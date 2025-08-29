Con trai Phước Sang vừa tốt nghiệp cấp 3, cao 1,9m, ngoại hình điển trai khiến dân tình rần rần

Mới đây, diễn viên Kim Thư diện áo dài dự lễ tốt nghiệp THPT của con trai cả Phước Quang (tên thân mật Đô La) tại TP HCM. Trong lễ, cô xúc động nhắn nhủ con trai hãy vững bước dù chặng đường phía trước không trải đầy hoa hồng.

Nữ diễn viên xúc động viết: “Mẹ cảm ơn hai con đã hiểu, đã yêu thương và luôn bên mẹ. Tương lai phía trước có thể không rải đầy hoa hồng, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau biến sỏi đá thành cát mịn, để bước đi nhẹ nhàng hơn.”.

Con trai Phước Sang trong ngày lễ tốt nghiệp THPT.

Hôm nay, không chỉ có mẹ lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc, mà xung quanh, rất nhiều bậc phụ huynh cũng lặng lẽ chùi mắt. Vì ai cũng hiểu, đằng sau một khoảnh khắc tươi đẹp là bao tháng ngày nỗ lực, là biết bao hy sinh thầm lặng. Chúc mừng con - chặng đường mới chỉ vừa bắt đầu".

Cậu bé Phước Quang trong ngày lễ tốt nghiệp.

Phước Quang (tên thân mật là Đô La) - con trai cả của đạo diễn Phước Sang thu hút sự chú ý với chiều cao 1,9 m trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Cậu gửi lời cảm ơn ba mẹ đã đồng hành suốt 18 năm. Kim Thư cùng con trai út Phước Thịnh (Ơ Rô) bật khóc vì xúc động như nhiều phụ huynh khác.

Theo Kim Thư, từ nhỏ Đô La ngoan ngoãn, tự lập, hiếu thảo, chưa từng đòi hỏi mẹ điều gì. Thời gian gần đây, cả Đô La và Ơ Rô thường xuất hiện bên Kim Thư tại sự kiện, gây chú ý nhờ vóc dáng cao lớn (Đô La 1,9 m, Ơ Rô 1,85 m).

Kim Thư bên 2 con trai.

Kim Thư cho biết hai con trai phát triển nhanh từ tuổi dậy thì, có lúc khiến chị bất ngờ vì vóc dáng vượt trội. “ Nhiều khi tôi đi giày cao 10 cm nhưng vẫn thấp bé khi đứng cạnh con, ” nữ diễn viên chia sẻ. Cô bày tỏ mong muốn con trai cả Phước Quang theo ngành y dược, song cậu lại nghiêng về thể thao. Kim Thư khẳng định không ép buộc mà để con tự quyết định tương lai.

Cậu cả nhà Phước Sang diện áo dài dịp Tết 2025.

Khi được hỏi về bí quyết nuôi con cao lớn, nữ diễn viên cho rằng Đô La và Ơ Rô hưởng gen trội từ gia đình nội ngoại. Cô chia sẻ: "Chắc do gen của hai bên nội ngoại, hay chế độ ăn uống lúc mang bầu hoặc có thể 2 con em hợp uống sữa Mỹ" . Với Kim Thư, hai con là động lực, cổ vũ tinh thần cô trong cuộc sống.

Phước Quang, Phước Thịnh cao lớn khi đứng cạnh MC Quyền Linh.

Trước đó, con trai lớn của Kim Thư gây chú ý khi xuất hiện cùng Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh. Ở tuổi 17, Đô La được khen ngợi với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai, nam tính. Cả hai con trai của đạo diễn Phước Sang đều được nhận xét giống bố nhiều hơn.

Vài năm trở lại đây, Kim Thư thoải mái hơn trong việc chia sẻ về 2 con trai kể từ khi ly hôn với đạo diễn Phước Sang. Một mình nuôi 2 con gây dựng sự nghiệp, cuộc sống sung túc ngày càng "lên hương" của 3 mẹ con nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kim Thư hóm hỉnh nhắn nhủ 2 con: "Đừng cao nữa, để dành cho mẹ với!"

Hơn 10 năm làm mẹ đơn thân, Kim Thư được khen ngợi khi nuôi con kỹ càng, cả Đô La và Ơ Rô đều ngoan ngoãn, trưởng thành. Cô cho biết 2 con đều tự lập, khiến cô rất tự hào.

Nữ diễn viên tâm sự: " Vì thương 2 bé nhiều sẽ sinh ra tính lo lắng, hay nhắc nhở! Nhưng rồi quyết định sẽ cho phát triển tự nhiên của thời nay, pha chút lối sống truyền thống của mẹ cho đời con nhiều màu sắc ".



