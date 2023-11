Cơn sốt gà nguyên con giá chưa tới 100k đồng ở các siêu thị tại TP.HCM, phải xếp hàng chờ cả tiếng để mua

Gà nguyên con đình đám ở một siêu thị nổi tiếng ở Mỹ

Ở Việt Nam thì gà không thiếu, nhưng từ trước đến nay khi nói tới gà nướngc hay gà chiên thường được nhớ tới các thương hiệu thức ăn nhanh như KFC, Lotteria hay McDonald's với hình thức gà miếng, gà theo phần. Nhưng ở nước ngoài, gà nguyên con lại vô cùng phổ biến và nổi tiếng nhất chính là món gà do siêu thị Costco bày bán suốt chục năm qua. Lý do khiến món gà này gần như trở thành "thương hiệu" mà ai đến cũng phải ít nhất một lần mua về là vì ngon, tiện lợi và giá thành hợp lý.

Tại Costco, nguyên con gà nướng giá 4,99 USD (tương đương gần 122.000 VND) và nặng ít nhất 1,36kg. Với trọng lượng này có thể ăn được ít nhất 2 người, còn với sức ăn của người châu Á hay người Việt có khi cho cả gia đình nhưng cũng chính vì giá thành rẻ nên sau hàng chục năm, nó vẫn là món ăn được nhiều người yêu thích.

Cảnh xếp hàng chờ cả tiếng để mua được gà nguyên con tại TP.HCM

Những ngày gần đây, gà chiên hay gà nướng sốt nguyên con với giá chưa đến 100K tại các siêu thị trở nên hot trend. Dạo một vòng quanh các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube hay và đặc biệt nhất là TikTok, sẽ không khó để bắt gặp những video chia sẻ về hương vị của các món gà này khiến nhiều bạn trẻ đã rủ nhau trải nghiệm mặc kệ việc phải xếp hàng chờ rất lâu, thậm chí cả tiếng đồng hồ.

1. Gà chiên nguyên con Emart giá 99.000 đồng

Cếp hàng chờ mua gà chiên nguyên con. Nguồn: Đi Đâu Sài Gòn.

Nổi tiếng nhất có lẽ là món gà chiên tại siêu thị Emart với mức giá chỉ 99.000 đồng để đổi lấy cả con gà nặng từ 1kg trở lên. Chưa bàn về hương vị hay chất lượng, nhưng để mua được món gà này cũng phải trải qua công đoạn vô cùng khó khăn đó là phải xếp hàng lấy số, sau đó lại tiếp tục chờ để lấy gà. Bởi gà chiên tại đây được chiên tại chỗ, thời gian chế biến tương đối lâu để đảm bảo gà luôn mới và có độ nóng nên vào giờ cao điểm số lượng người đến mua kéo dài cả hàng dài là điều thường xuyên xuất hiện.

Cảnh xếp hàng chen chúc để mua món gà chiên. Nguồn: Thủ Đức Media.

Theo chia sẻ của một số người từng ăn cho biết, ban đầu nghĩ rằng với mức giá chưa tới 100.000 đồng để có cả con gà chắc sẽ không như mong đợi. Tuy nhiên, dù là gà chiên nhưng vẫn rất mọng nước bên trong, vỏ ngoài tẩm lớp bột chiên lên vàng óng, giòn rụm, khâu chế biến cũng làm tại chỗ và bất cứ ai đến mua cũng được tận mắt chứng kiến nên cũng yên tâm phần nào.

Món gà chiên được đóng gói sẵn có thể ăn tại chỗ hoặc mang về. Nguồn: Ngọc Huyền, Trương Quốc Thắng, Thanh Vy Hàng Thái.

Chia sẻ về món ăn trên kênh của mình, Tiktoker Hướng Nội Đi Ăn cho biết: “Chỉ với 99K mà mình mua được một con gà chiên khá to, mình cũng không hiểu sao nó rẻ vậy luôn. Lớp da được chiên vàng giòn, gà khi nhận được vẫn còn nóng, phần thịt không hề khô mà ngược lại rất ẩm. Phải chốt đơn liền tay vì siêu rẻ.”

2. Gà sốt tiêu nguyên con giá 88.000 đồng ở Mega Market

Không nổi tiếng bằng gà chiên nguyên con 99K tại Emart, nhưng gà sốt tiêu đen tại Mega Market lại có giá cả cạnh tranh hơn, bạn chỉ cần bỏ ra 88K là đã có thể nhận được một con gà sốt tiêu đặc biệt thơm ngon và hấp dẫn rồi. Gà ở đây được đánh giá có hương vị khá ổn, lớp da gà thấm sốt có vị vô cùng đậm đà, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm ẩm, không bị quá khô.

Gà nướng sốt tiêu cũng đang được ưa chuộng. Nguồn: Mega Market.

Ngoài ưu điểm về giá cả cạnh tranh hơn, thì gà sốt tiêu tại Mega Market sẽ dễ ăn và ít gây cảm giác ngán cho bạn so với gà chiên bởi lượng dầu khi chế biến món ăn. Hơn hết, bạn cũng sẽ không cần xếp hàng dài hay chờ đợi quá lâu để được thưởng thức món ăn này.

Chia sẻ về món ăn này trên kênh TikTok của mình, Tiktoker Vĩnh Thích Ăn Ngon cho biết: “Với nguyên con gà chỉ 88K thì mình thấy rất là ok, gà thơm mùi tiêu lắm và khá bắt mắt. Thịt gà có độ mềm, mặc dù là gà công nghiệp nhưng so với giá này thì mình không đòi hỏi gì. Bù lại phần sốt ướp rất đậm đà, mọi người mua về ăn với cơm hay bánh mỳ cũng rất hợp lý”.

Tuy nhiên vẫn có nhiều người đặt sự hoài nghi bởi mức giá bán cho cả một con gà nặng từ 1kg lại không tới 100.000 đồng. Một số bình luận rằng: "Gà tẩm ướp rất ngon, hấp dẫn nhưng có thể là gà công nghiệp nên phần thịt không dai, nhưng cũng không phải dạng gà bở. Do được bán trong các siêu thị lớn nên mình vẫn tin tưởng để mua cho gia đình dùng thử" - Ngọc Huyền cho biết.