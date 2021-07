Công an Hà Nội ra văn bản hỏa tốc về việc thu hồi sổ hộ khẩu

Ngày 1/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Giám đốc công an TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1/7.

Chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú... phải thông báo cho công dân biết về việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu theo quy định tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú năm 2020.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020.

Từ ngày 1/7, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ mở và hoạt động trở lại, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thông tin công dân "đúng, đủ, sạch, sống" theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Luật Cư trú và công tác làm sạch thông tin dân cư của các đơn vị.

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, đồng loạt công các xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành cơ sở vật chất, cơ sở kỹ thuật tiếp dân thực hiện luật cư trú mới. Mỗi Công an xã, phường đều cử ít nhất 2 cán bộ được đào tạo cơ bản để hoàn thành nhiệm vụ.

Trực tiếp đi kiểm tra việc bắt đầu thực hiện luật cư trú tại công an 2 phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) và Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) vào sáng nay, Phó Giám đốc công an TP Hà Nội Nguyễn Hồng Ky đã trực tiếp lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của người dân khi tới làm các thủ tục hành chính tách nhân khẩu và khai báo cư trú. Hướng dẫn trực tiếp cán bộ làm nhiệm vụ tiếp dân thực hiện đúng tác phong công an nhân dân khi giao tiếp.

"Với luật cư trú mới được thực hiện bắt đầu từ 1/7 đã có khác biệt so với luận cư trú cũ khi tạo mọi điều kiện cho người dân. So với trước đây, cấp cơ sở là công an phường, xã được trực tiếp tiếp cận với người dân vừa rút ngắn thời gian đi lại cho người dân vừa tạo sự gần gũi gắn kết quân dân.

Để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho người dân khi tới làm thủ tục hành chính, công an thành phố Hà Nội đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật hoà nhập với mạng lưới thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hiện nay, công dân khi tới làm thủ tục hành chính ở cơ sở chỉ cần mang giấy tờ cần thiết, thẻ căn cước công dân đã có thể tra cứu dữ liệu và hoàn thành nhanh gọn các yêu cầu”, Phó GĐ công an TP Hà Nội nhấn mạnh.