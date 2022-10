Con trai xin đặt 10 tỷ đồng đảm bảo để bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại

Ngày 24/10, anh Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990, ngụ Quận 7, TP.HCM) gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM xin đặt tiền để bảo đảm cho mẹ ruột là bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) được tại ngoại.

Anh Tuấn xin được đặt tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Nguyễn Phương Hằng cho đến khi kết thúc vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

“Mẹ tôi phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án gì; Có địa chỉ cư trú rõ ràng; Trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan nhà nước, nhiều tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện.

Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn nhận sai và cam kết không vi phạm, nhiều lần tự viết đơn xin được tại ngoại để điều trị bệnh và cam kết không tái diễn hành vi livestream trên mạng xã hội...”, anh Tuấn trình bày trong đơn.

Cũng theo nội dung đơn, anh Tuấn cho rằng, bà Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung… phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần chục năm nay.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng từ ngày 24/3. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Ngày 18/8, sau khi nhận kết luận điều tra cùng đề nghị truy tố bị can từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Cùng ngày, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án; đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND.

Theo Viện KSND TP.HCM, việc trả hồ sơ để làm rõ vai trò đồng phạm, xem xét nhập vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Ngày 6/9, sau khi Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, CQĐT Công an TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Thời hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng tương ứng với thời hạn điều tra bổ sung (không quá 2 tháng), được tính từ ngày CQĐT nhận lại hồ sơ vụ án và yêu cầu điều tra bổ sung từ Viện KSND TP.HCM.