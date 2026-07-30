Nam diễn viên chỉ có 18 triệu đồng trong tài khoản, viral khắp nơi vì... nghèo

Thời gian gần đây, nam diễn viên La Chính bỗng trở thành hiện tượng vì... nghèo. Chuyện bắt đầu từ lúc nam diễn viên để lộ số dư tài khoản sau 10 năm hoạt động chỉ vỏn vẹn 4.800 tệ (khoảng 18 triệu đồng). Anh còn phải gánh khoản nợ phạt vi phạm hợp đồng với con số trên trời suốt 10 năm, mãi đến tháng 1/2024 mới trả hết.

Nhiều fan cũng chú ý đến "phong cách nghèo" của nam diễn viên. Các diễn viên khác đi máy bay, được fan ra sân bay đón, còn fan La Chính ra đón anh ở ga tàu điện ngầm. Sau khi chào hỏi, fan bắt taxi về, còn nam diễn viên thuê xe đạp công cộng để đạp nốt về nhà. Trên livestream, có thể thấy rằng nam diễn viên 31 tuổi sống trong căn hộ chật hẹp, anh thản nhiên mở tủ lạnh lấy chai trà xanh dở để uống tiếp.

Dù ngoại hình khá "tổng tài" như La Chính chỉ có vỏn vẹn 4.800 tệ (khoảng 18 triệu đồng) sau 10 năm đi diễn. Clip: Weibo

Có ai ngờ "tổng tài" này lại phải đi tàu điện ngầm, ở căn hộ chật hẹp. Ảnh: X

Chưa hết, khi quản lý bị hỏi có đang yêu La Chính không, cô đùa đáp: "Ai thèm yêu người chỉ có 4.800 tệ chứ", "làm việc xong tôi còn phải về nhà ở trong thành phố" như nhấn mạnh thêm tình hình tài chính khó khăn của nam diễn viên. Khi La Chính ký tên cho fan, fan nhờ chúc "Tiền vào như nước" thì anh tỏ vẻ cũng muốn bản thân được như vậy, còn đùa nếu fan bán được chữ ký thì nhớ chuyển cho mình một chút. Khoản thu nhập gần đây nhất của anh được hoàn thuế, tức là không đủ đạt đến mức phải đóng thuế.

Những câu chuyện dở khóc dở cười về tình trạng kinh tế của La Chính đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều fan cảm thấy vô cùng thú vị, bên cạnh cười đùa, họ cũng chúc anh sớm phát tài để cuộc sống đỡ chật vật hơn.

Những câu chuyện dở khóc dở cười về tình trạng kinh tế của La Chính đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: X

Sinh năm 1995, La Chính là diễn viên "tay ngang" có xuất thân là ca sĩ thần tượng. Anh tham gia chương trình sống còn Idol Producer vào năm 2018, sau đó "lấn sân" sang diễn xuất mà không qua trường lớp đào tạo. La Chính đóng phim nhiều năm nhưng mãi quanh quẩn ở các vai nam chính ngôn tình nhạt nhòa, kịch bản và mức độ đầu tư hạn chế. Chưa kể, có thời điểm nhan sắc của anh cũng không được đánh giá cao, nhiều khán giả còn gọi anh là "nam chính ngôn tình kém sắc nhất màn ảnh". Dù không mấy thành công và kiếm được tiền, nhưng La Chính vẫn miệt mài với nghề diễn viên.

Ảnh: Weibo

La Chính vẫn miệt mài diễn xuất dù không mấy thành công và không kiếm được nhiều tiền. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo