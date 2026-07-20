Sáng 20/7, tờ 163 đưa tin, Angelababy vừa chiếm sóng mạng xã hội khi đăng tải 1 video ngắn trên trang Weibo cá nhân có 107 triệu người theo dõi. Trong video, nữ minh tinh không ngần ngại để lộ gương mặt mộc 100% của mình. Trước ống kính, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh gây chú ý với làn da mịn màng, trẻ trung ở tuổi 37 cùng ngũ quan lộ ra khá rõ ràng.

Thế nhưng, khi để mặt mộc hoàn toàn, nữ ngôi sao sinh năm 1989 lại được nhận xét là trông khác xa so với diện mạo lung linh, sắc sảo thường thấy khi đã trang điểm. Thậm chí, không ít khán giả cho hay họ phải dụi mắt nhiều lần vì ban đầu không nghĩ cô gái trong hình là Angelababy và đã nhận nhầm thành 1 nữ ngôi sao khác.

Angelababy bất ngờ công khai gương mặt mộc 100% của mình trong video vừa mới chia sẻ trên trang Weibo cá nhân. Ảnh: Weibo

Mặt mộc Angelababy (bên trái) khiến cho nhiều khán giả cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng vì trông khác xa so với dung mạo lung linh, đã qua trang điểm của nữ diễn viên tại các sự kiện ngày trước. Ảnh: Weibo

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đã tranh luận sôi nổi xung quanh hình ảnh làm lộ nhan sắc thật của Angelababy. Trong đó, 1 bộ phận netizen bày tỏ sự ngỡ ngàng khi vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh sẵn sàng để lộ mặt mộc khác lạ trước ống kính máy quay như vậy.

Thế nhưng song song với đó, cũng có nhiều ý kiến khen ngợi Angelababy vì nữ diễn viên trung thực, không giấu giếm diện mạo mặt mộc chưa trang điểm trong bối cảnh không ít nữ nghệ sĩ lừa dối khán giả bằng hình ảnh giả trân ngập tràn filter mỗi khi lên sóng. Ngoài ra, fan cũng nhấn mạnh, hình ảnh giản dị chưa son phấn của Angelababy cũng góp phần khiến nữ diễn viên trở nên gần gũi hơn trong mắt khán giả.

Dù đã thất thế song Angelababy vẫn dư sức khiến cả MXH phải tranh luận vì mình. Ảnh: Weibo

Angelababy sinh năm 1989, đến từ Hong Kong (Trung Quốc) sau đó chuyển tới đại lục để sinh sống, phát triển sự nghiệp. Xuất phát điểm với vai trò người mẫu tuổi teen, con đường diễn xuất của Angelababy chỉ thực sự bắt đầu khi cô tham gia bộ phim Trivial Matters năm 2007 ở tuổi 17. Tuy chỉ đảm nhiệm vai khách mời nhưng ngoại hình trong trẻo, sáng ngời của cô đã lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, trong đó có cả nhiều vị đạo diễn có tiếng.

Năm 2011, người đẹp 8X có vai chính đầu tiên trong bộ phim hài lãng mạn Love You You, đóng cặp với tài tử Bành Vu Yến. Kể từ đó, cô nàng được “chọn mặt gửi vàng” vào vai nữ chính trong nhiều tác phẩm truyền hình như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời Đại Khởi Nghiệp, Người Lái Đò… Tuy nhiên, tất cả những tác phẩm này đều không bùng nổ như mong đợi cũng chẳng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Biến cố lớn nhất trong sự nghiệp Angelababy xảy ra vào tháng 9/2023 khi cô bị bắt gặp xuất hiện tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse Paris để xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn. Crazy Horse là địa điểm nổi tiếng với các show trình diễn mang tính gợi cảm, không được khuyến khích trong môi trường quản lý văn hóa giải trí Trung Quốc. Sau sự việc, hình ảnh của Angelababy bị gỡ khỏi các chương trình và chiến dịch quảng cáo tại Cbiz. 1 số chương trình cũng đã làm mờ hình ảnh của cô trong các tập phát sóng được ghi hình trước đó. Dù không có văn bản cấm sóng chính thức được công bố nhưng công chúng tin rằng Angelababy đã rơi vào tình trạng bị “phong sát mềm”.

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang cố lấy lại danh tiếng sau scandal bị “phong sát ngầm” vì xem Lisa biểu diễn ở bar thoát y. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của Angelababy rất ảm đạm. Cô bị ghẻ lạnh, ế show, không có phim đóng ở thị trường giải trí Trung Quốc đại lục. Do không còn Huỳnh Hiểu Minh hậu thuẫn, nữ diễn viên không thể lấy lại chỗ đứng.

Thậm chí, tình hình của Angelababy còn khó khăn đến mức, truyền thông Trung Quốc cũng phải nhận định: “Ngày tàn của mỹ nhân này đã đến!”. Thời gian qua, để có việc làm, Angelababy phải đến các công ty phim ảnh casting, phỏng vấn như bao diễn viên kém tiếng khác và chấp nhận làm các job quảng cáo bình dân.

Angelababy bị “phong sát” tại Trung Quốc vì đi xem Lisa biểu diễn thoát y. Ảnh: Sohu