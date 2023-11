Con trai Đổng Khiết: 14 tuổi được gọi là “bản sao Dương Dương”, trưởng thành sớm nhờ cách giáo dục này của mẹ

Phan Đỉnh Đỉnh là con trai đầu lòng của Đổng Khiết và chồng cũ Phan Việt Minh. Sau khi cuộc hôn nhân giữa Đổng Khiết và Phan Việt Minh kết thúc, Phan Đỉnh Đỉnh về sống chung với mẹ.

Trong suốt 11 năm qua, Phan Đỉnh Đỉnh gần như trưởng thành mà không có sự hiện diện của cha mà chỉ có mẹ cùng ông bà ngoại. Tuy vậy, cậu bé lại được nhận xét có tính cách, ngoan ngoãn và cực kỳ trưởng thành. Nhiều người cho rằng, việc sống trong gia đình đơn thân đã giúp hình thành nên tính cách hiện giờ của con trai Đổng Khiết.

Con trai Đổng Khiết và Phan Việt Minh sở hữu ngoại hình nổi bật ở tuổi 14

Sở hữu “gen cực phẩm”

Đổng Khiết và Phan Việt Minh kết hôn vào năm 2008. Tới năm 2009, cặp đôi chính thức lên chức cha mẹ khi cậu con trai Phan Đỉnh Đỉnh chào đời. Ngay khi mới chào đời, Phan Đỉnh Đỉnh đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng khi có bố mẹ đều là những nghệ sĩ sở hữu “visual” đỉnh trong làng giải trí Hoa ngữ.

Nếu ngày bé ngoại hình của Phan Đỉnh Đỉnh chỉ dừng ở mức độ dễ thương thì càng lớn, con trai Đổng Khiết lại càng chứng minh điều ngược lại. Cậu nhóc sở hữu gương mặt điển trai được nhận xét có 7 phần giống cha và 3 phần thừa hưởng từ mẹ.

Phan Đỉnh Đỉnh cùng cha mẹ khi còn nhỏ

Sau khi cha mẹ ly hôn, con trai Đổng Khiết ở với mẹ

Con trai Đổng Khiết có vẻ ngoài điển trai không kém các nam thần

Lần gần nhất xuất hiện cùng mẹ trên sóng livestream, con trai Đổng Khiết khiến công chúng ngỡ ngàng vì độ trưởng thành. Cậu nhóc 14 tuổi hiện tại đã cao lớn hơn hẳn khi đứng chung khung hình với mẹ, khác hẳn 1 năm trước.

Không những vậy, gương mặt Phan Đỉnh Đỉnh cũng trổ mã hơn hẳn với những đường nét rõ ràng. Ngũ quan của con trai Đổng Khiết trông sắc nét và tuấn tú. Thậm chí nhiều người còn nhận xét gương mặt cậu bé có điểm giống với “nam thần cổ trang” Dương Dương.

Với tốc độ phát triển như hiện tại, không ý kiến cho rằng, chẳng mấy chốc, Phan Đỉnh Đỉnh sẽ ngày càng cao lớn và sở hữu “visual” chẳng kém cạnh gì so với những nam thần Hoa ngữ hiện nay. Cậu nhóc được dự đoán sẽ trở thành nhân tố đáng gờm nếu quyết định bước chân vào showbiz. Về chuyện để con trai trở thành nghệ sĩ trong tương lai, Đổng Khiết từng chia sẻ rằng, cô không phản đối cũng chẳng khuyến khích hay hướng con trai bước chân vào showbiz, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của cậu bé.

Cậu bé được dự đoán trở thành nam thần nếu bước chân vào showbiz Hoa ngữ trong tương lai

Trưởng thành trong gia đình đơn thân

So với các nhóc tì nhà sao khác, Phan Đỉnh Đỉnh được xem là kém may mắn hơn hẳn, khi chỉ mới 3 tuổi cha mẹ đã ly hôn. Sau khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống con trai Đổng Khiết hoàn toàn thiếu vắng bóng cha. Cậu nhóc trưởng thành dưới sự chăm sóc và nuôi dạy của mẹ cùng ông bà ngoại.

Thế nhưng không vì thế mà tính cách Phan Đỉnh Đỉnh gặp vấn đề. Cậu nhóc còn được đánh giá là trưởng thành khá sớm. Bằng chứng là lúc tham gia một chương trình thực tế với mẹ, Phan Đỉnh Đỉnh đã có phản ứng lắc đầu bó tay chuẩn “ông cụ non” khi nhìn thấy cảnh mẹ và bà ngoại thoải mái ngồi trên sofa thưởng thức hết đồ ăn vặt của cậu bé.

Khoảnh khắc Đổng Khiết nghiêm khắc dạy con trong một chương trình

Nói về cách nuôi dạy con trai, Đổng Khiết cho biết, đôi khi cô sẽ nóng nảy nhưng cũng có lúc hài hước. Khi tham gia chương trình, Đổng Khiết cũng có đôi lúc thể hiện thái độ khá gay gắt khi dạy con. Chia sẻ về điều này, nàng “Chúc Anh Đài” cho biết, việc dạy dỗ cẩn thận khi các bé làm sai là điều cần thiết, bản thân cô muốn con trai hình thành được thói quen sinh hoạt tốt.

Tất nhiên, con trai Đổng Khiết cũng được mẹ cùng gia đình chiều chuộng. Ví dụ như việc Đổng Khiết hoàn toàn không can thiệp vào sở thích của con trai. Cô để con trai tự do phát triển, được làm tất cả những điều bản thân muốn, miễn sao không gây ảnh hưởng tới người khác. Làm nghệ sĩ nhưng Đổng Khiết không định hướng con trai phải vào ngành này mà để cậu nhóc tự do theo đuổi ước mơ chơi khúc côn cầu.

Đổng Khiết rất tôn trọng sở thích và ước mơ của con trai

Đổng Khiết đăng ký cho con tham gia nhiều lớp học khúc côn cầu. Thậm chí nữ diễn viên còn tham gia hầu hết các trận thi đấu của con trai, dù lịch trình bận rộn. Tất nhiên cũng có đôi lần, Đổng Khiết bị công chúng chỉ trích vì cách nuôi dạy hay việc không để con trai gặp bố suốt thời gian dài, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô vẫn là một người mẹ tốt. Bởi cô vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa đảm nhận 2 vai trò làm mẹ và làm cha, nhưng vẫn dạy dỗ con trai khôn lớn, trưởng thành, ngoan ngoãn.