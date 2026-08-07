Con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu xứng danh nhóc tỳ đẹp nhất showbiz, vẻ ngoài soái ca ngời ngời ăn đứt cả bố

Sáng 7/8, tờ Yahoo News đưa tin, Trần Nghiên Hy vừa phủ kín mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt ảnh từ chuyến du lịch Thái Lan mới đây cùng cậu con trai 9 tuổi Tiểu Tinh Tinh. Trong loạt hình, 2 mẹ con nắm tay nhau đi dạo, cùng tạo dáng cực ngầu và thưởng thức các món ăn vặt tại Bangkok.

Ở tuổi 43, mỹ nhân họ Trần vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thần sắc rạng ngời, làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ. Nhìn chung, gần như không thể nhận ra được dấu vết thời gian trên gương mặt nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp.

Đặc biệt, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo của quý tử nhà Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ở thời điểm hiện tại. Tiểu Tinh Tinh hiện đã 9 tuổi và cao khoảng 1m50. Đứng ngay cạnh Trần Nghiên Hy, cậu bé trông cao hơn phần vai của mẹ. Không khó để nhận ra những nét bầu bĩnh trẻ thơ trên gương mặt Tiểu Tinh Tinh hiện đang dần mất đi, và thay vào đó là vẻ thiếu niên bắt đầu lộ rõ.

Lúc trước, ngũ quan Tiểu Tinh Tinh thường được nhận xét là giống hệt bố mình. Nhưng tới nay khi các đường nét cậu bé đã dần lộ ra rõ ràng hơn, nhiều khán giả lại kết luận rằng nửa phần dưới khuôn mặt của nhóc tỳ này bỗng trở nên ngày càng giống với Trần Nghiên Hy hơn. Khi Tiểu Tinh Tinh cười tươi, dễ dàng nhận ra độ cong của khóe miệng, đôi gò má đầy đặn và má lúm đồng tiền cực duyên của cậu bé trông rất giống với mẹ mình. Trong khi đó, sống mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày cuốn hút cùng đôi mắt của Tiểu Tinh Tinh lại được thừa hưởng trọn vẹn từ Trần Hiểu. Khi đeo kính râm, cậu bé là “phiên bản mini” điển trai của Trần Hiểu, nhưng khi tháo kính ra mỉm cười rạng rỡ, nhóc tỳ 9 tuổi lại lập tức trở thành Trần Nghiên Hy thu nhỏ. Như vậy, gương mặt Tiểu Tinh Tinh đã hội tụ trọn vẹn những ưu điểm ngoại hình nổi bật của cả bố lẫn mẹ.

Tiểu Tinh Tinh gây sốt với màn lộ diện mới nhất bên mẹ mình. Trước ống kính, cậu bé 9 tuổi bừng sáng nhờ visual cực điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Nhóc tỳ nhà Trần Nghiên Hy được hứa hẹn sẽ trở thành nam thần cực phẩm trong tương lai. Ảnh: Sohu

Hiện Tiểu Tinh Tinh đã cao khoảng 1m50, đứng cao hơn phần vai của mẹ mình. Ảnh: Sohu

Bên cạnh ngoại hình ưu tú, khả năng “bắn ảnh” cực đỉnh của con trai Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy cũng khiến dân tình vô cùng thích thú. Mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã có khí chất ngời ngời trước ống kính, đồng thời gây ấn tượng mạnh nhờ biểu cảm phong phú chả thua gì 1 người mẫu nhí, làm cho người xem khó lòng rời mắt. Ký giả 163 thậm chí còn nhận xét rằng, Tiểu Tinh Tinh là 1 trong những nhóc tỳ con nhà sao đẹp nhất Cbiz hiện tại, thậm chí còn soái hơn cả bố mình - nam thần Trần Hiểu.

Tiểu Tinh Tinh gây trầm trồ nhờ khả năng bắn ảnh cực đỉnh khi mới 9 tuổi. Trước ống kính, cậu bé trông vô cùng thần thái, cuốn hút không thua kém gì người mẫu nhí. Ảnh: 163

Tiểu Tinh Tinh giống cả bố lẫn mẹ, là quý tử nhà sao đẹp hàng đầu Cbiz ở thời điểm hiện tại. Ảnh: 163

Cậu bé còn được khen là đẹp trai hơn cả bố - Trần Hiểu. Ảnh: Sohu

Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy hạn chế hoạt động nghệ thuật, lui về làm kinh doanh và tập trung chăm sóc con trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, đọc sách, cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - 1 lựa chọn sống chậm, đúng với tinh thần chữa lành hậu đổ vỡ.

Tiểu Tinh Tinh hiện đã được hơn 9 tuổi, và trong những năm gần đây, cậu bé luôn là tâm điểm trong các dịp đặc biệt của mẹ. Có thể thấy, dù không còn là 1 gia đình trọn vẹn như trước, nhưng tình yêu thương và sự hiện diện đủ đầy của người mẹ vẫn là chốn an toàn vững chắc cho cậu bé.

Bé Tiểu Tinh Tinh vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ dù bố mẹ đã ly hôn. Ảnh: Sohu

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tác phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Trần Hiểu từng cho biết anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, nam diễn viên thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn Trần Nghiên Hy. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh hồi tháng 7/2016, đón con trai đầu lòng Tiểu Tinh Tinh nửa năm sau đó.

Tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi, ấy vậy mà cuối cùng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy lại chia tay nhau theo cách “cơm không lành canh không ngọt”. Theo “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ tiết lộ, sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Trần Hiểu đã dọn hết đồ đạc, rời nhà đi và còn chặn tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Hiện tại, cậu bé Tiểu Tinh Tinh cũng do Trần Nghiên Hy nuôi dưỡng.