Con gái út diva Mỹ Linh thể hiện tài tiếng Anh siêu đẳng với bài hát tự sáng tác, mỹ nữ tuổi 18 cũng ngày càng giống mẹ

Gia đình của diva Mỹ Linh luôn được người hâm mộ yêu mến vì sự viên mãn và tình cảm mà các thành viên dành cho nhau. Nữ ca sĩ có 3 người con là Anna Trương, Anh Duy và Mỹ Anh đều bộc lộ tài năng âm nhạc từ khá sớm.

Đến hiện tại, con gái lớn Anna đang làm làm kỹ sư âm thanh tại phòng thu Igloo Music ở Los Angeles, con trai thứ từng là thành viên nhóm nhảy nổi tiếng thì bất ngờ rẽ hướng sang ngành Y, còn cô con gái út Mỹ Anh thì vẫn đang ở lại Việt Nam cùng bố mẹ và có vẻ như đã và đang thể hiện quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Gia đình 5 thành viên của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân.

Các con khi còn bé và lúc đã lớn.

Mới đây nhất, Mỹ Anh có cho ra mắt một MV ca nhạc với bài hát "Got you" bằng tiếng Anh do chính cô bé sáng tác và rất được các bạn trẻ đón nhận. Ca khúc thuộc thể loại R&B tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và cực kỳ lôi cuốn.

MV mới của Mỹ Anh rất được chú ý.

Bài hát có vẻ khá hợp với thị hiếu của các bạn trẻ nên ngay khi ra mắt đã có tốc độ chia sẻ không phải dạng vừa. Thêm vào đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng sử dụng tiếng Anh của Mỹ Anh.

Trong clip, Mỹ Anh cũng gây ấn tượng với ngoại hình trưởng thành, xinh xắn và rất "chất". Đến lúc này, cư dân mạng mới có dịp nhìn lại thì thấy Mỹ Anh đúng là đã thay đổi rất nhiều trong suốt thời gian qua. Từ một cô bé lém lỉnh với đôi mắt to tròn long lanh, nay Mỹ Anh đã 18 tuổi và lớn như một thiếu nữ thực thụ với những nét mềm mại, nữ tính hơn rất nhiều.

Mỹ Anh của tuổi 18 rất trưởng thành.

Cô bé bộc lộ nhiều nét khá giống mẹ, nhất là ở góc nghiêng.

Đặc biệt, ở cô bé có rất nhiều điểm giống mẹ Mỹ Linh như khuôn miệng rộng và tươi tắn, ánh nhìn rất dịu dàng nhưng vẫn pha chút nghiêm nghị. Cô bé có thể hình tuy không cao lớn nhưng có thể thấy vẫn đủ cân đối và khá hợp với việc lên hình.