Công an Bình Dương làm rõ vụ tai nạn khiến bé trai 4 tuổi tử vong

Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 9/12, chị N. điều khiển xe máy chở theo bé trai P.T.N (4 tuổi).

Khi đi đến giao lộ đường N11 và đường không tên, thuộc khu phố 3, phường Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một thì xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác (chưa rõ biển số).

Cú va chạm mạnh khiến chị N. và bé trai té ngã xuống đường. Lúc này, chiếc xe tải chạy đến tông trúng bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: ĐC)

Sau đó, cả xe máy và xe tải gây tai nạn đều rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, Công an TP. Thủ Dầu Một xác định được chiếc xe tải là của công ty ở phường Tân Vĩnh Hiệp (TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và do ông T.Đ.N điều khiển. Công an TP. Thủ Dầu Một đã liên hệ với công ty và mời tài xế xe tải lên làm việc.

Công an TP. Thủ Dầu Một đang truy tìm chiếc xe máy có liên quan đến vụ tai nạn này.