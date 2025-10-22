Nam sinh thi đỗ đại học danh giá top 1 cả nước, 4 năm sau trường bất ngờ tuyên bố: "Chúng tôi chưa từng nhận em vào học"

Vương Tín sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở một ngôi làng nhỏ tại Quý Châu (Trung Quốc). Cha anh từng là một thợ nề lành nghề nhưng do bị tai nạn ngã từ mái nhà, ông liệt nửa người và mất khả năng lao động. Mẹ anh, người lao động duy nhất trong gia đình, kiếm sống bằng nghề làm giúp việc trong thành phố vào mùa nông nhàn và bán gia cầm để trang trải cuộc sống. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Vương Tín vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình nhờ tài năng và sự chăm chỉ.

Từ tiểu học, Vương Tín đã bộc lộ thiên phú đặc biệt ở môn Toán. Anh tiếp thu kiến thức nhanh chóng và luôn dẫn đầu lớp. Lên cấp ba, dù khối lượng môn học tăng lên, anh vẫn xuất sắc ở mọi môn. Dân làng gọi anh là "phượng hoàng vàng", kỳ vọng anh sẽ đổi đời nhờ con đường học vấn. Giáo viên ở trường cấp ba danh tiếng của huyện nhận xét: "Vương Tín là hạt giống sáng giá cho Thanh Hoa - Bắc Đại!".

Niềm tin ấy trở thành hiện thực khi Vương Tín nhận được giấy báo trúng tuyển ngành Khoa học Máy tính của Đại học Bắc Kinh năm 2007. Cả gia đình anh ôm nhau khóc nức nở. Mẹ anh nắm chặt tay con trai, dặn dò: "Con ơi, phải cố gắng để sau này cha mẹ được nhờ". Vương Tín gật đầu, quyết tâm học tập để báo đáp công ơn cha mẹ. Nhưng anh không ngờ rằng, giấy báo trúng tuyển ấy lại là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Những dấu hiệu bất thường từ ngày nhập học

Ngày nhập học, Vương Tín mang theo hành lý và giấc mơ lớn đến Bắc Đại. Anh hoàn thành các thủ tục đăng ký, đóng học phí như bao tân sinh viên khác. Tuy nhiên, một cố vấn bất ngờ gọi anh ra khỏi hàng và dẫn vào một văn phòng nhỏ, nơi có ba nam sinh khác cũng vừa nhập học. Cố vấn thông báo: "Các em sẽ ở một ký túc xá riêng, không cùng các bạn trong lớp vì ký túc xá trường đang thiếu chỗ".

Dù thấy lạ, Vương Tín và các bạn không dám thắc mắc nhiều. Cố vấn giải thích rằng họ là những học sinh "được đặc biệt quan tâm" do thành tích xuất sắc, và mọi việc như học bạ, sách giáo khoa sẽ được xử lý riêng. Vương Tín nghĩ mình chỉ "vừa đủ điểm" vào trường, nên cho rằng đây là cách trường ưu ái những học sinh đặc biệt khác, còn anh chỉ vô tình được hưởng ké.

Ký túc xá được sắp xếp cho nhóm Vương Tín đầy bụi bặm, như vừa được dọn vội để sử dụng. Họ không nhận được thẻ sinh viên hay thẻ ăn, mà được hứa sẽ xử lý sau. Những bất thường tiếp tục xuất hiện.

Trong đợt tập quân sự, Vương Tín và ba người bạn cùng phòng bị tách ra, tập riêng ở một sân nhỏ, mặc quân phục cũ không vừa người, với nội dung huấn luyện qua loa. Anh bắt đầu nghi ngờ, nhưng mỗi lần định hỏi, giấy báo trúng tuyển lại khiến anh tự trấn an rằng đây là "sự quan tâm đặc biệt" của trường.

Suốt 4 năm, Vương Tín không có thẻ sinh viên, không thể vào thư viện trừ khi mượn thẻ của bạn, không được điểm danh trong lớp, không thể xin học bổng hay trợ cấp. Kết quả thi của anh luôn được cố vấn thông báo qua tin nhắn, thay vì tra cứu trực tiếp trên hệ thống. Các hoạt động lớp, cuộc thi hay sự kiện, anh và ba người bạn đều bị cố vấn ngăn cản với lý do "Các em được đặc biệt quan tâm, không cần tham gia". Dần dà, bạn bè gọi họ là "những kẻ vô hình", có mặt trong lớp nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào trong hệ thống trường.

Sự thật phũ phàng vào năm cuối

Năm cuối đại học, khi cả lớp nhận thông báo về luận văn tốt nghiệp và được phân công giáo viên hướng dẫn, Vương Tín vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào. Anh hỏi bạn cùng phòng và nhận ra chỉ mình và ba người bạn "đặc biệt" bị bỏ qua. Lo lắng, anh liên lạc với cố vấn nhưng không được hồi đáp. Theo lời khuyên của bạn, anh tìm đến văn phòng giáo vụ.

Tại đây, một giáo viên kiểm tra hệ thống và thông báo: "Hệ thống không có thông tin về em. Em có chắc mình là sinh viên trường này không?". Vương Tín sững sờ, khẳng định mình đã học 4 năm, có giấy báo trúng tuyển và tham gia mọi hoạt động học tập. Nhưng sau khi kiểm tra danh sách sinh viên, hồ sơ thi, thậm chí danh sách nhập học năm 2007, giáo viên kết luận: không có ai tên Vương Tín.

Cú sốc này khiến Vương Tín gần như sụp đổ. Anh kể lại chi tiết 4 năm học, từ việc đi học, thi cử đến ở ký túc xá. Các bạn cùng lớp và cùng phòng đều xác nhận anh là bạn học của họ. Trường mở cuộc điều tra khẩn cấp, triệu tập cố vấn Trương Thạc và các giảng viên liên quan. Kết quả điều tra khiến tất cả bàng hoàng: Vương Tín chưa bao giờ được Bắc Đại chính thức tuyển sinh.

Bí mật đằng sau và hành trình tìm công lý

Không cam chịu, Vương Tín quyết định báo cảnh sát. Trong quá trình lấy lời khai, anh không kìm được nước mắt khi kể lại những bất thường mà mình từng bỏ qua: không có thẻ sinh viên, không được ghi danh, không có hồ sơ chính thức.

Anh nghi ngờ mình bị ai đó chiếm đoạt suất học. Cảnh sát vào cuộc, phát hiện dù Vương Tín tham gia học và thi như các sinh viên khác, mọi điểm số của anh chỉ tồn tại trên giấy, không được nhập vào hệ thống. Các bài thi của anh thường được tổ chức riêng, trong văn phòng hoặc phòng học nhỏ, do cố vấn Trương Thạc sắp xếp.

Mũi nhọn điều tra hướng về Trương Thạc. Khi bị thẩm vấn, hắn ta tỏ ra bình thản, phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định chỉ "chăm sóc" Vương Tín theo chỉ đạo từ "cấp trên". Tuy nhiên, thái độ của Trương Thạc thay đổi khi cảnh sát tìm thấy một cuốn sổ tại nhà anh ta.

Cuốn sổ ghi chép chi tiết về Vương Tín và ba sinh viên khác, bao gồm thông tin cá nhân, điểm thi, và các sắp xếp "đặc biệt". Những dòng chữ trong sổ tiết lộ một âm mưu có tổ chức. suất học của Vương Tín đã bị đánh cắp, và anh được giữ lại trong trường như một "sinh viên ma" để che giấu sự thật.

Vương Tín sụp đổ khi đọc những ghi chép ấy. Anh không thể tin mình đã học 4 năm chỉ để phát hiện tất cả là giả dối. Cảnh sát tiếp tục điều tra để làm rõ vai trò của Trương Thạc và những người liên quan, hứa sẽ mang lại công lý cho Vương Tín.

Bài học từ nỗi đau

Câu chuyện của Vương Tín là một lời nhắc nhở quan trọng về việc cần kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin liên quan đến tuyển sinh, từ giấy báo trúng tuyển đến hồ sơ học tập, để đảm bảo mọi thứ rõ ràng ngay từ đầu. Sự kiên trì học tập suốt 4 năm của Vương Tín, dù đối mặt với nhiều bất thường, cho thấy ý chí mạnh mẽ và niềm tin vào con đường mình chọn. Tuy nhiên, việc anh bỏ qua những dấu hiệu bất thường cũng là bài học để các học sinh khác chú ý hơn, đặt câu hỏi kịp thời khi có nghi vấn.

Vụ việc này nhấn mạnh rằng cả học sinh và phụ huynh cần chủ động xác minh thông tin với nhà trường, tránh để những sai sót ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tương lai. Đối với các trường đại học, đảm bảo quy trình tuyển sinh minh bạch và chính xác là yếu tố then chốt để bảo vệ ước mơ của học sinh. Dù kết cục của Vương Tín vẫn chưa rõ ràng, hành trình của anh là minh chứng rằng sự kiên trì và dũng cảm đối mặt với sự thật có thể mở ra cơ hội để sửa chữa sai lầm và tiếp tục tiến bước.

Theo Sohu