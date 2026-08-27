Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây, thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức “quà tặng 0 đồng” có dấu hiệu xuất hiện trở lại với nhiều biến tướng tinh vi. Dù không phải thủ đoạn mới, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, lợi dụng tâm lý thích ưu đãi, quà tặng miễn phí và sự thiếu cảnh giác của một bộ phận người dân để tiếp cận, tạo lòng tin, thu thập thông tin cá nhân và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, ngày 7/7/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo H Nguyên Niê Kdăm cùng 12 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nhóm đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của TikTok, sử dụng các phần mềm gọi điện qua Internet để liên hệ với người dân, thông báo về việc tặng quà miễn phí, tri ân khách hàng.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn người dân kết bạn qua Zalo với các “nhân viên chăm sóc khách hàng”, sau đó dụ dỗ tham gia các nhiệm vụ thương mại điện tử với cam kết được hưởng hoa hồng cao. Để củng cố lòng tin, ban đầu các đối tượng chuyển cho người tham gia một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển những khoản tiền lớn hơn, chúng viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, tài khoản bị khóa hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ để yêu cầu nạn nhân tiếp tục nạp tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Xét xử bị cáo H Nguyên Niê Kdăm và các đồng phạm. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Không chỉ dừng lại ở hình thức gọi điện thông báo trúng thưởng, tặng quà, các đối tượng còn biến tướng thủ đoạn “quà tặng 0 đồng” bằng nhiều cách thức khác nhau.

Một thủ đoạn đang được các đối tượng lợi dụng là gửi những kiện hàng được giới thiệu là “quà tặng 0 đồng”, “quà tri ân khách hàng” đến tận nhà người dân mà không yêu cầu thanh toán. Bên trong các gói hàng thường là những món đồ có giá trị thấp, thậm chí không có giá trị sử dụng. Khi giao hàng, người dân có thể được đề nghị cầm gói quà và chụp ảnh chân dung cùng căn cước công dân. Đây có thể là thủ đoạn nhằm thu thập thông tin định danh, dữ liệu sinh trắc học để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật như mở tài khoản, đăng ký dịch vụ hoặc vay tiền trực tuyến trái phép.

Một hình thức khác là sau khi nhận quà, người dân được yêu cầu quét mã QR để xác nhận đã nhận hàng, tham gia chương trình ưu đãi hoặc nhận thêm phần thưởng có giá trị cao hơn. Tuy nhiên, các mã QR này có thể dẫn đến trang web giả mạo hoặc đường link tải ứng dụng chứa mã độc. Nếu thiếu cảnh giác và làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ để lộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc vô tình cấp quyền truy cập thiết bị cho đối tượng xấu.

Từ những thông tin bị đánh cắp, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, đánh cắp dữ liệu hoặc sử dụng thông tin của nạn nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức “quà tặng 0 đồng”. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Trong bối cảnh mua sắm, giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời “tặng quà miễn phí”, “quà tri ân”, “khuyến mại đặc biệt” hoặc các chương trình có dấu hiệu bất thường. Không nên vì tâm lý ham quà, tin vào lợi ích trước mắt mà cung cấp thông tin cá nhân, quét mã QR hoặc thực hiện các yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ.

Đằng sau những món quà tưởng chừng như “0 đồng” có thể là những thủ đoạn được các đối tượng tính toán nhằm đánh cắp thông tin, chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc trực tiếp chiếm đoạt tài sản. Chủ động kiểm tra, xác minh trước khi nhận quà, truy cập đường link hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào chính là cách đơn giản và hiệu quả để mỗi người dân tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Để chủ động phòng ngừa, không trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo núp bóng “quà tặng 0 đồng”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân:

- Không nhận hoặc làm theo hướng dẫn đối với các đơn hàng, kiện hàng không rõ nguồn gốc, không xác định được người gửi.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung, căn cước công dân, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc các đối tượng không xác định rõ danh tính.

- Không chụp ảnh căn cước công dân, ảnh chân dung theo yêu cầu của người giao quà hoặc người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng khi chưa xác minh rõ mục đích.

- Không quét mã QR lạ, không truy cập các đường link chưa được kiểm chứng và không tải, cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ người lạ.

- Không chuyển tiền để nhận quà, nhận thưởng, hoàn thành nhiệm vụ hoặc “mở khóa” tài khoản khi chưa xác minh rõ thông tin.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã thực hiện giao dịch với các đối tượng lạ, cần nhanh chóng lưu giữ các thông tin liên quan như hình ảnh, tin nhắn, số điện thoại, đường link, mã QR và lịch sử giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.