Con trai Jang Dong Gun gây sốt với chiều cao nổi bật ở tuổi 14, gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những cặp vợ chồng kín tiếng về chuyện con cái. Kể từ khi hai nhóc tì chào đời cho tới nay, cặp đôi chưa từng 1 lần hé lộ diện mạo các bé.

Những bức hình được Go So Young chia sẻ lên trang cá nhân, đa phần đều chụp từ phía sau lưng các bé. Tuy nhiên, nhìn từ vóc dáng, ai cũng phải chắc chắn rằng, 2 nhóc tì nhà Jang Dong Gun đều sở hữu ngoại hình rất nổi bật, không thua kém bố mẹ.

Con trai Jang Dong Gun sở hữu ngoại hình nổi bật khi đi cạnh mẹ

Trên trang cá nhân mới đây, Go So Young vừa đăng tải loạt hình ảnh trong buổi đi chơi thư giãn cùng 2 con dịp cuối tuần. Trong đó, gây chú ý nhất chính là khoảnh khắc cậu con trai 14 tuổi Jun Hyuk của Jang Dong Gun nắm tay mẹ. Tuy là hình chụp từ sau lưng nhưng ngoại hình cùng chiều cao khủng của con trai Jang Dong Gun vẫn dễ dàng trở thành tiêu điểm gây chú ý.

Qua bức hình có thể thấy, dù mới chỉ 14 tuổi nhưng con trai Jang Dong Gun đã sở hữu chiều cao vượt xa mẹ. Không những vậy cậu bé còn có đôi chân dài thẳng tắp cùng bờ vai khá rộng. Nhiều người nhận xét rằng, chắc chắn trong tương lai gần vẻ ngoài của Jun Hyuk sẽ ngày càng trổ mã điển trai, thậm chí vượt xa cả ông bố tài tử hàng đầu xứ Hàn.

Cách đây vài ngày khi xuất hiện trên một chương trình talkshow phát sóng trên Youtube, Go So Young đã có những chia sẻ về ngoại hình của con trai lớn. Theo bà xã Jang Dong Gun, ngoại trừ cân nặng cùng chiều cao thì mọi đường nét trên gương mặt con trai đều được thừa hưởng từ cô. "Khi Jun Hyuk còn nhỏ, tôi có cho thằng bé xem bức ảnh ngày bé của tôi và thằng bé lập tức nói 'Đây là con'. Sau khi giảm cân thành công, mọi đặc điểm trên khuôn mặt như mắt, mũi và miệng đều lộ rõ. Gần đầy thằng bé trở nên đẹp trai hơn", Go So Young nói.

Hình ảnh hiếm hoi của con trai Jang Dong Gun được giới truyền thông chụp được khi còn bé

Về chuyện nuôi dạy con cái, Go So Young cho biết, bản thân vẫn phải dùng tới biện pháp mạnh như đánh đòn: "Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân để không đánh đòn các con. Tôi muốn nuôi dưỡng các con có tâm hồn khỏe mạnh, nhưng không biết bản thân đã làm tốt hay không".

Bà xã Jang Dong Gun cũng bày tỏ sự tự hào khi các con đã biết phân biệt đúng sai, thật giả khi xem các chương trình trên Youtube: "Các con tôi xem Youtube khá nhiều. Chúng đã biết phân biệt đâu là thật và đâu là giả. Tôi cảm thấy biết ơn vì chúng không bị tổn thương tinh thần. Đối với chúng, thế giới Youtube khá quan trọng".

Con trai Jang Dong Gun tên Jun Hyuk chào đời vào tháng 10/20210. Thời điểm tổ chức hôn lễ, vợ Jang Dong Gun đã mang thai được 4 - 5 tháng. Tới năm 2014, Jang Dong Gun và Go So Young tiếp tục chào đón nhóc tì thứ 2 là một bé gái.

Gia đình Jang Dong Gun - Go So Young luôn giữ thói quen chụp hình đặc biệt

Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz Hàn hiện giờ