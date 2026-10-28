Con trai 15 tuổi điển trai như tài tử, cao hơn mẹ 1 cái đầu, Lệ Quyên chỉ mong “mẹ được là người bạn thân nhất của con”

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh con trai đầu lòng. 15 tuổi, Kỳ Anh đã cao 1,8m, cùng ngoại hình ngày càng điển trai. Giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" trông nhỏ bé khi đứng cạnh con trai. Cậu bé đã cao hơn mẹ 1 cái đầu.

Lệ Quyên chia sẻ về con trai: "Mẹ chỉ mong được là người bạn thân nhất của con. Mẹ sẽ luôn khắt khe giúp con trưởng thành.

Nhưng dù có khắt khe cỡ nào thì mẹ tin con hiểu là vì mẹ yêu con rất nhiều. Càng yêu sẽ càng quan tâm uốn nắn từng chút. Mẹ ước con tự giác, tự trọng, tự lập và nên người như mẹ. Mẹ với con chỉ bằng 1/10 bà ngoại ngày trước thôi".

Lệ Quyên trông nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Kỳ Anh.

Phía dưới đoạn video, nhiều khán giả khen ngợi vẻ ngoài điển trai, chững chạc của Kỳ Anh ở tuổi 15.

"Thanh niên cao hơn mẹ rồi, mẹ thì trẻ quá cơ", một khán giả bình luận.

"Bé Bo cao lớn nhanh ghê vậy. Trông như 2 chị em", một người khác viết.

Lê Kỳ Anh, tên thân mật là Bo, sinh ngày 9.4.2011, là con trai duy nhất của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy.

Ở tuổi 15, cậu nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình trưởng thành, chiều cao nổi bật khoảng 1,8 m cùng phong cách năng động.

Dù sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế, Bo vẫn được mẹ chú trọng giáo dục tính tự lập, ý thức trách nhiệm và cách trân trọng những gì mình đang có.

Con trai ca sĩ Lệ Quyên sở hữu chiều cao nổi bật.

Hiện tại, Kỳ Anh theo học tại một trường quốc tế ở TP.HCM, đồng thời dành nhiều thời gian cho các hoạt động thể thao, đặc biệt là bóng rổ và golf. Cậu từng tham gia thi đấu bóng rổ tại Mỹ và nhận được sự cổ vũ từ bố.

Những hình ảnh đời thường do Lệ Quyên chia sẻ thường thu hút sự quan tâm của khán giả, với nhiều lời khen dành cho vóc dáng cao lớn và vẻ ngoài ngày càng chững chạc của cậu.

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu bé được mẹ dạy cách sống tự lập.

Sau khi Lệ Quyên và Đức Huy ly hôn, Kỳ Anh vẫn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ cả bố lẫn mẹ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô yêu thương con nhưng không nuông chiều, luôn chú trọng việc rèn luyện nề nếp sinh hoạt và tính tự lập.

Theo Lệ Quyên, điều quan trọng không chỉ là mang đến cho con cuộc sống đầy đủ mà còn giúp con hiểu giá trị của đồng tiền và biết sống có trách nhiệm.

Kỳ Anh trong chuyến du lịch Hungary với mẹ.

Ở tuổi 15, Bo đang tập trung vào học tập và phát triển bản thân. Hiện chưa có thông tin cho thấy cậu có ý định nối nghiệp ca hát của mẹ.

Thay vào đó, Kỳ Anh dành thời gian khám phá sở thích riêng và phát triển năng khiếu thể thao, từng bước định hình con đường tương lai của mình.