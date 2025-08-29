Full không che 5 bức thư tình nàng thơ Vbiz gửi Chủ tịch: "Em xin lỗi vì tỏ tình trong lúc anh yêu người khác"

Những ngày qua, mạng xã hội được phen rần rần khi drama tình ái gây chấn động Vbiz một thời được khui lại. Netizen không chỉ gọi tên những nhân vật đáng ngờ, mà còn sục sôi vì 5 bức thư tình được cho là của nàng thơ Vbiz gửi cho Chủ tịch - đây cũng là chi tiết đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa chủ tịch và bạn gái lâu năm.

Cụ thể, mới đây loạt ảnh chụp lại những bức thư tình dài kín chữ, hé lộ nhiều tình tiết gây sốc về mối quan hệ đầy trắc trở này. Theo hình ảnh được lan truyền, trong bức thư, nàng thơ Vbiz thẳng thắn thừa nhận đã dành tình cảm cho Chủ tịch từ rất lâu, dù khi ấy anh vẫn đang trong một mối quan hệ khác. Cô gọi đó là sự "định mệnh sắp đặt", vừa hối tiếc vừa day dứt vì cảm giác bản thân là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ. Không ít lần, cô thú nhận từng muốn kiềm chế tình cảm nhưng càng ngày càng lún sâu, thậm chí nhiều lần mong được ôm chặt để xoa dịu nỗi cô đơn của anh.

5 trang viết được cho là thư tình của nàng thơ Vbiz gửi chủ tịch khiến cộng đồng mạng xôn xao

Đáng chú ý, nàng thơ còn tiết lộ từng được xem thư tình, tin nhắn riêng tư của Chủ tịch và người cũ, từ đó càng tin rằng tình cảm dành cho mình là thật. Trong thư, cô nhấn mạnh anh đã cho cô cảm giác được bảo vệ, trân trọng và nhìn thấy giá trị bản thân – điều mà chưa ai khác làm được. Cô thậm chí gọi anh là "người đặc biệt nhất cuộc đời", là chỗ dựa vững chắc và là động lực để cô tin rằng mình có thể làm được tất cả.

Xen lẫn ngọt ngào là những lời xin lỗi: xin lỗi vì đã xen vào khi anh còn người khác, xin lỗi vì sự bồng bột, xin lỗi vì đã làm anh phải gánh thêm những lời chỉ trích từ dư luận. Nhưng sau cùng, nàng thơ khẳng định vẫn sẽ không ngừng "chiến đấu âm thầm" vì anh, miễn rằng anh hạnh phúc và bình yên.

Cho những ai chưa nắm, thì câu chuyện này vốn bắt nguồn từ bộ "tiểu thuyết tình ái" đang hot nhất nhì mạng xã hội gần đây. Theo đó, Chủ tịch Vbiz - người đàn ông thành đạt, từng có mối tình lâu năm với bạn gái - bất ngờ chia tay để đến bên nàng thơ mới. Diễn biến trở nên cao trào khi nàng thơ bị phát hiện tỏ tình trong lúc Chủ tịch vẫn đang yêu bạn gái cũ. Những bức thư tình dài dằng dặc, chứa đầy tâm sự về sự day dứt, tình cảm mãnh liệt xen lẫn mặc cảm tội lỗi, được cho là lời tự thú của nàng thơ.

Khi câu chuyện rộ lên, chi tiết về 5 bức thư tình vẫn là ẩn số. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện tình ái này bất ngờ rộ lên lại, từ đó mạng xã hội khui luôn "full không che" về thư tình sướt mướt này.

Drama tình ái của bộ ba nữ ca sĩ - chủ tịch - nàng thơ Vbiz chưa bao giờ hết hot

Ngay sau khi lan truyền, phản ứng trái chiều bùng nổ khắp nơi: người cho rằng nàng thơ quá "tâm cơ" khi xen vào mối quan hệ có sẵn, kẻ lại tỏ ra thương cảm cho cô bạn gái lâu năm vốn gắn bó với Chủ tịch từ thời thanh xuân. Một bộ phận khác thì ngồi "ghép hình", dựng đủ loại giả thuyết để đoán danh tính nhân vật thật sự phía sau câu chuyện.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỉnh táo hơn nhấn mạnh rằng tất cả hiện giờ vẫn chỉ là thông tin một chiều, chưa hề có bất kỳ bằng chứng xác minh cụ thể nào. Việc suy đoán, gán ghép tên tuổi hay lan truyền theo cảm xúc rất dễ đẩy mọi chuyện đi quá xa, vô tình biến tin đồn thành "sự thật" trong mắt công chúng. Drama có thể khiến dân mạng hả hê trong phút chốc, nhưng nếu không cẩn trọng, chính sự tò mò này lại trở thành mồi lửa thổi bùng thị phi không đáng có.