Công an Hà Nội truy nã bị cáo bỏ trốn khi bị dẫn giải đi xét xử

Theo cơ quan điều tra, trong ngày 18/6, Công an quận Hà Đông đã có báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội về việc Nguyễn Văn Trung trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử Toà án nhân dân quận Hà Đông và tội danh Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, đe doạ giết người.



Bị cáo Trung

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 sáng 18/6, nhiều người dân chứng kiến một người đàn ông khoảng 40 tuổi bỏ chạy khỏi trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, phía sau là lực lượng chức năng đang truy đuổi.

Trong lúc bỏ chạy, đối tượng 1 tay vẫn đeo còng, 1 tay cầm vật nghi như dao. Được biết, bị cáo Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1983 ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông), là đối tượng cộm án ở địa phương. Lý lịch bất hảo của đối tượng ghi rõ, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự.