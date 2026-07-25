Con gái Từ Hy Viên và chồng cũ đại gia lộ diện

Từ Hy Viên và đại gia Uông Tiểu Phi có với nhau 2 con gồm Uông Hy Nguyệt (12 tuổi) và Uông Hy Lâm (10 tuổi). Sau khi minh tinh Vườn Sao Băng qua đời, 2 đứa trẻ được giao lại cho Uông Tiểu Phi chăm sóc và nuôi dưỡng. Kể từ lúc chuyển sang ở cùng Uông Tiểu Phi và mẹ kế hot girl Mandy, 2 con Từ Hy Viên xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Khi còn sống với mẹ ruột, các bé không lộ diện, được bảo vệ hình ảnh nghiêm ngặt. Thời gian qua, mỗi lần quay chụp các con Từ Hy Viên, cánh săn ảnh khéo léo dùng icon che mặt hay quay từ xa chỉ rõ dáng người để bảo vệ sự riêng tư của 2 bé.

Vào ngày 25/7, tờ QQ đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp vợ chồng Uông Tiểu Phi - Mandy đưa bé Uông Hy Nguyệt, Uông Hy Lâm và cậu con trai mới sinh đi ăn ở nhà hàng Pháp đạt sao Michelin tại Hong Kong (Trung Quốc). Theo nguồn tin, con gái Từ Hy Viên có diện mạo vô cùng nổi bật, khiến ai xung quanh cũng phải ngước nhìn. "Bé Hy Nguyệt đẹp lắm, trông như búp bê sống vậy. Ai nhìn thấy cũng sẽ sốc vì không hiểu sao cô bé ấy lại nổi bật vậy". Con đầu lòng của minh tinh Bong Bóng Mùa Hè được cho biết có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và đường nét gương mặt thanh tú. Ở tuổi 12, cô bé có chiều cao vượt trội đã vượt vai cha doanh nhân, khí chất trong sáng, dịu dàng giống hệt Từ Hy Viên lúc trẻ.

Uông Tiểu Phi đang đưa 2 con Từ Hy Viên du lịch Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Con gái Từ Hy Viên được cho biết vô cùng xinh đẹp, có ngũ quan thanh tú và chiều cao nổi trội ở tuổi 12. Ảnh: Sina.

Từ Hy Viên là đại mỹ nhân của showbiz Hoa ngữ. Do đó, khán giả hy vọng con gái cô khi trưởng thành sẽ nối gót mẹ vào giới giải trí. Ảnh: Sohu.

Theo nguồn tin, so với sự rụt rè, trầm mặc, luôn khom vai và đeo khẩu trang khi ra ngoài của 1 năm về trước, bé Hy Nguyệt hiện tại tự tin thấy rõ. Trong chuyến du lịch Hong Kong (Trung Quốc) với cha và mẹ kế lần này, Hy Nguyệt không còn đeo khẩu trang, đi đứng ngồi ăn đều thẳng lưng tăm tắp đầy tự tin, ăn mặc thời trang và để tóc cắt layer. Cô bé cũng nói chuyện nhiều hơn, cởi mở kể cho cha Uông Tiểu Phi nghe về chuyện học hành suốt 2 tiếng dùng bữa.

Trước đó, vào ngày 10/7, con gái 12 tuổi của Từ Hy Viên đã đột ngột xóa bỏ tài khoản Instagram mới lập được 2 tháng. Cô bé được cho biết không chịu nổi sự soi mói, bàn tán của dư luận về sự ra đi của mẹ ruột, cuộc sống với mẹ kế hot girl và những rắc rối tài chính tranh giành gia sản thừa kế đang bủa vây gia đình mình. Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), bất động sản của Từ Hy Viên đã được sang tên vào ngày 22/7 cho Koo Jun Yup cùng 2 con. Mỗi người có 1/3 quyền sở hữu. Do Hy Nguyệt và Hy Lâm vẫn chưa đủ tuổi thành niên, các thủ tục đăng ký thừa kế và việc quản lý tài sản liên quan sẽ do người đại diện theo pháp luật của hai bé là cha Uông Tiểu Phi thay mặt thực hiện.

Sau 1 năm với cha, Hy Nguyệt dạn dĩ, tự tin hơn trước rất nhiều. Ảnh: Sina.

Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vào ngày 2/2/2025 và được hỏa táng trước khi đưa về Đài Loan (Trung Quốc). Vào ngày 15/3/202, tro cốt của Từ Hy Viên đã chính thức được an táng tại khu Nhật Quang Uyển, núi Kim Sơn dưới trời mưa tầm tã. Hai con Từ Hy Viên được cho biết không có mặt trong lễ chôn cất tro cốt của mẹ. Tuy nhiên, tờ ETtoday cho biết con gái Từ Hy Viên sa sút sau khi mẹ qua đời. Bé Uông Hy Nguyệt buồn bã, trở nên nhạy cảm hơn và khóc nhiều tới mức đôi mắt sưng húp.

Từ Hy Viên qua đời là sự kiện gây rúng động Cbiz năm 2025. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ