Con gái Vương Phi và Triệu Vy: Cùng điểm xuất phát nhưng cuộc đời lại rẽ sang 2 hướng

Lý Yên - con gái của Vương Phi và Lý Á Bằng cùng Tiểu Tứ Nguyệt (tên thật là Huỳnh Tân), con gái của Triệu Vy và doanh nhân Huỳnh Hữu Long, từng có nhiều điểm chung ngay từ khi còn nhỏ. 2 cô gái đều sinh ra trong những gia đình nổi tiếng, lớn lên trong cùng một vòng tròn thượng lưu bởi Vương Phi và Triệu Vy vốn là bạn bè thân thiết nhiều năm.

Thế nhưng sau hơn 1 thập kỷ, 2 ái nữ đình đám lại trưởng thành theo những cách hoàn toàn khác nhau. Một người dành phần lớn tuổi thơ để đối mặt với dị tật bẩm sinh và những cuộc phẫu thuật, trong khi người còn lại bước vào tuổi thiếu niên giữa hàng loạt biến động của gia đình. Cùng xuất phát từ một vòng tròn hào nhoáng, Lý Yên và Tiểu Tứ Nguyệt giờ đây lại có những hành trình trưởng thành rất khác biệt.

Lý Yên sinh năm 2006 và ngay từ khi chào đời đã phải đối mặt với một thử thách mà không phải đứa trẻ nào cũng trải qua. Cô bị hở hàm ếch và mới vài tháng tuổi đã phải sang Mỹ thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên.

Trong những năm sau đó, tuổi thơ của Lý Yên gắn liền với các cuộc điều trị, mà những khó khăn của cô gần như hiện rõ trước mắt công chúng. Nhưng cô cũng có cha mẹ luôn cố gắng giúp con gái đối diện với điều đó một cách bình thản. Có lẽ chính cách giáo dục ấy đã ảnh hưởng đến Lý Yên trong quá trình trưởng thành. Năm 2024, sau một ca phẫu thuật tiếp theo, cô đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh để khép lại hành trình dài đã trải qua.

Thay vì bước vào làng giải trí như cha mẹ, Lý Yên lựa chọn con đường riêng. Cô theo đuổi nghệ thuật, tổ chức triển lãm tranh và tham gia nhiều hoạt động liên quan đến quỹ từ thiện do cha mẹ sáng lập. Ở tuổi 20, Lý Yên ngày càng kín tiếng, cô không hoạt động showbiz, không thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình và cũng không xây dựng hình ảnh như con gái của ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nếu hành trình trưởng thành của Lý Yên gắn với những vết thương có thể nhìn thấy và từng bước được chữa lành, những biến động xung quanh tuổi thiếu niên của Tiểu Tứ Nguyệt lại diễn ra theo một cách khác.

Khi Tiểu Tứ Nguyệt chào đời vào năm 2010, Triệu Vy đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Chính vì thế, cô bé lớn lên trong điều kiện đầy đủ và từng được xem là một trong những ái nữ được chú ý nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, khi cô bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên, gia đình lại liên tiếp trải qua những biến động.

Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ nhiều năm trước, dù thông tin chỉ được Triệu Vy công khai vào cuối năm 2024. Sau đó, những tin tức liên quan đến khoản nợ lớn của Huỳnh Hữu Long cũng trở thành chủ đề được dư luận bàn tán.

Bên cạnh những thay đổi trong gia đình, sự nghiệp và hình ảnh công chúng của Triệu Vy cũng trải qua giai đoạn nhiều biến động. Điều đáng nói là khoảng thời gian này lại trùng với những năm Tiểu Tứ Nguyệt bắt đầu bước vào tuổi thiếu niên - giai đoạn được xem là nhạy cảm trong quá trình trưởng thành của mỗi người.

Dĩ nhiên, không ai có thể biết chính xác Tiểu Tứ Nguyệt đã trải qua những gì hay những biến cố của gia đình ảnh hưởng đến cô ra sao. Nhưng việc một cô gái mới 16 tuổi phải lớn lên giữa sự chú ý khổng lồ của công chúng khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều trở thành chủ đề để bàn luận.

Đặt Lý Yên và Tiểu Tứ Nguyệt cạnh nhau, điều khiến công chúng chú ý không đơn giản là ngoại hình hay phong cách của 2 người.

Một người sinh ra với khiếm khuyết trên cơ thể và dành nhiều năm để điều trị, đối diện rồi từng bước hòa giải với chính mình. Người còn lại lớn lên trong một gia đình nổi tiếng, nhưng tuổi thiếu niên lại trùng với giai đoạn cuộc sống của cha mẹ có nhiều thay đổi.

Lý Yên năm nay đã 20 tuổi và dường như bắt đầu tìm được con đường riêng cho mình. Còn Tiểu Tứ Nguyệt mới 16 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi mà một mái tóc mới, một bộ quần áo khác lạ hay sở thích thay đổi từng ngày đều là chuyện hết sức bình thường.

Hơn 10 năm trước, họ chỉ là 2 cô bé cùng lớn lên trong mối quan hệ thân thiết giữa Vương Phi và Triệu Vy. Còn giờ đây, một người đang bước vào tuổi 20 với những lựa chọn riêng, người còn lại mới bắt đầu đi qua những năm tháng nhiều thay đổi nhất của tuổi thiếu niên.

Xuất phát điểm có thể giống nhau, nhưng cuộc đời vốn chưa bao giờ đi theo cùng một kịch bản. Và có lẽ, điều công chúng nên chờ đợi không phải là xem Lý Yên hay Tiểu Tứ Nguyệt sẽ trở thành phiên bản tốt hơn, mà là xem 2 cô gái ấy sẽ viết tiếp câu chuyện của chính mình như thế nào.