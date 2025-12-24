Hyun Bin muốn tan nát hôn nhân với Son Ye Jin

Hyun Bin - Son Ye Jin là cặp sao có cuộc hôn nhân vàng, chiếm được nhiều tình cảm của công chúng. Mới đây nhất, nam diễn viên đã làm khách mời trên talk show được phát sóng trên kênh YouTube Fairy Jae Hyung, và gây chú ý với phát biểu như "sét đánh ngang tai" có liên quan đến bà xã Son Ye Jin. Khi được "chủ xị" chương trình là nam ca sĩ Jung Jae Hyung hỏi rằng có muốn tiếp tục đóng chung phim với Son Ye Jin sau khi kết hôn hay không, Hyun Bin chẳng ngần ngại tuyên bố anh rất sẵn lòng.

Tuy nhiên, Hyun Bin nói rằng anh không thể đóng phim tình cảm lãng mạn với vợ như thời Hạ Cánh Nơi Anh nữa, mà thay vào đó tài tử muốn diễn vai cặp vợ chồng rạn nứt, ly dị với bà xã minh tinh. "Chúng tôi không còn có thể đóng mấy phim tình cảm lãng kiểu Hạ Cánh Nơi Anh được nữa đâu. Vì đã là vợ chồng rồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ phù hợp đóng phim có nội dung về mâu thuẫn hôn nhân, vợ chồng tan nát. Tôi nghĩ điều đó sẽ thú vị hơn. Nếu có 1 kịch bản hay và khác biệt như vậy, tôi sẵn sàng cân nhắc, thảo luận với bà xã", nam diễn viên nói.

Hyun Bin cho biết anh sẵn sàng đóng vai đôi vợ chồng rạn nứt, ly dị với Son Ye Jin trên màn ảnh nếu có cơ hội hợp tác lần 3. Ảnh: Nate.

Phát ngôn không ai có thể ngờ tới của Hyun Bin khiến Jung Jae Hyung cười không ngậm được miệng. Trên mạng xã hội, netizen hài hước cho biết Hyun Bin hôm nay sao quá gan, và suy đoán chắc có lẽ vì cuộc sống hiện tại quá viên mãn nên anh mới muốn thêm gia vị "drama" và có suy nghĩ táo bạo là rủ vợ nhận kịch bản phim hôn nhân tan nát để đóng. Bên cạnh đó, có rất nhiều khán giả mong chờ vào sự hợp tác lần 3 của Son Ye Jin - Hyun Bin trên màn ảnh. Cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú với việc được chứng kiến cảnh cặp sao hàng đầu cãi vã, mâu thuẫn trên sóng. Trước đó, cặp sao hạng S từng hợp tác trong The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử) và Hạ Cánh Nơi Anh.

Nghe phát ngôn của Hyun Bin, cư dân mạng nào cũng phải thốt lên hôm nay anh gan quá. Ảnh: Nate.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm. Giữa tháng 11 vừa qua, Hyun Bin và Son Ye Jin đã lên ngôi Ảnh đế - Ảnh hậu giải Rồng Xanh 2025. Khi cả hai cùng thắng lớn giải thưởng danh giá, những khoảnh khắc tình tứ ngọt ngào cùng chuyện tình hoàn hảo của họ đã khiến khán giả không khỏi cảm thán: Cuộc đời của Hyun Bin và Son Ye Jin đích thực là một bộ tiểu thuyết ngôn tình có thật, với cái kết viên mãn mà ai cũng mơ ước!

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin vừa làm nên lịch sử ở Rồng Xanh khi cùng lên ngôi Ảnh đế - Ảnh hậu trong cùng 1 đêm. Ảnh: Nate.

Nguồn: Sina, Nate