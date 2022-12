Công an bắt nóng nhóm mua bán phụ nữ trên địa bàn quận 12, TP HCM

Ngày 21-12, Công an quận 12 (TP HCM) cho biết đã bắt khẩn cấp nhóm Phạm Hoàng Em (SN 1988, quê Cần Thơ), Vũ Văn Tuấn (SN 1994, quê Bà Rịa – Vũng Tàu); Vũ Đức Hoàng (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM), Vũ Hoàng Tân (SN 2004, ngụ quận Phú Nhuận’ con của Hoàng) để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật.



Theo thông tin ban đầu, sáng 12-12, Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12) phối hợp với Công an quận 12 ập vào kiểm tra khách sạn HK trên địa bàn do Lê Thanh Đoàn (SN 1986, ngụ TP Hà Nội) và vợ là Lê Thị Huệ (SN 1990) thuê kinh doanh.

Băng nhóm bị công an bắt khẩn cấp

Phạm Hoàng Em

Công an mời làm việc Tuấn, Hoàng, Tân là các nhân viên của khách sạn cùng 11 cô gái ở đây. Trong số các cô gái này có người chỉ mới 14 tuổi.

Công an xác định Em là quản lý quán karaoke ở TP Cần Thơ, chuyên quản lý, điều “đào”. Tháng 9-2022, Em quen biết với Đoàn. Đoàn nói đang kinh doanh massage, khách sạn, nếu có nhân viên nữ thì giới thiệu nên Em đồng ý.

Sau đó, Em giao cho Đoàn 5 cô gái và thu 140 triệu đồng. Các cô gái này phải làm tại quán karaoke ở Cần Thơ để trừ nợ. Em lập hợp đồng cho thấy các cô gái làm việc với mức lương 7 triệu/tháng và làm việc trên 6 tháng. Trường hợp nghỉ ngang thì phải bồi thường 30 triệu đồng. Riêng các cô gái được Em bán cho Đoàn thì phải gánh thêm các khoản nợ như chi phí đưa đón, tiền phạt, tiền xăng xe, thuê mướn người…

Riêng những người làm việc tại quán của Đoàn thì phải bán dâm hàng ngày, tuy nhiên không nhận được tiền công vì bị trừ vào số tiền đã trả cho Em.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng còn ghi nhận có người phải gánh thêm hơn 100 triệu đồng tiền nợ do bị Đoàn phạt các lỗi như dùng ma túy - 30 triệu đồng; tiền lãi suất vay…

Các đối tượng Tuấn, Hoàng và Tân được Huệ thuê 7 triệu đồng mỗi tháng để làm lễ tân, nhân viên và canh giữ không cho các cô gái đi ra khỏi khách sạn HK ở quận 12.

Nếu người nào đi bán dâm ở khách sạn khác thì nhóm này sẽ đưa, đón để giám sát các cô gái bỏ trốn. Đoàn cũng chở các cô gái đi chụp ảnh khỏa thân rồi đăng trên trang web khiêu dâm nhằm quảng cáo, thu nhiều lợi nhuận. Theo đó, Đoàn sẽ chia tiền bán dâm với các cô gái là 50/50.

Nhóm này lập các nhóm chát trên mạng xã hội để tiện việc điều động, phân chia. Mỗi lượt chở các cô gái đi bán dâm sẽ có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Nhóm điều “đào” này phải đưa hết cho Đoàn. Tiền bán dâm của các cô gái, Đoàn cũng thu hết. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.