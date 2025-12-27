“Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin là cậu bé đẹp nhất tôi từng thấy trong đời”

Tối 26/12, tờ MK đưa tin, Hyun Bin vừa cùng dàn nghệ sĩ gồm Woo Do Hwan, Seo Eun Soo và Park Yong Woo vừa xuất hiện trên kênh YouTube Channel Fullmoon để quảng bá cho tác phẩm truyền hình mang tên Made in Korea. Tại đây, dàn sao đã cùng thảo luận về diện mạo của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin (BinJin). Được biết, họ là những nhân vật hiếm hoi được cặp đôi BinJin cho xem hình con trai 3 tuổi tính tới thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, lời phát biểu của nữ diễn viên Son Eun Seo đã chiếm trọn spotlight, trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi ngay trong tối 26/12. Trước ống kính, Son Eun Seo không giấu nổi vẻ trầm trồ, kinh ngạc trước diện mạo quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin: “Con trai tiền bối Hyun Bin là đứa bé đẹp nhất tôi từng thấy trong đời”. Nam tài tử Park Yong Woo cũng nhiệt tình hưởng ứng theo lời chia sẻ của nữ đồng nghiệp: “Em bé quả thực rất đẹp. Tôi đã xem qua ảnh con trai tiền bối Hyun Bin rồi, cậu bé trông cứ như 1 nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh vậy”.

Son Eun Seo dành cho con trai Son Ye Jin - Hyun Bin những mỹ từ “có cánh” sau khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng diễn mạo của cậu bé. Ảnh: Nate và Naver

Cũng trong talk show được phát sóng trên kênh YouTube Channel Fullmoon mới đây, Hyun Bin đã dành vài lời để chia sẻ thêm về tình hình hiện tại của quý tử 3 tuổi. Theo lời nam tài tử Hạ Cánh Nơi Anh, con trai anh rất yêu thích bộ phim hoạt hình Tayo và gần đây bé mê mẩn đồ chơi máy bay cứu hỏa nên lúc nào cũng cầm theo món đồ này trên tay.

Đây không phải lần đầu con trai Son Ye Jin - Hyun Bin được các nghệ sĩ Kbiz tung hô nhan sắc. Còn nhớ cách đây không lâu, nam ca sĩ Jung Jae Hyung cũng đã không tiếc lời khen ngợi visual khôi ngô của quý tử nhà cặp đôi quyền lực. Nam ngôi sao họ Jung cho biết mình đã bị sốc toàn tập khi lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc quý tử nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh. Và thiên thần nhí 3 tuổi này đẹp vô thực tới mức khiến Jung Jae Hyung còn tưởng em bé xé truyện bước ra đời thực: “Khi Ye Jin cho tôi xem ảnh con trai của 2 người, tôi đã thực sự bị sốc toàn tập đấy nhé. Tôi còn tự hỏi liệu trong đời mình đã bao giờ được thấy 1 em bé nào trông giống với 1 nhân vật hoạt hình đến như vậy hay chưa. Cậu bé này thật sự rất đẹp”.

Nam ca sĩ Jung Jae Hyung bị sốc visual khi được chiêm ngưỡng dung mạo quý tử 3 tuổi nhà Son Ye Jin - Hyun Bin. Ảnh: Nate

Còn nhớ trong bài đăng mừng con trai tròn 1 tuổi hồi tháng 11/2023, Son Ye Jin đã hết lời khen ngợi quý tử (Alkong) : “Tôi gần như không thể nhớ hồi bé mình trông như thế nào nếu chỉ nhìn qua những bức ảnh mờ ảo. Nhưng tôi đã được nhìn thấy hình ảnh đó qua vẻ ngoài của Alkong. Alkong dễ thương hơn mẹ cháu lúc nhỏ cả triệu lần”.

Trước đó vào hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.