Con trai đi làm 3 năm gửi về nhà hơn 2 tỷ, mẹ không nhận được đồng nào, báo cảnh sát thì phát hiện sự thật chấn động

Trương Đông sinh ra trong một làng quê nghèo ở Hồ Nam, Trung Quốc. Cha anh bệnh tật, đi lại khó khăn, không thể lao động nặng. Mọi gánh nặng gia đình, từ đồng áng đến trả nợ, đều đổ lên vai mẹ anh. Trong mắt anh, mẹ là siêu nhân, từ sáng tới tối, bà chạy quanh làng, làm lụng không ngừng.

Bi kịch ập đến khi cha anh mắc ung thư. Ngay khi nhận kết quả, ông định buông xuôi: "Mua cho tôi một lọ thuốc trừ sâu đi, tôi không muốn làm gánh nặng cho các con". Nhưng mẹ anh gạt phắt, bà kiên quyết kiếm tiền cho chồng chữa bệnh.

Từ đó, bà vừa lo việc đồng áng, vừa nhận thêm các công việc phụ ở thị trấn. Áp lực khiến bà tóc bạc sớm, dáng người còng đi, nhưng bà vẫn cố gắng từng ngày để giữ gia đình đứng vững.

Nhưng cố gắng đến mấy, mẹ Trương Đông vẫn không cứu được chồng. Trong tang lễ cha anh, mẹ anh khóc đến ngất đi, nhưng những người đòi nợ chẳng hề thương cảm: "Chồng bà mất rồi, nợ vẫn phải trả, đừng mơ trốn".

Người phụ nữ vừa góa chồng nay lại ôm đống nợ khổng lồ, không biết liệu mình có đủ sức gồng gánh. Không nỡ nhìn mẹ vất vả, Trương Đông quyết định nghỉ học, lên thành phố làm việc để giúp mẹ trả nợ, lo cho gia đình. Anh ra đi mang theo một niềm tin đơn giản, rằng chỉ cần chăm chỉ, mọi khó khăn sẽ qua đi.

Trương Đông bỏ học đi làm từ sớm với mong muốn mẹ bớt phần vất vả

Khi ấy, thành phố Thâm Quyến đang phát triển mạnh, xây dựng khắp nơi. Trương Đông cũng ra công trường, nghe người ta cổ vũ nhau: "Chỉ cần chịu khó, sẽ kiếm được tiền, cố lên!". Nghe vậy, anh lao đầu vào làm, ngày đêm không nghỉ. Thái độ chăm chỉ khiến ông chủ công trường rất hài lòng, lương mỗi tháng còn được thưởng thêm.

Nhận lương, Trương Đông không dám tiêu một đồng, gửi hết về cho mẹ: "Mẹ yên tâm, con kiếm được tiền rồi, nợ sẽ trả dần, chắc chắn sẽ hết".

Những ngày tháng lao động vất vả, mẹ là người duy nhất anh luôn nghĩ đến.

Sau một thời gian, Trương Đông có nhiều mối quan hệ hơn. Biết bán đĩa CD có lời, anh cùng bạn mở một cửa hàng thuê và bán đĩa. Nhờ mối quan hệ, họ nhập được hàng mới, tự sao chép đĩa, giá hợp lý, chất lượng đảm bảo nên nhiều khách quay lại. Thu nhập của anh tăng lên nhiều lần.

Nhưng anh vẫn gửi hết tiền về cho mẹ. Hai năm sau, nghề bán đĩa CD dần lụi tàn, anh quyết định bán tất cả hàng tồn với giá thấp. Nợ đã trả hết, có thêm tiền tiết kiệm, anh quyết định về quê mở siêu thị, vừa tiện chăm sóc mẹ.

Anh gọi báo cho mẹ: "Ngày mai con về, sẽ xây nhà mới cho mẹ".

Tuy nhiên, mẹ anh lại trả lời một câu khiến anh không sao hiểu nổi: "Con về là tốt rồi, nhà cửa gì cứ để sau, nhà mình làm gì có tiền đâu".

Những năm qua, anh gửi về mẹ tổng cộng hơn 600.000 tệ (hơn 2,2 tỷ đồng). Vậy sao tiền lại không còn nữa, chắc mẹ anh nhầm lẫn. Trình bày qua điện thoại cũng không rõ, anh quyết định về tận nơi.

Về nhà, Trương Đông vui mừng thông báo kế hoạch mở siêu thị, kêu gọi bạn bè hợp tác. Thấy vậy, mẹ vội vàng kéo anh ra một chỗ rồi nói nhỏ: "Con à, làm người phải giữ chữ tín. Thẻ mẹ chỉ còn hơn 60.000 tệ, con lấy gì mở siêu thị?".

"Không thể nào, rõ ràng con gửi hơn 600.000 tệ cơ mà!" , Trương Đông kinh ngạc.

Đi ngân hàng kiểm tra, Trương Đông bàng hoàng khi phát hiện thẻ của mẹ anh chỉ còn 62.358 tệ (khoảng 230 triệu đồng), bằng số tiền anh. Hệ thống cho thấy, mỗi tháng đều có một khoản hơn 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) bị rút ra khỏi tài khoản.

Anh bàng hoàng, mẹ anh sống tiết kiệm, mỗi lần chỉ rút vài chục, vài trăm tệ đủ tiêu, vậy tiền đi đâu rồi? Quá bàng hoàng, anh đành phải báo cảnh sát.

Cuối cùng, mẹ con Trương Đông phải báo cảnh sát để tra xem số tiền vì sao lại biến mất

Cuộc điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ thủ phạm không phải ai khác mà chính là cậu ruột của anh, tức em trai của mẹ anh. Hóa ra vì mẹ anh mắt kém lại không thạo công nghệ nên tháng nào bà cũng nhờ em trai mình rút tiền hộ, không ngờ em trai bà lại làm ra chuyện tày đình như vậy.

Trước mặt cảnh sát và mẹ con Trương Đông, người cậu cúi đầu thừa nhận: "Xin lỗi con, lúc đó cậu không nghĩ gì nhiều, mong con bỏ qua cho cậu, cậu không muốn vào tù đâu".

Cảm xúc của Trương Đông là hỗn hợp giữa giận dữ, thất vọng và đau lòng. Người thân mà mẹ anh và cả anh tin tưởng nhất cuối cùng lại lừa dối mẹ con anh và làm hành động gây tổn thương như vậy. Mối quan hệ tình cảm tưởng chừng vững chắc bỗng trở thành cạm bẫy. Nhưng vì mẹ, anh vẫn nhờ cảnh sát khoan hồng cho cậu ruột.

Câu chuyện của gia đình Trương Đông không chỉ dừng lại ở nỗi đau mất tiền hay sự phản bội, mà còn là lời nhắc nhở về cuộc sống và mối quan hệ con người. Ngay cả trong gia đình, lòng tin không thể tuyệt đối nếu không kiểm soát và giám sát. Tình cảm, sự hi sinh, tình thân..., tất cả đều quý giá nhưng nếu không đi kèm tỉnh táo, đôi khi sẽ biến thành cơ hội cho lòng tham.

Trương Đông học được rằng nỗ lực lao động, tiền gửi về nhà, công sức của bản thân là không thể đánh mất, nhưng cách quản lý và theo dõi vẫn cần cẩn trọng. Sự trưởng thành không chỉ là kiếm tiền hay chăm sóc cha mẹ, mà còn là biết đối diện với sự thật, chấp nhận cay đắng và rút ra bài học cho chính mình.

Cuối cùng, gia đình vẫn là giá trị quan trọng nhất, nhưng không phải cứ yêu thương là đủ, phải biết cân bằng giữa tình cảm và lý trí, giữ vững chính mình giữa những cám dỗ và thử thách của đời sống.