Con trai thường xuyên ú ớ, khóc thét giữa đêm, mẹ sinh nghi liền đến trường xem camera: Những gì nhìn thấy khiến chị chết lặng

Đôi khi chỉ một biểu hiện nhỏ của trẻ, như khóc giữa đêm, sợ hãi vô cớ hay trở nên lầm lì lại có thể là tín hiệu cầu cứu thầm lặng mà con đang gửi đến bố mẹ. Những thay đổi tưởng chừng "bình thường" ấy đôi khi ẩn chứa nỗi tổn thương sâu sắc mà trẻ chưa biết cách nói ra.

Đã từng có một vụ việc đau lòng tại Trung Quốc khiến dư luận bàng hoàng, khi một người mẹ phát hiện con trai mình bị cô giáo bạo hành ngay trong trường học, sau khi nhận thấy con thường xuyên hoảng loạn giữa đêm.

Câu chuyện dưới đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng: sự quan tâm và lắng nghe của cha mẹ chính là tấm khiên bảo vệ con khỏi những điều tồi tệ nhất.

Nửa đêm con khóc thét, mẹ sinh nghi

Theo chia sẻ của người mẹ, trong nhiều đêm liên tiếp, con trai bà bỗng nhiên hoảng loạn tỉnh giấc giữa đêm, vừa khóc vừa nói năng lảm nhảm như bị ám ảnh điều gì đó. Ban đầu, gia đình cho rằng con gặp ác mộng, nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng khiến bà bắt đầu lo lắng và nghi ngờ có điều bất thường xảy ra ở trường học.

Vài tuần trước đó, bà từng đến gặp hiệu trưởng để phản ánh việc cô giáo chủ nhiệm đối xử bất công với con trai, nhưng được thông báo "vấn đề đã được xử lý ổn thỏa". Tuy nhiên, vì linh cảm mạnh mẽ, người mẹ đã kiên quyết yêu cầu được xem lại camera giám sát trong lớp học và điều bà nhìn thấy khiến bà tức giận đến run người.

Hình ảnh kinh hoàng trong camera

Đoạn video cho thấy, cô giáo trong lớp vẫn là người từng bị phản ánh trước đó, hoàn toàn chưa bị thay. Không những thế, cô ta còn thù hằn, cố ý phạt cậu bé quỳ trong nhà vệ sinh, tách giường ngủ của em ra khỏi các bạn khác và đặt ngay trước cửa toilet.

Trong giờ ăn, cô giáo ép học sinh phải ăn hết phần cơm dù em đã nôn mửa, sau đó bắt em nhặt lại từng hạt cơm nôn ra để ăn tiếp.





Những hình ảnh trong camera khiến người mẹ bàng hoàng

Trên tường lớp học dán một bông hoa hướng dương, tưởng chừng vô hại nhưng lại là "nỗi ám ảnh" của cậu bé, vì cô giáo thường xuyên bắt em ngồi phạt một mình dưới bông hướng dương đó.

Không dừng lại ở đó, cô ta còn sỉ nhục học sinh trước lớp, nói rằng "đứa trẻ này không bình thường", bắt đứng ngoài cửa lớp trong giờ học, thậm chí bắt cậu bé nhường ghế cho cô ngồi, trong khi cô lại ôm ấp các bạn khác ngay trước mặt em.

Hiệu trưởng thờ ơ, mẹ đâm đơn kiện

Sau khi xem toàn bộ đoạn video, người mẹ không kìm nổi nước mắt, lập tức đến gặp hiệu trưởng yêu cầu làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, phía nhà trường chỉ hứa hẹn qua loa và vẫn để hai giáo viên liên quan tiếp tục đứng lớp.

Bất lực và phẫn nộ, người mẹ quyết định chuyển trường cho con và đệ đơn kiện trường học ra tòa án để đòi lại công bằng cho con trai.

Cộng đồng phẫn nộ: "Trẻ em cần được bảo vệ, không phải bị tổn thương"

Sự việc sau khi lan truyền đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng phẫn nộ. Nhiều bậc phụ huynh kêu gọi cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm những người liên quan, đồng thời siết chặt quy trình tuyển chọn và giám sát giáo viên mầm non - tiểu học, nơi trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

Các chuyên gia giáo dục cũng nhấn mạnh: "Giáo dục bắt đầu cùng với sự sống. Một khi tính cách trẻ đã bị tổn thương, hậu quả tâm lý sẽ kéo dài suốt đời".

Cha mẹ được khuyến nghị phải quan sát con kỹ hơn, chú ý đến những thay đổi trong hành vi, giấc ngủ và cảm xúc của con để sớm phát hiện dấu hiệu bất thường.