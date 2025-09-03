Ngày 3/9, mạng xã hội rộ lên loạt hình ảnh mới nhất của Harper Seven – con gái út nhà Beckham. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cô bé với mái tóc vàng óng nổi bật, diện áo hoodie trắng giống mẹ Victoria, khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau trước biển khơi khiến người hâm mộ không khỏi tan chảy vì quá đỗi ấm áp.





Harper còn xuất hiện bên bố David Beckham trong chiếc tạp dề giản dị, khoe nụ cười trong trẻo. Dù đã bước vào tuổi thiếu niên, “tiểu công chúa” của gia đình Beckham vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, đáng yêu, khiến nhiều người ngỡ ngàng vì bé út ngày nào giờ đã lớn phổng phao.





Không chỉ là biểu tượng bóng đá toàn cầu, David Beckham còn được nhắc đến nhiều với vai trò một người cha tận tụy. Gia đình Beckham vốn luôn thu hút sự chú ý của truyền thông, và mỗi lần những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ, công chúng lại càng thêm ngưỡng mộ tình cảm khăng khít giữa các thành viên.





Harper Seven Beckham sinh năm 2011, là con gái út của David Beckham và Victoria Beckham. Ngay từ khi chào đời, cô bé đã được báo chí quốc tế săn đón và gọi bằng cái tên trìu mến “công chúa nhỏ”. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Harper luôn xuất hiện bên cha mẹ trong nhiều sự kiện lớn nhỏ, từ thảm đỏ thời trang của Victoria đến các trận đấu bóng đá của bố, trở thành tâm điểm chú ý không kém gì bố mẹ nổi tiếng.

Loạt ảnh mới nhất một lần nữa khiến công chúng ngỡ ngàng: Cô bé năm nào nay đã lớn phổng phao, gương mặt tròn đầy dễ thương, mái tóc vàng óng nổi bật, và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ không lẫn vào đâu được.

Trong bức ảnh gây sốt, Harper diện áo hoodie trắng giống hệt mẹ Victoria Beckham. Hai mẹ con đứng bên nhau trước khung cảnh biển xanh, ánh sáng tự nhiên càng làm nổi bật không khí yên bình, ấm áp. Victoria vốn nổi tiếng là người phụ nữ tinh tế, gu thời trang đẳng cấp, nhưng khi ở bên con gái, cô hiện lên giản dị và gần gũi, trút bỏ hình ảnh một “posh girl” kiêu kỳ để trở thành một người mẹ đúng nghĩa.

Harper áp má vào vai mẹ, nở nụ cười ngọt ngào, khiến nhiều người liên tưởng đến những khoảnh khắc trong phim điện ảnh về tình mẫu tử. Cảnh tượng đó không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là minh chứng rõ nét cho mối gắn kết bền chặt trong gia đình Beckham.

Trong một tấm hình khác, Harper cùng bố Beckham diện tạp dề giống nhau khi cùng nấu ăn. David Beckham, vốn nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ, phong trần trên sân cỏ, nay trở thành một ông bố “đảm đang” trong bếp. Ông cười hiền hậu, còn Harper tựa đầu vào vai bố, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của người hâm mộ toàn cầu. Người ta thường thấy Beckham xuất hiện trong những bộ vest lịch lãm hay áo đấu bóng đá, nhưng chính những phút giây đời thường như thế này mới thể hiện rõ ông là một người cha yêu con đến nhường nào.





Những bức ảnh hồi nhỏ của Harper cũng được nhắc lại: Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên từng khiến bao người tan chảy. Giờ đây, Harper đã bước sang tuổi thiếu niên, vóc dáng cao lớn hơn, thần thái cũng ngày càng rõ nét. Dù vậy, nụ cười rạng rỡ và sự ngọt ngào vẫn là “thương hiệu” khiến cô bé luôn được yêu mến.

Giới truyền thông quốc tế dự đoán rằng Harper có thể sẽ sớm nối gót mẹ Victoria trong lĩnh vực thời trang hoặc thậm chí lấn sân sang nghệ thuật. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ quan tâm nhất vẫn là cách gia đình Beckham nuôi dưỡng con cái trong tình yêu thương, thay vì chỉ chú trọng đến ánh hào quang showbiz.





Bên cạnh sự nghiệp thành công và khối tài sản khổng lồ, điều khiến công chúng ngưỡng mộ Beckham và Victoria chính là sự bền chặt trong hôn nhân và cách họ chăm lo cho bốn người con. Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper đều lớn lên trong sự gắn bó, được cha mẹ đồng hành trong mọi bước đường.

Loạt ảnh mới của Harper không chỉ khiến người hâm mộ thích thú bởi sự đáng yêu của cô bé mà còn một lần nữa khẳng định: T ình cảm gia đình mới là điều quan trọng nhất . Trong ánh mắt và nụ cười của Harper, người ta nhìn thấy niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô giá.

Ở tuổi 13, Harper Seven vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngọt ngào, lại thêm dáng vẻ phổng phao của một thiếu nữ. Những khoảnh khắc mới bên bố mẹ Beckham không chỉ làm “tan chảy” người hâm mộ mà còn nhắc nhở rằng, đằng sau hào quang của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới, luôn tồn tại một gia đình nhỏ ấm áp, nơi tình yêu thương được đặt lên hàng đầu.