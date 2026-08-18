Con trai 9 tuổi của Hwang Jung Eum lại có thái độ gây nhức nhối này

Trong sáng 18/8, tờ Xportsnews cho hay, Hwang Jung Eum (phim She Was Pretty) vừa chia sẻ video mới trên kênh YouTube cá nhân ghi lại cuộc sống đời thường bên 2 cậu con trai cưng. Đặc biệt, nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý vào thái độ của cậu con trai 9 tuổi nhà nữ minh tinh họ Hwang trong suốt buổi ghi hình.

Đầu tiên, cậu bé này đã nói trống không với ekip sản xuất, qua đó cho thấy thái độ vô lễ với người lớn. Chưa dừng lại ở đó, con trai Hwang Jung Eum còn không vâng lời mẹ, thể hiện thái độ ương bướng trước ống kính máy quay. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đã đặt ra dấu hỏi chấm to đùng xung quanh phương pháp giáo dục con cái của Hwang Jung Eum.

Con trai 9 tuổi của Hwang Jung Eum ăn nói trống không với người lớn còn không biết vâng lời mẹ. Ảnh: Naver

Cũng trong video mới đây, mỹ nhân She Was Pretty còn dính phải tranh cãi ngược đãi thú cưng. Cụ thể, khoảnh khắc chú cún của nữ diễn viên họ Hwang bị nhốt ngoài sân trong tiết trời nắng nóng đã thu hút được sự quan tâm lớn từ khán giả. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành nguồn cơn khiến Hwang Jung Eum phải đối mặt với làn sóng công kích từ nhiều cư dân mạng: “Để chú cún ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng thế này chẳng phải là đang ngược đãi động vật hay sao?”, “Tội nghiệp bé cún, sao lại để nó ở ngoài trời trong cái nóng như đổ lửa như vậy chứ?”,...

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng không nên vội vàng phán xét mọi thứ chỉ qua 1 đoạn video ngắn ngủi. Chưa hết, nhiều fan còn lên tiếng bênh vực Hwang Jung Eum bằng cách nhấn mạnh rằng trong các video khác do nữ diễn viên đăng lên, chú cún cưng của cô có thể tự do ra vào nhà.

Hwang Jung Eum bị cho là nhốt thú cưng bên ngoài trời nắng nóng. Ảnh: Nate

Hwang Jung Eum sinh năm 1984, từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, cô nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô đã lâm cảnh hết thời và chỉ được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và thậm chí còn phải nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Theo đó, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa hết, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên họ Hwang 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Hwang Jung Eum lĩnh án tù sau khi bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Nate

Bên cạnh loạt lùm xùm scandal, cuộc hôn nhân ồn ào của nữ diễn viên họ Hwang và đại gia ngành thép Lee Young Don cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới đầu năm 2024, cô chính thức ly hôn Lee Young Don do đàng trai ngoại tình. Từ đó đến nay, nhiều lần nữ diễn viên lên truyền hình có những phát ngôn đá đểu chồng cũ hậu chia tay.

Hwang Jung Eum đệ đơn ly hôn Lee Young Don hồi tháng 2/2024. Ảnh: X