Những tháng ngày khốn khổ của Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn
Mối tình giữa Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu từng được ví von là ngôn tình ngoài đời thực.
Nữ diễn viên Trần Nghiên Hy đã cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại cho người hâm mộ, sau khi trải qua ca phẫu thuật điều trị chấn thương gân Achilles nghiêm trọng. Trên mạng xã hội, cô tiết lộ vẫn đang trong quá trình phục hồi: “Tôi nghĩ gân Achilles của tôi đã bị đứt. Có lẽ vì phần thân dưới của tôi dễ bị phù nề, nên tôi chưa bao giờ thích tập luyện cơ mông và chân. Giờ thì hậu quả đã đến. Chuyên gia phục hồi chức năng bắt tôi tập luyện cơ mông và chân mỗi ngày. Đúng là những điều mình sợ nhất thường xảy ra. Hãy cùng nhau cố gắng nhé!”.
Như thông tin trước đó, Trần Nghiên Hy bị thương trong 1 buổi tập gym. Khi tập tạ, cô tiếp đất sai tư thế, dẫn đến đứt hoàn toàn gân Achilles bên trái. Tai nạn này buộc cô phải đến bệnh viện cấp cứu ngay tối hôm đó và trải qua ca phẫu thuật, cần khâu đến 12 mũi. Sau khi phẫu thuật, mỹ nhân đình đám Cbiz bước vào quá trình phục hồi dài hơi.
Bất chấp những vấn đề sức khỏe, nữ diễn viên vẫn giữ thái độ lạc quan và thường xuyên chia sẻ những cập nhật về quá trình hồi phục của mình trên mạng xã hội. Những bài đăng của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận động viên, chúc Trần Nghiên Hy mau chóng bình phục sau thời gian điều trị và phục hồi chức năng khó khăn.
Trong giới showbiz, đã có nhiều ngôi sao đã gặp phải các vấn đề sức khỏe do chế độ luyện tập khắc nghiệt hoặc lịch làm việc không ngừng nghỉ. Một số người thậm chí còn buộc phải tạm ngừng sự nghiệp trong thời gian dài để điều trị và phục hồi chức năng. Nghệ sĩ phải chịu áp lực rất lớn trong việc duy trì ngoại hình và thể lực để theo kịp lịch trình làm việc dàu đặc. Do đó, tập thể dục đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nhiều người nổi tiếng. Dù các bài tập cường độ cao mang lại nhiều lợi ích đáng kể, chúng cũng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nếu thực hiện không đúng cách hoặc vượt quá giới hạn an toàn.
Năm 2016, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu gây bão trên MXH khi tổ chức hôn lễ rình rang, chính thức về chung một nhà. Thậm chí cho tới tận bây giờ, nụ hôn ngày cưới của họ vẫn được coi là một trong những thước phim lãng mạn nhất về tình yêu trong showbiz. Chẳng ai ngờ được cặp đôi Thần Điêu Đại Hiệp lại đường ai nấy đi theo cách “cơm không lành canh không ngọt”.
Theo “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ tiết lộ, sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Trần Hiểu đã dọn hết đồ đạc, rời nhà đi và còn “block” (chặn) tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó.
Thực tế, netizen đã sớm phát hiện cuộc hôn nhân của Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu xuất hiện vết nứt. Từ năm 2022, khi tham gia lễ trao giải Kim Ưng, cặp đôi chẳng hề tương tác với nhau. Sau đó, họ chẳng hề cùng tham dự sự kiện, những bức ảnh chụp chung ngọt ngào cũng chẳng còn. Đỉnh điểm, vào cuối năm 2024, bố Trần Nghiên Hy qua đời nhưng Trần Hiểu không đến dự tang lễ cũng như không hề bày tỏ sự buồn thương trên các trang MXH.
Có nguồn tin cho biết, Trần Nghiên Hy từng muốn vãn hồi hôn nhân, bay đến phim trường Hoành Điếm để thăm Trần Hiểu khi anh đang đóng phim. Thế nhưng chàng “Dương Quá” lại chọn cách rời khách sạn bằng cửa sau, né tránh không muốn gặp mặt. Một nguồn tin thân cận hé lộ, đến đoạn cuối của cuộc hôn nhân, đôi mắt của Trần Hiểu không còn chút ánh sáng nào, sẵn sàng buông tay toàn bộ tài sản chỉ để cắt đứt quan hệ với vợ càng sớm càng tốt.
Kết quả, tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu công khai tuyên bố ly hôn và quyền nuôi con thuộc về người đẹp xứ Đài. Có nguồn tin tiết lộ, Trần Hiểu đã để lại căn bất động sản đắt đỏ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và phần lớn tài sản cho vợ cũ, gần như ra đi tay trắng.
Sau khi tan vỡ, cả hai đều có những lựa chọn, hướng đi riêng. Trần Hiểu lao vào guồng quay công việc, khiến người hâm mộ lo lắng khi sụt mất hơn 10kg và từng nhiều lần phải tới bệnh viện khám gấp. Trong khi đó, Trần Nghiên Hy từng lui về chăm sóc gia đình nhưng giờ đây đã tích cực hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cô lại khá xui xẻo khi gặp phải chấn thương nặng.
