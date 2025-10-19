Mới đây, Công an phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với 2 nạn nhân Đào N. và Nguyễn T. đều trú phường Bồng Sơn bị lừa đưa sang Campuchia làm việc, bán thận may mắn trốn thoát trở về địa phương.

Công an làm việc với một nạn nhân bị lừa sang Campuchia may mắn trốn thoát trở về (Ảnh: Công an Gia Lai).

Với lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao", hứa hẹn mức lương từ 15 - 20 triệu đồng/tháng, công việc nhẹ nhàng như soạn thảo văn bản, chăm sóc khách hàng trực tuyến... các đối tượng môi giới tiếp cận nạn nhân qua trang mạng xã hội Facebook, nhắn tin qua Messeger để giới thiệu việc làm. Hay lợi dụng việc nạn nhân cần tiền tiêu xài nên có nhu cầu bán thận, các đối tượng tiếp cận hướng dẫn nạn nhân ra nước ngoài bán để kiếm thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, khi qua đến nước bạn, nạn nhân bị tịch thu giấy tờ tùy thân, điện thoại và quản lý chặt chẽ, yêu cầu nạn nhân sử dụng các tài khoản ảo qua không gian mạng để lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia cờ bạc trực tuyến, đầu tư tài chính, nạp tiền vào các trò chơi trực tuyến...

Nếu không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng đe dọa, đánh đập, hành hạ về thể chất và tinh thần, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng.

Nghiêm trọng hơn, để được trở về Việt Nam, các nạn nhân bị ép buộc phải gọi điện về cho gia đình nộp tiền chuộc lên đến 400 - 500 triệu đồng.

Lợi dụng lúc các đối tượng mất cảnh giác, Đào N. và Nguyễn T. đã trốn thoát khỏi "hang ổ" của các đối tượng về tới Việt Nam và trình báo cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, Công an phường Bồng Sơn khuyến cáo người dân:

Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè, khu dân cư về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Người dân nhất là các bạn học sinh, sinh viên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ.

Tuyệt đối cảnh giác trước những lời mời chào đi lao động nước ngoài với thu nhập cao nhưng công việc mơ hồ, không rõ ràng.

Không tin tưởng người lạ trên mạng xã hội; mọi thông tin tuyển dụng đi làm việc ở nước ngoài cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, liên hệ với cơ quan chức năng hoặc các Công ty xuất khẩu lao động hợp pháp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp có dấu hiệu lừa đảo đưa người sang Campuchia, người dân cần báo ngay cho Công an phường hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.