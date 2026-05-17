Công an cảnh báo gấp tới tất cả những gia đình có con chuẩn bị thi đại học

Theo công an tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, lợi dụng tâm lý lo lắng mùa thi, mong muốn con em đỗ đạt vào các trường danh tiếng, các đối tượng giả mạo tuyển sinh, công an, gửi thông báo trúng tuyển để chiếm đoạt tài sản.

Một trong những chiêu trò phổ biến là giả danh cán bộ ngành giáo dục, nhân viên nhà trường hoặc trung tâm tư vấn tuyển sinh để liên hệ với phụ huynh, học sinh qua điện thoại, mạng xã hội. Các đối tượng thường đưa ra những thông tin sai lệch như có thể “can thiệp điểm thi”, “đảm bảo trúng tuyển nguyện vọng” hoặc “xét tuyển đặc cách”, từ đó yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc chi phí “lo thủ tục”; sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, hình thức lập website, fanpage giả mạo các trường học, cơ quan giáo dục cũng được sử dụng tinh vi. Những trang này thường đăng tải thông tin tuyển sinh, học bổng hấp dẫn, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc nộp phí đăng ký để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng còn quảng bá rầm rộ những khóa luyện thi cấp tốc, cam kết bao đỗ hoặc chắc chắn vào đại học, tuy nhiên sau khi thu học phí cao thì tổ chức qua loa hoặc cắt đứt liên lạc. Một số trường hơp còn gửi thông báo trúng tuyển giả qua tin nhắn, email cuộc gọi yêu cầu đóng phí nhập học ưu đãi. Đáng chú ý các đối tượng còn sử dụng công nghệ để cắt ghép, làm giả con dấu, logo các trường đại học, cao đẳng giống như thật nhằm tạo lòng tin.



Một thủ đoạn khác là mạo danh Công an phường thông báo sai lệch về thông tin đăng ký thi yêu cầu cập nhật gấp qua đường link giả mạo có chứa mã độc, yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm: Mã OTP; Số CCCD, tài khoản ngân hàng; mật khẩu cá nhân. Sau khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại; đánh cắp thông tin; chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các lời hứa “bao đậu”, “nâng điểm” hay can thiệp kết quả thi. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh cần được kiểm chứng qua các kênh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các nhà trường.

Phụ huynh và học sinh cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc đồng thời không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.