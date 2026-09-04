Con trai Hòa Minzy cao lớn phổng phao, nhận nhiệm vụ đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều sao Việt có dịp dành thời gian quây quần bên gia đình và những người thân yêu. Hòa Minzy cũng tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên con trai.

Mới đây, nữ ca sĩ thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh bé Bo - tên thật Đoàn Minh Thiên Ân - diện quân phục vô cùng đáng yêu.

Kèm theo hình ảnh của con trai, Hòa Minzy hài hước viết: “Ông bà cô bác anh chị cứ đi chơi lễ thật vui vẻ nha, có chú bộ đội nhỏ sẵn sàng bảo vệ rồi ạ hihi”.

Con trai Hòa Minzy cao lớn, điển trai ở tuổi lên 7.

Trước sự thích thú của người hâm mộ, nhiều người cũng tò mò về bạn trai của Hòa Minzy - quân nhân Văn Cương. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, anh phải trực trong tất cả các ngày lễ 2/9, vì vậy bé Bo đã “nhận nhiệm vụ” thay bố, trở thành “chú bộ đội nhỏ” bảo vệ mẹ.

"Đồng chí Bố trực lễ 100% luôn nên đồng chí Bo ở nhà bảo vệ mẹ", Hòa Minzy chia sẻ.

Ở phần bình luận, nhiều người khen ngợi bé Bo ngày càng điển trai, mạnh mẽ, chuẩn "con trai của quân nhân".

"Chuẩn con nhà lính rồi, bảnh trai quá nè", một người hâm mộ bình luận.

"Đúng con bố Cương rồi e nhỉ!", một người khác viết.

Ở tuổi lên 7, bé Bo cao lớn phổng phao, gương mặt điển trai với nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ bố và mẹ. Bé Bo cũng dành tình cảm yêu quý dành cho - bố Cương - bạn trai mới của Hòa Minzy.

Bé Bo cũng dành tình cảm yêu quý dành cho - bố Cương - bạn trai mới của Hòa Minzy.

Cậu bé từng chủ động gọi anh là “bố” một cách rất tự nhiên, đồng thời không ngần ngại thể hiện sự yêu quý, thân thiết như một thành viên trong gia đình. Theo những chia sẻ của Hòa Minzy, Bo nhận xét “bố Cương” là người rất tốt, luôn yêu thương và quan tâm đến cả nhà.

Cách gọi thân thương ấy cũng phần nào cho thấy mối quan hệ giữa hai bố con không chỉ dừng lại ở sự gần gũi mà còn được xây dựng từ sự tin tưởng và tình cảm chân thành.

Trong những chuyến đi cùng gia đình, bé Bo thường xuyên quấn quýt bên Đại úy Thăng Văn Cương, có lúc còn theo sát “bố” và tạo thành một “liên minh” riêng để cùng nhau trêu chọc mẹ Hòa Minzy.

Bo chủ yếu sống cùng mẹ và vẫn nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ cả bố lẫn mẹ.

Đặc biệt, một tình huống từng khiến nhiều người thích thú là khi Bo được hỏi nếu đang đi đường mà phải lựa chọn giữa mẹ và bố Cương, cậu bé sẽ nắm tay ai. Với sự hồn nhiên của một đứa trẻ, Bo chọn nắm tay “bố Cương” để cùng đứng đợi mẹ.

Câu trả lời ngây thơ nhưng đầy đáng yêu này nhanh chóng nhận được sự chú ý, bởi nó cho thấy Bo dành cho Đại úy Thăng Văn Cương sự tin tưởng và cảm giác an toàn rất tự nhiên.

Bé Bo là Nguyễn Minh Thiên Ân, tên thân mật là Bo. Cậu bé sinh năm 2019, là con trai của ca sĩ Hòa Minzy và doanh nhân Nguyễn Minh Hải.

Hai người từng có khoảng 5 năm gắn bó trước khi chia tay vào năm 2022. Sau khi bố mẹ không còn bên nhau, Bo chủ yếu sống cùng mẹ và vẫn nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ cả bố lẫn mẹ.