn biệt thự cao cấp trên địa bàn quận Hồng Bàng mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt xóa.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 4/4, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng đột kích, bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự sang trọng trong khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) của vợ chồng Nguyễn Thanh Huyền (SN 1986).

Thời điểm này, cảnh sát ghi nhận 12 đối tượng (7 nam, 5 nữ) đang mở “tiệc ma túy” . Qua kiểm tra, cảnh sát ghi nhận 9/12 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đồng thời, thu giữ tại hiện trường 0,13gam ma túy (dạng Ketamine) và một số tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ trong căn biệt thự cao cấp, nơi các đối tượng tổ chức tiệc ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Huyền (SN 1986); Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988) và Vũ Hoàng Cường (SN 1982, cùng ở Hải Phòng) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài nữ cán bộ công an Bùi Thị Ngọc Bích vừa bị tạm giữ, bị tước danh hiệu Công an Nhân dân còn có một nữ cán bộ khác là V.A, công tác tại Công an quận Dương Kinh được cho là có liên quan vụ việc.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.