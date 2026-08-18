Anh Tài Đinh Mạnh Ninh kể chuyện xa nhà đi thi ATVNCG: Rảnh vài phút là gọi về cho con, nhắn tin buôn chuyện với vợ cho đỡ nhớ

Hai mươi năm làm nghề, Đinh Mạnh Ninh nói anh đã ở trong vùng an toàn của chính mình quá lâu. Rồi cơ hội "vượt ngàn chông gai" tới, tình cờ đến mức anh xem đó như một cái duyên trời sắp đặt. Và ngay tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nam ca sĩ chọn cách nhập cuộc mà ít ai đoán trước: Mang chính bản hit cũ "Xe đạp" lên sân khấu thay vì một bài an toàn hơn, làm mới nó bằng một bản phối khác, một tinh thần khác.

Anh gọi đó là món ăn quen thuộc với cách chế biến mới, một điểm chạm để nối những khán giả đã đi cùng anh từ thập kỷ trước với lớp khán giả hôm nay. Kết quả là cái tên Đinh Mạnh Ninh lập tức trở lại top thảo luận mạng xã hội.

Ba tập sau đó, khán giả gọi anh là "thư ký Ninh" của "Trịnh tổng", bình chọn anh vào top 5 chiến tướng của Công diễn Hội ngộ, và nhận ra một nghịch lý thú vị: Người nhí nhố, hoạt ngôn nhất hậu trường lại là người điềm tĩnh và tiết chế nhất khi đứng dưới ánh đèn sân khấu. Chính anh cũng thừa nhận mình có tới hai nhân cách hoàn toàn khác biệt, một trong âm nhạc và một ngoài đời, rồi hỏi ngược lại rằng khán giả đang thích phiên bản nào hơn.

Nhưng phía sau năng lượng vui vẻ ấy là một lịch trình dày đặc đến mức anh từng đổ bệnh giữa Sài thành, phải nhờ bạn bè và fan tìm giúp địa chỉ phòng khám để xử lý nhanh gọn rồi quay lại guồng quay công việc. Cũng là lần đầu tiên anh xa vợ con lâu đến vậy, chỉ có thể tranh thủ những cuộc điện thoại vội vã và vài dòng tin nhắn buôn chuyện cho đỡ nhớ.

Mỗi 1 Anh Tài sẽ có 1 cơ duyên và lý do đến với ATVNCG khác nhau. Còn Đinh Mạnh Ninh thì sao, bạn tìm kiếm gì ở chương trình này?

Lý do Ninh đến với ATVNCG K26 thật sự cũng rất tình cờ, có thể xem như là cái duyên mà ông Trời sắp đặt. Bởi tôi cũng đã ở trong một vùng an toàn của chính mình quá lâu rồi, đôi khi tôi cũng muốn thử một điều gì đó mới mẻ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, thì cơ hội “vượt ngàn chông gai” lại tới. Tôi muốn mang tất cả sự háo hức, yêu đời và cá tính âm nhạc của mình để hòa cùng 33 anh tài và khám phá mọi thứ về bản thân.

Tôi cũng muốn thử xem giới hạn của chính mình là gì và làm sao tôi có thể vượt qua nó. Tôi tin mọi thứ đều diễn ra đúng thời điểm.

Xe đạp đưa anh lên top thảo luận mạng xã hội ngay sau tập mở màn. Khi quyết định mang chính bản hit cũ của mình lên sân khấu thay vì chọn một bài an toàn hơn, anh có lường trước phản ứng của khán giả không?

Khi đến với chương trình, tôi xác định mình sẽ phải tìm một điểm làm cầu nối giữa các thế hệ khán giả - những người đã đồng hành, ủng hộ tôi từ thập kỷ trước cho đến hiện tại. Tôi nghĩ rằng một món ăn quen thuộc nhưng mang cách chế biến mới có thể là ý tưởng tốt để kết nối tất cả. Và thế là Xe Đạp phiên bản mới với tinh thần mới, cách phối mới ra đời. Phản ứng của khán giả khiến tôi rất vui bởi nó cho thấy công sức mà chúng tôi bỏ ra, những thông điệp mà chúng tôi gửi gắm, mọi người đều đồng cảm và đón nhận. Tôi biết ơn và trân quý điều này.

Anh từng nói "đưa cho tôi bất cứ bài hát nào, tôi sẽ làm nó bùng nổ". Sau ba tập, câu nói đó có lúc nào khiến anh áp lực ngược lại chính mình chưa?

Thú thực nhiều khi tôi cũng chịu áp lực. Nhưng áp lực này chủ yếu đến từ lịch trình làm việc dày đặc bỗng nhiên cùng lúc xuất hiện trong một thời điểm. Từng có lúc tôi bị ốm và sau đó giữa đất Sài thành, tôi phải nhờ cậy bạn bè, các bạn fan hỗ trợ tìm địa chỉ phòng khám để xử lý nhanh gọn vấn đề sức khỏe.

Thật may mắn vì xung quanh luôn có những người đồng hành và cổ vũ để tôi được hết mình với công việc. Và cũng bởi vì thế, mỗi sản phẩm, mỗi bài hát mà tôi và ê-kip dày công cùng thực hiện mới có thể “bùng nổ” như những gì mình đã hình dung. Đó là sự tự tin của tôi với 20 năm làm nghề. Với kinh nghiệm, chuyên môn và sự học hỏi không ngừng nghỉ, âm nhạc sẽ là chứng minh cho sự tự tin đó của tôi.

Trở thành 1 trong 5 chiến tướng của Công diễn Hội ngộ, đứng cạnh những cái tên như BB Trần, Huỳnh Lập vốn rất mạnh về giải trí, anh nghĩ khán giả bình chọn cho mình vì điều gì?

Tôi nghĩ mỗi người sẽ luôn có một thế mạnh riêng, và các khán giả cũng sẽ luôn có lựa chọn riêng phụ thuộc vào cảm xúc của họ. Cũng giống như việc thưởng thức một món ăn, người này cảm thấy ngon nhưng chưa chắc người kia đã thấy giống vậy. Chung quy cũng chỉ là sự phù hợp hay không phù hợp mà thôi.

Tôi nghĩ mình cứ là chính mình, mang năng lượng và cá tính nghệ thuật của mình tới chương trình, rồi chia sẻ và dung hòa nó với các anh em bạn bè xung quanh. Đồng thời tôi cũng chia sẻ tinh thần và năng lượng như thế đến các bạn fan. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ mong các bạn chấp nhận và yêu quý con người tôi, cá tính nghệ thuật của tôi.

Người ta nói rằng dường như tìm thấy 1 Đinh Mạnh Ninh hoàn toàn khác ở trên sân khấu với 1 Đinh Mạnh Ninh nhí nhố đặc biệt ngoài đời. Bạn nghĩ sao về điều này?

Thật ra trong âm nhạc và đời sống, tôi lại có đến 2 nhân cách hoàn toàn khác biệt cơ đấy. Bạn đang thích tôi ở phiên bản nào hơn?

Trên MXH người ta nói rằng, sự hài hước, hoạt ngôn của Đinh Mạnh Ninh là một "liệu pháp" giúp các anh tài gắn bó với nhau nhiều hơn. Bạn nghĩ sao?

Thế hệ của tôi thường lan truyền câu nói “một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ”. Tôi nghĩ làm gì cũng cần sự vui vẻ thoải mái, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo như thế này. Vì thế tôi cũng mong năng lượng vui vẻ này của mình giúp mọi người trở nên thoải mái, gần gũi và gắn bó với nhau hơn.

Anh có biết mình đang được gọi một cách hài hước là “thư ký Ninh” của “Trịnh tổng” không? Lần đầu đọc được cái tên này trên mạng, phản ứng của anh là gì?

Đáng yêu đó chứ!! Tôi cũng bất ngờ vì tuổi này rồi mình vẫn có thể tìm ra một ông bạn thân mới có thể đồng điệu với mình trong nhiều chuyện như vậy.

Fan mô tả anh Bình là người điềm tĩnh, kiệm lời, nhưng cứ đứng cạnh anh là nói nhiều hẳn, quậy hẳn. Còn Đinh Mạnh Ninh, anh nhận xét thế nào về Trịnh Thăng Bình?

Với tôi, anh Bình là một người bạn trân quý, đáng tin tưởng, và có nhiều điểm đồng điệu với tôi.

Netizen thường đùa rằng vì chương trình đặt tên có từ khóa Chông gai nên dường như cả Anh Tài và chương trình đều phải vượt qua rất nhiều thử thách, thậm chí có thời điểm phải dời lịch phát sóng. Những lúc đó, các Anh Tài có động viên nhau không?

Thực sự quá nhiều chông gai xuất hiện để thử thách mọi giới hạn của chúng tôi, thành ra có những lúc vượt qua nó lúc nào tôi cũng không hay, chỉ biết rằng bên cạnh mình vẫn luôn có các anh tài, có các fan, các bạn ê-kíp cùng người thân gia đình động viên hết sức. Và như thế đã là quá tuyệt vời.

Áp lực của K26 mùa này là bị đặt lên bàn cân với một mùa 1 quá thành công, kéo theo 9 concert suốt hai năm. Các anh tài có bị áp lực gì không?

Các anh tài khác thì tôi cũng không rõ họ có áp lực ra sao. Có lẽ tôi phải bốc một cú điện thoại hỏi ngay anh Bình. Còn với tôi, ngay từ đầu tôi đã xác định mình đến với chương trình để trải nghiệm và khám phá những giới hạn của bản thân. Bởi vậy, kết quả có ra sao, với tôi cũng sẽ đều là một sự thành công.

Các Anh Tài của mùa 1 có cho Đinh Mạnh Ninh những lời khuyên nào không?

“Đừng tin ai, đặc biệt là Ban Tổ Chức”

Trên Threads thời gian qua có một bộ phận khán giả tranh cãi khá gay gắt, thậm chí chia phe giữa K24 và K26, trong khi tinh thần chương trình vốn là sự gắn kết giữa các thế hệ. Anh có biết đến những cuộc tranh luận này không, và nếu được nhắn gửi một điều đến các Gai Con đang "chia phe", anh sẽ nói gì?

Tại sao phải phân biệt K24/ K26 trong khi chúng tôi đều là anh em và đều mang đến cho các bạn âm nhạc và cảm hứng?

Sau mỗi tập phát sóng, mạng xã hội lại dấy lên không ít tranh cãi quanh kết quả và các màn trình diễn. Anh có đọc những bình luận đó không, và chúng có ảnh hưởng gì đến tâm lý của anh cũng như các anh tài khi bước vào công diễn tiếp theo?

Tất nhiên khi mình tham gia bất cứ thử thách nào mà kết quả không như ý thì việc buồn phiền là điều tránh khỏi. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng tôi nghĩ khi mình đã chấp nhận tham gia, tức là sẽ chấp nhận những gì có thể xảy ra. Nếu mình làm chưa tốt thì xem như thử thách đó đang khám phá đến một vùng giới hạn mới của bản thân mình. Tôi luôn cởi mở và sẵn sàng học hỏi từ mọi thứ, kể cả những thử thách. Giữ cho mình tâm thế như vậy nên tôi cũng nhanh chóng tìm ra được sự cân bằng trong mọi chuyện.

Tại ATVNCG, bên cạnh những phần trình diễn đẳng cấp, điều đọng lại với khán giả chính là hình ảnh những ông bố yêu con. Bạn gặp được điểm chạm này như thế nào với các ông bố trong chương trình?

Chúng tôi thấy mình như một gia đình vậy. Tôi rất bất ngờ và rất vui khi em bé của mình được các “chú tài” khác gửi quà tặng và cả những lời chúc tốt đẹp. Tôi nghĩ gặp được những ông bố khác trong chương trình khiến tôi cảm thấy có nhiều sự đồng cảm và những điểm tương đồng. Điều đó khiến mọi thứ trở nên gắn bó và thân thuộc.

Với lịch quay dày đặc như vậy, Đinh Mạnh Ninh dành thời gian cho cô con gái nhỏ của mình như thế nào?

Thú thực tôi chưa bao giờ phải xa gia đình, xa con lâu đến vậy. Tôi rất nhớ vợ con nhưng cũng chỉ có thể tranh thủ những cuộc điện thoại vội vã, rồi lại tiếp tục phải quay về guồng làm việc. Bất cứ khi nào rảnh rỗi dù chỉ ít phút, tôi cũng muốn gọi điện về cho con và tranh thủ nhắn tin buôn chuyện với vợ cho đỡ nhớ.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Đinh Mạnh Ninh!

PA DUN