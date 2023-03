Nghi vấn chồng đánh vợ tử vong rồi trình báo gặp tai nạn

Ngày 20/3, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nghi vấn chồng đánh vợ tử vong, rồi đi trình báo gặp tai nạn lao động.

“Sau khi tử vong thì người chồng đưa vợ về Hà Tĩnh và trình báo tai nạn lao động, song người thân nạn nhân nghi vấn có uẩn khúc nên đã trình báo lực lượng công an. Sự việc xảy ra tại Quảng Trị nên Công an huyện Can Lộc đang bàn giao cho lực lượng chức năng ở Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo công an huyện thông tin thêm.

Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Th. (SN 1991, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) ngày 20/3. Trong đơn, gia đình nghi vấn chị Th. bị chồng là Lê Anh S. (SN 1986) đánh dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan công an, S. khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại công trình ở Quảng Trị. Khoảng 18h30, ngày 19/3, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Lúc này, S. có đánh đập vợ khiến chị Th. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. S. đã chở chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và tổ chức làm lễ tang.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.