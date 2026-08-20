Chuyện gì đã xảy ra với gương mặt của Lona Kiều Loan?

Mới đây, Lona Kiều Loan bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn clip đu trend ca khúc Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi. Không phải màn bắt trend hay biểu cảm trước ống kính, diện mạo của nàng hậu mới là điều khiến dân mạng bàn luận.

Trong những khung hình được chia sẻ, Lona Kiều Loan xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm quá đậm. Làn da có phần kém mịn, thiếu độ căng khỏe như những hình ảnh thường thấy. Một số góc máy cũng khiến đường nét gương mặt của người đẹp sinh năm 2000 trông khá khác lạ, thậm chí có người thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra đây là Lona Kiều Loan.

Visual mới đây của Lona Kiều Loan khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự bất ngờ, một bộ phận khán giả lại cho rằng đây đơn giản là hình ảnh đời thường, khi Lona không sử dụng lớp son phấn cầu kỳ hay những layout makeup giúp định hình đường nét gương mặt. Vì vậy, diện mạo có phần mộc mạc, tự nhiên cũng khiến cô trông khác hẳn hình ảnh thường xuất hiện tại sự kiện.

Nhiều người thừa nhận suýt không nhận ra nàng hậu sinh năm 2000

Nhìn lại loạt hình ảnh của Lona Kiều Loan trong thời gian gần đây, có thể thấy phong độ visual của nàng hậu khá thất thường. Có những lần người đẹp khiến dân tình phải trầm trồ vì màn xuất hiện quá đỗi cuốn hút, vóc dáng được tôn triệt để, đường cong rõ nét, thần thái sắc sảo và cách lên đồ đúng chất một mỹ nhân bước ra từ thảm đỏ. Đặc biệt tại các sự kiện thời trang, Lona thường phát huy rất tốt lợi thế hình thể, từ những thiết kế ôm sát cho đến kiểu tóc, layout makeup đều được tính toán để tạo hiệu ứng nổi bật.

Thế nhưng ở một số lần xuất hiện khác, diện mạo của Lona lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược. Những bộ trang phục thiên về sự kín đáo, trưởng thành cùng cách trang điểm đậm đôi khi khiến người đẹp sinh năm 2000 trông chững chạc hơn tuổi. So với hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào vốn quen thuộc, những layout này vô tình làm đường nét gương mặt của Lona Kiều Loan trở nên có phần cứng và "dừ" hơn.

Đáng chú ý, ngay cả khi ở nhà và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, Lona cũng khiến dân mạng chú ý bởi diện mạo có phần khác lạ. Trong loạt ảnh khoe căn bếp, nàng hậu xuất hiện với trang phục giản dị, tóc buộc gọn và lớp makeup nhẹ nhàng. Không còn vẻ sắc sảo của những lần dự sự kiện, Lona trông rạng rỡ, gần gũi hơn nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người cảm thấy khó nhận ra cô.

Phong độ nhan sắc trồi sụt của Lona Kiều Loan trong thời gian gần đây

Nàng hậu gen Z từng gây trầm trồ bởi vóc dáng và visual quyến rũ tại một sự kiện

Tuy nhiên ở dịp khác, Lona Kiều Loan lại nhận về nhiều nhận xét bị "dừ" so với độ tuổi

Lona Kiều Loan tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và lọt Top 10 chung cuộc. Sau đó, nàng hậu gen Z còn lấn sân sang âm nhạc, đạt Top 10 King of Rap và tham gia The Heroes, Trời Sinh Một Cặp để lại ấn tượng mạnh với công chúng ở mảng âm nhạc. Ngoài ra, cô còn làm huấn luyện viên và host của các chương trình truyền hình thực tế.

Sau khi đăng quang, Lona Kiều Loan gây sốc khi công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè...

Nhan sắc của Lona Kiều Loan luôn là chủ đề được dân tình bàn tán suốt thời gian qua

Ảnh: Tổng hợp