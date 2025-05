Con trai từ Bình Dương về Thái Bình trộm 39 chỉ vàng, 1.900 USD của mẹ đẻ

Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, trú tại tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; hiện làm việc tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật của vụ án

Theo thông tin ban đầu, ngày 19-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận tin báo của một bị hại ở thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp lấy đi nhiều nữ trang, trang sức bằng vàng có giá trị lớn và 1.900 USD tiền mặt.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tập trung điều tra, xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng truy vết, điều tra làm rõ Nguyễn Văn Hùng (con đẻ của bị hại) là đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thiếu tiền ăn tiêu, ngày 18-4, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ đẻ ở quê là bà P.T.O. (SN 1956, trú thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Hùng nắm rõ việc bà O. thường xuyên đi bán hàng tại chợ, không có mặt ở nhà từ khoảng 15 giờ đến 19 giờ hàng ngày, nhà không có người trông coi và có để vàng, tiền ở bên trong.

Sáng 19-4, Hùng đi máy bay từ TP HCM đến sân bay Cát Bi, TP Hải Phòng để về nhà mẹ đẻ. Khi đi, đối tượng mang theo một chiếc túi xách bằng vải màu đen, mục đích để đựng tài sản sau khi trộm cắp được.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Hùng về đến khu vực Bến xe Tiền Hải (thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) rồi đi bộ đến quán tạp hóa gần đó, mua một chiếc cưa nhỏ cầm tay cất vào trong túi xách với mục đích dùng để cắt khóa, đột nhập vào bên trong nhà mẹ đẻ.

Sau đó, Hùng đi xe taxi về qua nhà bà O. một đoạn, dừng lại quan sát, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi mới đi bộ vòng ra con đường phía sau nhà, trèo tường đột nhập vào nhà và phá cửa phòng kho.

Tại phòng kho, Hùng tìm thấy một túi nilon màu đen bên trong đựng 1 kiềng vàng, 3 nhẫn vàng, 2 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng, 1 đôi bông tai vàng. Hùng gói tất cả số trang sức này lại và cất giấu vào túi xách mang theo.

Tiếp đó, Hùng tiếp tục lục lọi phòng ngủ của bà O. và tầng 1, tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng với mục đích tạo hiện trường giả hệt như ngôi nhà bị người lạ đột nhập trộm cắp tài sản.

Quá trình này, khi lật chiếu ở phòng ngủ của bà O., Hùng phát hiện và lấy đi thêm 19 tờ tiền USD, mỗi tờ mệnh giá 100 USD.

Sau khi trộm cắp được số trang sức, nữ trang bằng vàng và 1.900 USD, Hùng nhanh chóng tẩu thoát, đi bộ đến thị trấn Tiền Hải rồi bắt taxi ra TP Hải Phòng mua vé máy bay để quay trở lại tỉnh Bình Dương.

Trên đường di chuyển ra TP Hải Phòng, Hùng ghé vào 2 tiệm vàng bán hết 1.900 USD để đổi lấy tiền Việt Nam. Đối với số trang sức (39 chỉ vàng), Hùng mang theo bên người, chưa bán.

Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 20-4, Hùng vào đến TP HCM rồi về phòng trọ của mình tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 28-4, Hùng bị triệu tập về trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thái Bình làm việc và đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu ở trên.

Theo kết quả giám định, định giá tài sản của các cơ quan chuyên môn, tổng giá trị số trang sức bằng vàng và tiền mặt USD mà Hùng đã trộm cắp được tại nhà mẹ đẻ là 480 triệu 400 ngàn đồng.