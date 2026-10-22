Đã đến lúc Song Hye Kyo cần trở lại!

Netflix cuối cùng cũng chốt lịch lên sóng Tantara, bom tấn truyền hình được mong chờ với sự kết hợp của hai ngôi sao hàng đầu Song Hye Kyo và Gong Yoo kèm poster chính thức. Phát hành toàn cầu vào ngày 11/12 tới, bộ phim sở hữu hàng loạt yếu tố đáng chú ý, từ kịch bản của Noh Hee Kyung (Our Blues, Dear My Friends), sự chỉ đạo của Lee Yoon Jung (Coffee Prince, Cheese in the Trap) và quy mô đầu tư được truyền thông Hàn Quốc đồn đoán lên tới 80 tỷ won. Nhưng trên tất cả, điều khiến khán giả chờ đợi nhất có lẽ là sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh nhỏ, sau quãng thời gian dài vắng bóng kể từ thành công vang dội của The Glory.

Hai tấm poster chính thức của phim

Tantara, tên cũ Slowly but Intensely, gồm 22 tập, lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh Triều Tiên. Phim theo chân những con người xuất thân nghèo khó nhưng đặt cược tất cả vào giấc mơ thành công, từ những nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu đến những người âm thầm tạo nên hào quang phía sau cánh gà. Trong thế giới giải trí khắc nghiệt ấy, tham vọng, tình bạn, những mối quan hệ phức tạp và cái giá của danh vọng sẽ trở thành chất liệu chính của câu chuyện.

Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, cô gái có tuổi thơ nhiều thiếu thốn, sớm phải vật lộn với cuộc sống nhưng sở hữu ý chí mạnh mẽ. Khi nhìn thấy cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc, Min Ja quyết định lao vào cuộc chơi để theo đuổi giấc mơ. Đồng hành cùng cô là Dong Gu do Gong Yoo thủ vai, người bạn từ thuở nhỏ có tính cách khó đoán nhưng luôn lắng nghe và sát cánh bên Min Ja. Bộ phim còn có sự góp mặt của Kim Seol Hyun trong vai Min Hee, cô gái có mối quan hệ yêu ghét phức tạp với nhân vật chính, cùng Cha Seung Won trong vai một nhà soạn nhạc quyền lực của ngành âm nhạc đương thời.

Đáng chú ý, Tantara đánh dấu màn kết hợp lần đầu tiên giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo trong vai trò diễn viên chính. Hai ngôi sao vốn đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường châu Á, vì vậy việc họ cùng xuất hiện trong một dự án dài tập đủ sức tạo nên sức hút ngay từ khi phim còn chưa phát hành.

Nhắc đến Song Hye Kyo trong những năm gần đây, The Glory gần như là cái tên không thể bỏ qua. Vai diễn Moon Dong Eun đã giúp nữ diễn viên có màn lột xác ngoạn mục, rời xa hình tượng mỹ nhân phim tình cảm để hóa thân thành một người phụ nữ lạnh lùng, kiên nhẫn theo đuổi kế hoạch trả thù. Thành công của bộ phim giúp đưa tên tuổi cô trở lại tâm điểm chú ý toàn cầu và hơn hết là chứng minh khả năng đảm nhận những vai diễn gai góc, đòi hỏi sự tiết chế và chiều sâu tâm lý.

Điều đáng nói là sau cú bùng nổ ấy, khán giả vẫn chưa có thêm một vai chính truyền hình mới của Song Hye Kyo để tiếp tục theo dõi. Nữ diễn viên vẫn hoạt động và xuất hiện trong 1 dự án điện ảnh không được đánh giá quá cao về kịch bản. Tantara vì thế mà được khán giả toàn cầu mong chờ suốt hơn 1 năm qua. Vai Min Ja mở ra cơ hội để nữ diễn viên tiếp tục thay đổi, thử sức với một nhân vật sống trong bối cảnh lịch sử khác biệt, gắn với thế giới âm nhạc và những cuộc đấu tranh để giành lấy chỗ đứng trong xã hội. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiếp theo đáng chú ý trong hành trình xây dựng hình ảnh diễn viên thực lực của Song Hye Kyo.

Song Hye Kyo đến lúc cần trở lại màn ảnh nhỏ rồi!

Chưa kể, truyền hình Hàn một năm qua nói chung và Netflix Hàn nói riêng gần như không có tác phẩm nào thực sự bùng nổ về mặt thương mại. Tantara và Song Hye Kyo đang được kỳ vọng sẽ trở thành sự khép màn rực rỡ sau 1 năm ảm đạm của truyền hình Hàn. Khoản kinh phí được đồn đoán lên tới 80 tỷ won, thời lượng 22 tập, dàn diễn viên tên tuổi và ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm cho thấy đây là dự án có tham vọng lớn.

Ngày 11/12 tới, Tantara sẽ chính thức lên sóng Netflix toàn cầu. Đây có thể chưa phải lời bảo đảm cho một bom tấn tiếp theo, nhưng chắc chắn là một trong những màn trở lại đáng chờ đợi nhất của phim Hàn dịp cuối năm. Sau thành công của The Glory, đã đến lúc Song Hye Kyo trở lại màn ảnh nhỏ và một lần nữa chứng minh sức hút của mình. Còn với Netflix, nếu đang cần một tác phẩm đủ tầm vóc để khuấy động cuộc chơi phim Hàn, đây chính là dự án có nhiều lý do để đặt kỳ vọng.