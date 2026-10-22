“Con trai” Song Ji Hyo lừa đảo hàng tỷ của sếp lớn và bạn thân chí cốt

Sáng 22/10, tờ Xportsnews đưa tin, nam diễn viên Hàn Quốc - Ahn Yong Joon (phim Truyền Thuyết Jumong) hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích tại xứ sở kim chi vì có hành vi lừa đảo hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Nguồn tin cho biết, 1 người họ Jung là bạn chí cốt đã quen biết Ahn Yong Joon gần 20 năm mới đây đã nộp đơn kiện sau khi bị lừa mất tiền đầu tư vào dự án kinh doanh do nam diễn viên Truyền Thuyết Jumong đề xuất. Anh Jung đã kiện Ahn Yong Joon với các tội danh lừa đảo, làm giả và sử dụng tài liệu cá nhân giả mạo, làm giả chữ ký. Anh Jung cho biết mình đã chịu thiệt hại số tiền 489,63 triệu won (khoảng 1 tỷ đồng) sau khi rơi vào bẫy lừa đảo của tài tử họ Ahn.

Chưa dừng lại ở đó, Ahn Yong Joon còn thực hiện hành vi lừa đảo với 1 sếp lớn. Ông A - người đại diện cho Creamate Media (công ty quản lý cũ của Ahn Yong Joon), vừa trả lời phỏng vấn qua 1 cuộc điện thoại với Xportsnews: “Hôm nay, tôi dự kiến sẽ nộp đơn tố cáo Ahn Yong Joon lên Sở cảnh sát với các tội danh bao gồm lừa đảo đầu tư, biển thủ công quỹ, làm giả giấy tờ cá nhân và sử dụng giấy tờ giả mạo”.

Không chỉ nộp đơn tố cáo liên quan tới tội danh lừa đảo, ông A còn dự định yêu cầu cảnh sát điều tra Ahn Yong Joon về hành vi vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối.

Ahn Yong Joon bị phát hiện có hành vi lừa đảo sếp lớn và bạn thân chí cốt. Ngoài ra, anh còn đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng khác. Ảnh: Naver

Ông A cho biết thêm, buổi biểu diễn tại Nhật Bản mà Ahn Yong Joon tham gia đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 vừa qua. Thế nhưng trước thềm sự kiện đúng 2 ngày, ông đột ngột nhận được thông báo hủy show. Sau đó, ông A mới phát hiện ra chuyện Ahn Yong Joon đã làm giả giấy tờ và sử dụng tiền đầu tư vào việc khác. Ông A cũng cáo buộc nam diễn viên họ Ahn có hành vi biển thủ công quỹ và khẳng định đang nắm giữ sao kê giao dịch ngân hàng làm bằng chứng.

Ông A bức xúc lên án hành vi lệch chuẩn của Ahn Yong Joon: “Dấu hiệu lừa đảo là rất rõ ràng. Nếu cộng gộp cả những cá nhân và doanh nghiệp lớn từng bị cậu ta lừa thì quy mô thiệt hại sẽ rất lớn. Hiện tại chắc cũng đã có nhiều đơn tố cáo cậu ta được nộp lên cơ quan chức năng rồi”.

Đồng thời, ông A gay gắt công kích Ahn Yong Joon vì có hành vi ôm tiền bỏ trốn trong suốt thời gian qua: “Tôi không thể liên lạc được với Ahn Yong Joon. Cậu ta viết giấy cam kết sẽ trả nợ trước thời điểm cuối tháng 9, nhưng rồi sau đó lại cắt đứt liên lạc. Tôi đã thử gọi cho vợ cậu ta là ca sĩ Venny, nhưng cô ấy nhắn tin lại bảo rằng chuyện này không liên quan đến mình, còn bảo tôi đừng có liên lạc nữa. Ahn Yong Joon hiện đang ‘lặn mất tăm’ nên tôi quyết định trình báo vụ việc cho cơ quan điều tra”.

Ahn Yong Joon hiện đang lẩn trốn sau khi lừa đảo hàng tỷ đồng từ bạn thân và sếp lớn. Ảnh: Nate

Vợ nam diễn viên cũng vạch rõ ranh giới, khẳng định mình không liên quan tới lùm xùm của anh. Ảnh: X

Ahn Yong Joon chính thức ra mắt vào năm 2006 qua bộ phim truyền hình của đài SBS mang tên Love and Ambition. Sau đó, anh được công chúng biết đến rộng rãi nhờ góp mặt trong bom tấn truyền hình Truyền Thuyết Jumong của đài MBC. Trong phim, Ahn Yong Joon hóa thân vào vai con trai của Jumong (Song Il Gook thủ vai) và Ye So Ya (Song Ji Hyo thủ vai).

Kể từ đó đến nay, nam nghệ sĩ họ Ahn tiếp tục để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý bao gồm Capital Scandal, Get Karl! Oh Soo Jung, God’s Quiz, Make a Wish, Apple of My Eye, Two Weeks,...

Vào tháng 9/2015, anh kết hôn với nữ ca sĩ Venny hơn 9 tuổi sau 4 năm hẹn hò.