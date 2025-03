Mới đây, vụ việc một người đàn ông 46 tuổi tại Thái Lan được phát hiện đã tử vong trong chiếc ô tô của chính mình ngay sau khi đi thăm mẹ ruột đã khiến dư luận xót xa.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra thuê ở huyện Mueang Chachoengsao, tỉnh Chachoengsao miền Trung Thái Lan. Cảnh sát và đội ngũ bác sĩ pháp y từ Bệnh viện Phutthasothon cùng các nhân viên cứu hộ đã được gọi đến hiện trường vào sáng thứ Hai, 10/3 vừa qua.

Tại hiện trường, người ta phát hiện nạn nhân là anh Chaisak, 46 tuổi đã tử vong khi ngồi ở ghế lái của chiếc xe bán tải Isuzu trong tình trạng chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Chiếc xe bán tải màu xám có biển số đăng ký ở Nakhon Phanom, được đỗ dưới một cây chuối với một chiếc ô lớn và giấy phủ lên kính chắn gió.

Trong xe, người ta thấy một chiếc quạt vẫn đang chạy, được cấp điện bởi một ổ điện có dây nối dài được kết nối từ căn phòng thuê của mẹ nạn nhân. Chiếc ổ điện này cũng được sử dụng để sạc điện thoại di động của nạn nhân.

Các cuộc kiểm tra ban đầu của bác sĩ cho thấy không có dấu hiệu bạo lực, nhưng nhiệt độ của cơ thể nạn nhân ở ngưỡng rất cao, là 39 độ C. Không khí bên trong xe đặc biệt ngột ngạt và nóng bức. Có thể nạn nhân đã tử vong do bị thiếu không khí và sốc nhiệt.

Sangwian, người mẹ 72 tuổi của anh Chaisak, cho biết con trai bà đã đi từ Nakhon Phanom đến thăm bà ở Chachoengsao, nơi bà đang sống với một đứa con khác. Khi đến nơi, người đàn ông thấy rằng phòng trọ của mẹ quá nóng nên đã chọn ngủ trong xe để tránh làm phiền mẹ. Ngoài ra, anh cũng không muốn đánh thức mẹ bằng cách sử dụng phòng tắm thường xuyên vào ban đêm.

Anh đã ngủ trong xe cả ngày lẫn đêm, chỉ vào phòng khi được gọi ăn. Tuy nhiên, khoảng 9 giờ sáng hôm 10/3, bà Sangwian đã cố gắng đánh thức con trai dậy để ăn sáng nhưng không nhận được phản hồi.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, bà Sangwian tiến lại gần chiếc xe, lắc con trai và thậm chí vỗ vào bụng anh nhưng người đàn ông vẫn không phản ứng. Bà kiểm tra xem con trai có thở không và khi thấy không có hơi thở, bà đã nhờ một đứa trẻ khác báo cảnh sát.

Theo anh Pichit, 56 tuổi, anh rể của Chaisak thì nạn nhân đã ở trong khu vực này kể từ ngày 7/3. Anh Chaisak đã ngủ trong xe, nói rằng ở đó mát hơn trong phòng trọ. Chaisak đã biết mình bị bệnh tim, nhưng không rõ liệu nhiệt độ có góp phần gây ra cái chết của anh hay không, KhaoSod đưa tin. Thi thể của Chaisak đã được đưa đến Bệnh viện Phutthasothon để khám nghiệm tử thi chi tiết nhằm xác định nguyên nhân chính xác gây tử vong trước khi được trả về cho gia đình để làm mai táng.

Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo cho những chủ xe khác không nên ngủ ở trong ô tô để tránh các tình huống không hay xảy ra.

Tại sao nên hạn chế ngủ trong xe ô tô?

Theo các chuyên gia y tế các nước, nguyên nhân chính dẫn đến tử vong ở những người ngủ trong ô tô dù có bật điều hòa là ngộ độc khí carbon monoxide (CO). Đó là một loại khí không màu, không mùi, xuất hiện khi có nhiên liệu bị đốt cháy. Khí CO có thể tích tụ ở những nơi không được thông khí, chẳng hạn cabin đóng kín cửa (thường xảy ra khi bật điều hòa).

Khi CO tích tụ lại, người trong ô tô hít phải CO sẽ ngăn các tế bào máu mang đủ oxy đi khắp cơ thể, từ đó dẫn đến sốc hoặc thậm chí đột tử.

Ngay cả trong trường hợp ô tô có hệ thống điều hòa hoạt động tốt, việc lưu thông không khí trong không gian kín vẫn không đủ. Do không khí vẫn có thể bị mắc kẹt trong quá trình lưu thông, làm tăng nồng độ CO và giảm nồng độ oxy.

Thực tế, ngay cả khi ngủ trong ô tô với cửa sổ mở cũng khá rủi ro. Vì dù lượng CO thấp hơn, nhưng vẫn có tích tụ, do luôn có một lượng khí nhất định bị giữ lại trong quá trình lưu thông. Do đó, vẫn có rủi ro nhiễm độc CO hoặc xảy ra hiện tượng mất nước. Ví dụ rõ ràng nhất là khi để giấy ướt trong ô tô và sau một thời gian sẽ khô cong.

Đó là chưa kể một hệ lụy khác của việc ngủ trong ô tô mở cửa, là dễ dàng gặp phải rủi ro an ninh, bị kẻ xấu đột nhập với mục đích cướp của.

Cách ngủ trong xe ô tô an toàn

Nếu bắt buộc phải ngủ trong ô tô khi không còn lựa chọn nào khác, thì tài xế nên tắt máy, tắt điều hòa và mở hé cửa kính, đặt đồng hồ khoảng 15 phút thức dậy một lần để ra ngoài hít thở không khí. Cách làm này vừa khiến tài xế không bị thiếu dưỡng khí, đồng thời vẫn giữ nhiệt độ trong xe ở mức vừa phải.

Nếu ngủ trong điều kiện ngoài trời thời tiết nóng bức, bắt buộc phải bật điều hòa thì hãy đỗ xe ở nơi thông thoáng, nếu có gió nhẹ thì càng tốt để không khí từ ống xả thải ra được lưu thông đi nơi khác. Cũng nên mở hé chút cửa kính để lấy khí ngoài trời và đặt đồng hồ 15 phút thức dậy.

Dù ngủ bằng cách nào, tài xế ghi nhớ hai nguyên tắc là hé cửa kính và chỉ ngủ khoảng 15 phút rồi thức dậy một lần. Bên cạnh đó, các cánh cửa luôn phải chốt để tránh kẻ gian đột nhập.