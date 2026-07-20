Nhà Từ Hy Viên xáo xào: Em gái không chịu giám hộ 2 cháu, bỏ bê chẳng đoái hoài?

Theo ETtoday, các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho rằng Từ Hy Đệ đã từ chối làm người đồng giám hộ cho hai đứa con của Từ Hy Viên. Một số bài đăng cũng cáo buộc rằng gia đình họ Từ đã không chăm sóc 2 cháu cẩn thận sau khi Từ Hy Viên qua đời, thậm chí còn không mời chúng đến lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm nữ diễn viên quá cố. Hiện tại, 2 con của Từ Hy Viên đang sống cùng cha ruột Uông Tiểu Phi.

Khi những tin đồn lan rộng, Từ Hy Đệ quyết định đích thân lên tiếng phản bác. Trên truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), cô nói: “Ngay từ đầu, chưa ai từng nói với tôi về việc trở thành người đồng giám hộ. Về mặt pháp lý, tôi không thể đảm nhiệm vai trò này”. Em gái Từ Hy Viên giải thích thêm rằng chừng nào cha ruột của bọn trẻ vẫn giữ quyền làm cha, thì với tư cách là dì của chúng, cô không thể trở thành người giám hộ hợp pháp, bác bỏ những cáo buộc sai sự thật.

Từ Hy Đệ bác bỏ thông tin từ chối làm người đồng giám hộ cho hai đứa con của Từ Hy Viên. Ảnh: X

Hiện tại, 2 bé đang sống với bố ruột Uông Tiểu Phi. Ảnh: X

Nữ MC này cũng bác bỏ thông tin cho rằng gia đình cố tình không cho 2 bé tham dự lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm mẹ. Theo đó, 2 con của Từ Hy Viên đã được hỏi ý kiến trước đó về việc có muốn tham dự hay không và đã được mời đến: “Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của các cháu và hoàn cảnh của các cháu khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham dự hay không”.

Đáp lại những cáo buộc cho rằng gia đình đã bỏ bê con cái của Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ nhấn mạnh rằng mọi người trong gia đình đều rất quan tâm đến 2 cháu. “Cả gia đình chúng tôi đều rất yêu thương 2 đứa trẻ. Chúng tôi chọn không phản hồi lại mọi tin đồn vô căn cứ vì không muốn nỗi đau của gia đình mình tiếp tục bị đem ra làm trò cười” - em gái Từ Hy Viên bức xúc.

Có tin cho rằng 2 con không được mời đến lễ khánh thành tượng mẹ. Ảnh: Chinatimes

Cô nói thêm: “Gia đình chúng tôi vẫn đang đau buồn, và thật vô cùng đau lòng khi thấy những thông tin sai lệch lan truyền cùng với nỗi mất mát của chúng tôi. Im lặng không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận những tin đồn này là đúng. Tôi cảm thấy cần thiết phải làm rõ sự thật trước khi thông tin sai lệch được chấp nhận như một thực tế”. Cuối cùng, Từ Hy Đệ bác bỏ những đồn đoán về tranh chấp thừa kế liên quan đến người chị gái quá cố của mình. Cô nhấn mạnh: “Việc thừa kế sẽ được giải quyết theo pháp luật. Đây không phải là chuyện mà mọi người nên tranh giành”.

Từ Hy Đệ nói cô chọn không phản hồi lại mọi tin đồn vô căn cứ vì không muốn nỗi đau của gia đình mình tiếp tục bị đem ra làm trò cười. Ảnh: Sina

Mặc dù đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi Từ Hy Viên qua đời, những câu hỏi xung quanh việc thừa kế và quyền giám hộ hợp pháp của các con vẫn chưa được giải quyết, và đoạn ghi âm cuộc gọi được cho là đã làm tăng thêm sự phức tạp cho quá trình pháp lý đang diễn ra. Hiện tại, có thông tin Koo Jun Yup muốn kiện gia đình Từ Hy Viên ra tòa để nhận lại phần thừa kế vốn thuộc về nam nghệ sĩ mà trước đó anh đã từ bỏ. Một người bạn của DJ Koo chia sẻ: "Anh ấy không đọc được tiếng Trung. Lúc đó sự việc vừa xảy ra, anh ấy còn quá đau buồn nên không biết nội dung văn bản là gì. Vì tin tưởng mọi người nên đã ký".

Hiện tại, có thông tin Koo Jun Yup muốn kiện gia đình Từ Hy Viên ra tòa để nhận lại phần thừa kế vốn thuộc về nam nghệ sĩ mà trước đó anh đã từ bỏ. Ảnh: X

Ngoài ra, có thông tin chính mẹ ruột Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai - cũng gây đến rất nhiều rắc rối. Sau khi con gái qua đời, bà quản lý tài sản của con. Nhưng gần đây, bà Hoàng Xuân Mai than thở sắp bị đuổi khỏi nơi ở vì không thể trả khoản vay thế chấp, số tiền còn lại của Từ Hy Viên rất ít, chỉ khoảng 2 triệu TWD (1,6 tỷ đồng). Số tiền này chắc chắn không đủ để lo chi phí học hành và sinh hoạt cho các con Từ Hy Viên. Công chúng đặt câu hỏi tài sản nữ diễn viên đã đi đâu. Hồi nữ diễn viên qua đời, gia đình cũng xáo xào tranh cãi về cách tổ chức tang lễ, an táng cô.

Chưa dừng lại tại đây, Từ Hy Viên vẫn luôn là chủ đề "treo cửa miệng" của chồng cũ Uông Tiểu Phi và mẹ chồng cũ Trương Lan. Bà Trương Lan bán hàng trực tuyến, biết khán giả quan tâm tới đời tư ngôi sao vì vậy thường chia sẻ câu chuyện về gia đình con trai trên buổi livestream, thu hút lượng tương tác lớn từ khán giả. Chính vì vậy, nhiều khán giả không khỏi xót xa thương cảm Từ Hy Viên không thể yên nghỉ.