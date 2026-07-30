Con trai 9 tuổi của Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đã như thế này rồi ư!

Sáng 30/7, tờ 163 đưa tin, Angelababy vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đang dẫn cậu con trai 9 tuổi Tiểu Hải Miên đi dạo trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc). Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh diện trang phục giản dị với áo dài tay phối cùng quần jeans ống rộng màu xanh nhạt. Người đẹp sinh năm 1989 để mặt mộc song vẫn khiến công chúng xuýt xoa trước làn da trắng mịn màng cùng ngũ quan cuốn hút. Trong khi đó, Tiểu Hải Miên diện áo cộc tay màu trắng kết hợp với quần túi hộp. Mới 9 tuổi nhưng cậu bé đã cao hơn vai mẹ, trông lớn bổng so với thời gian trước đó. Được biết, Angelababy cao 1m68 theo thông tin do chính cô công bố.

Trước ống kính, Angelababy và con trai thong thả tản bộ, toát ra bầu không khí vô cùng ấm áp. Dù biết “người qua đường” đang quay chụp mình song 2 mẹ con Angelababy không hề cố tình né tránh ống kính mà vẫn tỏ ra tự nhiên, thoải mái. Không chỉ khen ngợi ngoại hình Tiểu Hải Miên, “người qua đường” còn nhận xét rằng cậu bé hiếu động, tinh nghịch và trông vô cùng đáng yêu.

Angelababy vừa đưa con trai Tiểu Hải Miên ra ngoài chơi. Cậu bé đã cao hơn vai mẹ mình dù chỉ mới 9 tuổi. Được biết, Angelababy cao 1m68. Ảnh: 163

“Người qua đường” khen ngợi Tiểu Hải Miên lanh lợi và vô cùng dễ thương. Ảnh: 163

Cách đây đúng 1 tháng, 1 khán giả cũng tình cờ bắt gặp Angelababy đưa con trai 9 tuổi đi chơi tại Disneyland Hong Kong (Trung Quốc) mà không có vệ sĩ, trợ lý theo cùng. Nguồn tin cho biết Angelababy chăm sóc con trai rất ân cần, chu đáo. Cô cũng chơi hết mình với quý tử từ sáng đến tối trong Disneyland mới ra về. Hình ảnh đời thường của 2 mẹ con minh tinh Cbiz nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó, ngoại hình của quý tử Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đã khiến nhiều người bất ngờ, kinh ngạc.

Theo nhân chứng tận mắt được chiêm ngưỡng diện mạo Tiểu Hải Miên thì cậu bé này thừa hưởng nét đẹp của cả mẹ minh tinh và bố tài tử. Nguồn tin khẳng định con trai Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh có diện mạo sáng sủa, dễ thương, điển trai từ bé. Không chỉ vậy, Tiểu Hải Miên còn gây ấn tượng khi để kiểu tóc “đuôi sói” (wolf cut) thời thượng, mặc trang phục đậm chất streetwear, toát lên vẻ cá tính và phong cách dù còn nhỏ tuổi.

Cách đây 1 tháng, Tiểu Hải Miên từng gây sốt khi lộ diện với kiểu tóc wolf cut (đuôi sói), phong cách ăn mặc năng động và có cá tính riêng. “Người qua đường” còn nhận xét rằng, cậu bé trông rất đẹp trai, thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Ảnh: Weibo

Con trai Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 2017. Truyền thông Trung Quốc cho biết quý tử nhà 2 ngôi sao nổi tiếng Cbiz có tính cách hoạt bát và lém lỉnh. Những năm qua, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đều không tiết lộ ngoại hình của con trai. Khi đưa con ra ngoài, họ đều cho Tiểu Hải Miên đeo khẩu trang che kín mặt. Hình ảnh con trai đăng lên mạng xã hôi cũng được 2 ngôi sao che mặt kỹ càng, hoặc chụp từ phía sau lưng. Do đó, các khán giả tình cờ gặp được Tiểu Hải Miên chỉ chụp ảnh lại rồi sau đó đều chủ động che icon hoặc không đăng cận mặt cậu bé nhằm bảo vệ quyền riêng tư của đứa nhỏ.

Hồi năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 200 triệu NDT (700 tỷ đồng) sau 6 năm hẹn hò. Ấy thế mà sau 7 năm là vợ chồng và có cậu con trai Tiểu Hải Miên kháu khỉnh, cặp đôi Cbiz bất ngờ thông báo ly hôn, gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Sau khi cặp đôi vàng 1 thời tan vỡ, bé Tiểu Hải Miên được giao cho nhà nội nuôi dưỡng. Nguyên nhân là Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều có lịch trình cá nhân quá bận rộn, không có đủ thời gian chăm con. Tuy nhiên, kể từ khi bị phong sát vào năm 2023, sự nghiệp nghệ thuật sa sút và chồng cũ có thêm con gái út với hot girl Diệp Kha, Angelababy đã đón Tiểu Hải Miên về nhà chăm sóc. Huỳnh Hiểu Minh và nhà nội vẫn thoải mái qua lại thăm nom, đưa bé đi chơi mà không bị ngăn cấm.

Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh thay phiên nhau chăm sóc con trai hậu ly hôn. Ảnh: Sina

Tháng 3/2025, Huỳnh Hiểu Minh đã lập di chúc phân chia tài sản. Theo đó, tài sản của anh sẽ được chia đều cho con trai Tiểu Hải Miên và con gái út với Diệp Kha. Mỗi bé có thể nhận được khoảng 17.500 tỷ đồng. Trong khi vợ cũ Angelababy và hot girl Diệp Kha không được nhận bất kỳ tài sản nào.

Tuy nhiên, tài sản thừa kế của Huỳnh Hiểu Minh sẽ không đến tay các con 1 cách dễ dàng. Tờ 163 cho biết nam diễn viên đình đám quy định con trai Tiểu Hải Miên nhận tiền tiêu vặt không quá 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) mỗi tháng trước khi tròn 18 tuổi. Nếu muốn tiêu nhiều tiền hơn ở thời điểm trưởng thành, quý tử của Angelababy phải giải thích rõ ràng từng khoản chi tiêu của mình, đồng thời còn phải thông qua 3 lần xét duyệt từ phía luật sư của Huỳnh Hiểu Minh. Tài tử muốn quản chặt chi tiêu của bé Tiểu Hải Miên vì không muốn con trai ỷ lại tài sản của cha, tiêu xài hoang phí và dùng tiền vào những việc không cần thiết.

Trước năm 18 tuổi, bé Tiểu Hải Miên nhận được tiền tiêu vặt không quá 700 triệu đồng mỗi tháng. Khi trưởng thành, nếu muốn tiêu nhiều tiền hơn, quý tử nhà Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy phải thông qua xét duyệt từ luật sư của cha. Ảnh: Sina