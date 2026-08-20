Con trai Trương Quỳnh Anh 14 tuổi đẹp chuẩn nam thần, nhập học trường mới khiến tim mẹ không thôi hồi hộp

Mới đây, ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh có những chia sẻ đầy cảm xúc về lần đầu để con trai Cát An tự đi học một mình. Nữ diễn viên “Ký túc xá” tiết lộ cậu bé rất háo hức với việc đến trường, thậm chí tự thức dậy và chuẩn bị mọi thứ trước khi đi học.

Cũng như bao bậc phụ huynh khác trong ngày con bắt đầu một hành trình mới, Trương Quỳnh Anh mong con có thể học thêm nhiều điều hay, biết những điều đúng đắn và có thật nhiều trải nghiệm vui vẻ, đáng nhớ.

Tâm sự của Trương Quỳnh Anh khiến nhiều phụ huynh đồng cảm: "Trường mới, thầy cô bạn bè mới, môi trường học tập mới. Mong bạn sẽ học được nhiều điều hay ho, quen nhiều bạn tốt và có những trải nghiệm thật vui.

Mẹ biết rồi sẽ có những ngày vui, sẽ có những ngày mệt mỏi, áp lực… nhưng cứ mạnh dạn bước đi, tự trải nghiệm thế giới của mình và học cách chịu trách nhiệm với những điều mình lựa chọn. Bé Shi nhỏ xíu giờ thành anh An rồi, nhanh thiệt! Cứ lớn lên thật đẹp, sống chân thành tử tế và bản lĩnh nhé!"





Con trai Trương Quỳnh Anh sở hữu vóc dáng cao ráo khi trưởng thành.





Qua bức ảnh Trương Quỳnh Anh đăng tải, nhiều cư dân mạng bất ngờ vì bé Sushi năm nào đã trở thành chàng thanh niên Cát An 14 tuổi với diện mạo chuẩn nam thần, chiều cao 1,83m và sở hữu vóc dáng cao ráo.

Được biết, Cát An đang theo học lớp 8 tại một trường Quốc tế tại TP.HCM với mức học phí từ 250.000.000 – 480.000.000 đồng/năm.





Con trai của Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim, tên thật là Cát An, thường được gọi thân mật là Sushi, sinh năm 2012. Sở hữu vóc dáng cao lớn cùng diện mạo ngày càng trưởng thành, Cát An thường nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện bên mẹ.





Không chỉ có lợi thế về chiều cao, Sushi còn là một cậu bé năng động và yêu thích thể thao. Trương Quỳnh Anh cho biết con trai có sở thích bơi lội, chơi bóng đá, bóng rổ và đặc biệt thần tượng danh thủ Cristiano Ronaldo. Cậu bé cũng từng tập boxing cùng mẹ. Với tốc độ phát triển hiện tại, Trương Quỳnh Anh kỳ vọng con trai sẽ còn cao hơn nữa khi trưởng thành.

Trương Quỳnh Anh mừng con trai tròn 14 tuổi.





Sau khi bố mẹ chia tay, Cát An sống chủ yếu cùng mẹ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ cả Trương Quỳnh Anh và Tim. Nữ diễn viên luôn cố gắng đồng hành với con trong học tập, sinh hoạt và các hoạt động thể thao. Cô cũng coi con như một người bạn, tôn trọng suy nghĩ riêng và khuyến khích cậu bé tự lập trong cuộc sống.





Nữ diễn viên nhỏ bé khi đứng cạnh con trai.

Dù có bố mẹ hoạt động nghệ thuật, Cát An lại không bộc lộ năng khiếu đặc biệt với ca hát hay diễn xuất. Trương Quỳnh Anh cho biết cô không có ý định ép con nối nghiệp mình. Thay vào đó, nữ diễn viên muốn hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện để con được theo đuổi những ước mơ, sở thích riêng.





Với Trương Quỳnh Anh, điều quan trọng nhất không phải là con trai sẽ trở thành người nổi tiếng hay lựa chọn nghề nghiệp giống bố mẹ, mà là Cát An có thể lớn lên khỏe mạnh, tự tin và được sống đúng với điều mình yêu thích. Cậu bé đang từng bước trưởng thành trong sự đồng hành của gia đình, từ một cậu nhóc nhỏ ngày nào nay đã trở thành thiếu niên cao lớn, năng động và ngày càng tự lập.