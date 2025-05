Sau đêm concert cuối cùng diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào tối 10/5 vừa qua, BTC Anh Trai Say Hi tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi công bố sự kiện Anh Trai Say Hi Concert Las Vegas với 2 đêm 26-27/7.

Thông tin khiến các khán giả của các “anh trai” vô cùng phấn khích khi sau 6 đêm concert mùa 1 tổ chức tại Việt Nam, 30 nghệ sĩ sẽ lần đầu tiên có chuyến lưu diễn tại Mỹ để đến gần hơn với người hâm mộ hải ngoại. Tuy nhiên, giá vé sau khi được công bố nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả.

Concert Anh Trai Say Hi sẽ lần đầu “xuất ngoại” với 2 đêm diễn tại Las Vegas vào ngày 26-27/7

Giá vé concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas nhận ý kiến trái chiều.

Cụ thể, vé concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas dao động từ 150$ đến 2.500$ - tương đương khoảng gần 4 triệu VNĐ đến gần 65 triệu VNĐ. Đây là con số được xem là vô cùng đắt đỏ để có thể thưởng thức màn trình diễn của 30 “anh trai”.

Bên cạnh đó, so sánh với những nhóm nhạc toàn cầu như BTS hay BLACKPINK khi tổ chức concert tại Mỹ thì giá vé concert của Anh Trai Say Hi càng có sự chênh lệch rõ ràng.

Theo đó, tại concert DEADLINE của BLACKPINK diễn ra tại SVĐ Citi Field, New York, Mỹ vào giữa tháng 7/2025, có giá vé dao động từ 161$ đến 2.356$ - tương đương khoảng 4,1 triệu VNĐ đến 60,7 triệu VNĐ.

Giá vé BLACKPINK world tour 2025 tại New York, Mỹ có giá đắt nhất khoảng 60,7 triệu VNĐ

Đặc biệt, so sánh với BTS: Permission to Dance On Stage – LA diễn ra tại SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ thì giá vé còn khiến cộng đồng mạng sốc hơn.

Theo đó, giá vé concert của BTS có mức giá từ 60$ đến 450$. Tính cả thuế phí sau khi thanh toán, giá vé tương đương khoảng từ hơn 2 triệu VNĐ đến 13,6 triệu VNĐ. So sánh với concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại Las Vegas thì giá vé đắt gấp khoảng 4 lần concert của nhóm nhạc toàn cầu BTS.

Giá vé concert của BTS có giá vé đắt nhất khoảng 13,6 triệu VNĐ

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự lo lắng về việc cho đến thời điểm hiện tại, BTC Anh Trai Say Hi chưa công bố cụ thể về dàn line-up xác nhận tham gia concert.

Nhiều ý kiến cho rằng việc xin visa đi Mỹ không phải chuyện dễ dàng nên rất có thể sẽ có trường hợp nghệ sĩ không thể tham dự. Có bình luận còn đặt nghi vấn rằng, nếu như concert không đủ dàn “anh trai” thì có được hoàn lại % tiền vé được xem là khá đắt đỏ này không.

Một trong những bài đăng than phiền về giá vé concert Anh Trai Say Hi tại Los Angeles

Một số bình luận so sánh với giá vé concert BLACKPINK và BTS

Dẫu vậy cũng có những phản bác cho rằng concert Anh Trai Say Hi được tổ chức tại Mỹ và với số lượng dàn nghệ sĩ lên đến 30 người thì giá vé này có thể coi là chấp nhận được. Hay như concert của BTS diễn ra từ cuối năm 2021 nên sau 4 năm, giá vé bị “đội” lên là chuyện hoàn toàn bình thường.

Tính đến thời điểm hiện tại, concert Anh Trai Say Hi tại Las Vegas đã bán được số lượng vé nhất định. Concert day 1 vào ngày 26/7 với số lượng ghế trống bán ra được cho đã hết khoảng 60%. Trong khi đó concert day 2 vào ngày 27/6 mới bán được khoảng 40%. Người hâm mộ hy vọng với sức hút của 30 anh trai, nhà hát Planet Hollywood tại Las Vegas sẽ sớm được lấp đầy chỗ trống.

Concert Anh Trai Say Hi day 1 bán được lượng vé khoảng 60%