Concert Anh trai vượt ngàn chông gai: "Gai con" U60 vượt giá rét "đu idol" từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổi vòng

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra vào 18h hôm nay (14/12) tại Vinhomes Ocean Park 3. Theo ghi nhận, từ sáng sớm đã có rất đông người hâm mộ đến địa điểm tổ chức concert để đổi vòng cũng như giao lưu cùng các thần tượng. Trước đó, concert Anh trai vượt ngàn chông gai tạo nên kỷ lục khi bán hết vé chỉ sau 40 phút.

Đám đông khán giả có mặt từ sáng sớm 14/12 tại khu vực đổi vòng concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Trong số hàng nghìn "gai con" có mặt tại Ocean Park 3 sáng nay, có những fan đến từ những tỉnh xa, họ vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số để thỏa mãn đam mê, bất chấp thời tiết Hà Nội rét căm căm. Đáng chú ý, trong số họ có những người hâm mộ đã lớn tuổi nhưng vẫn rất hào hứng, bởi theo họ, chưa có chương trình nào từ trước đến nay khiến họ yêu thích đến vậy.

Cô Cảnh đến từ Hải Phòng

Cô Cảnh (56 tuổi, Hải Phòng) hào hứng chia sẻ cô rất mê Anh trai vượt ngàn chông gai và đang có vé hạng Sao sáng: "Vé cô phải mua lại đấy chứ không mua được từ gốc. Hôm nay cô đi cùng cháu ruột, vì ở khá xa nên cũng phải đi từ sớm đấy. Đây là chương trình cô thích nhất từ trước tới giờ. Cô là fan của đội Tự Long".

Cũng có mặt trong đám đông người hâm mộ, cô Hạnh (55 tuổi, Hà Nội) hôm nay đi cùng con gái, cô may mắn hơn nhiều người khác khi đang sở hữu vé Bay phấp phới 1: "Cô mê từ khi nghe Kay Trần hát bài Nước hoa đấy. Ngoài ra cô cũng thích cả BB Trần, ST Sơn Thạch... nữa".

Cô Hạnh cùng con gái đến từ Hà Nội

Bất chấp tiết trời giá buốt, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Trước đó, trao đổi với truyền thông, ông Nguyễn Xuân An - Giám đốc Truyền thông của Anh trai vượt ngàn chông gai, cho biết, thông qua các kênh truyền thông, Ban tổ chức đã khuyến khích khán giả không nên đến đổi vòng quá sớm vì thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo ông An, ban tổ chức đã chuẩn bị nước, kẹo, miếng dán nhiệt... cho khán giả trong quá trình tham gia các hoạt động trải nghiệm tại concert. Ngoài ra, phía ban tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị y tế, phòng cháy chữa cháy và an ninh nhằm thực hiện tốt công tác phục vụ khán giả.

Ban tổ chức cho hay, concert thứ 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai có khu vực trải nghiệm rộng gần gấp đôi với đêm diễn đầu tại TPHCM. Sân khấu, khán đài, hệ thống loa và màn hình LED... được đầu tư nhiều hơn giúp khán giả có "bữa tiệc" âm nhạc tốt nhất.

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình thực tế âm nhạc quy tụ 33 thí sinh đến từ nhiều ngành nghề như ca sĩ, rapper, diễn viên, vận động viên.. Gây sốt khi lên sóng, chương trình tổ chức concert đầu tiên ở TPHCM ngày 19/10, thu hút hơn 20.000 khán giả.

Trước hiệu ứng của khán giả, chương trình tổ chức thêm đêm nhạc thứ 2 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên). Concert 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai có sự tham gia biểu diễn của 31 "anh tài", ngoại trừ Thành Trung, Liên Bỉnh Phát vắng mặt vì lịch trình cá nhân. Nhóm nhạc LUNAS, ca sĩ Đan Trường, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy sẽ là khách mời trình diễn trong đêm nhạc.