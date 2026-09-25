Con gái Thiên An 5 tuổi làm toán tư duy siêu nhanh, là mẫu nhí tự tin ai cũng khen ngợi

Bé Sol là con gái chung của nam ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) và diễn viên Thiên An. Ngay sau khi chào đời, cuộc sống của cô bé đã nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Lên 5 tuổi, bé Sol sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, lại rất thông minh, nhanh nhẹn. Cô bé đã được mẹ Thiên An cho làm quen với toán tư duy thông qua những bài tập phù hợp với lứa tuổi.

Thay vì chỉ tập trung vào việc ghi nhớ các con số, bé được hướng dẫn quan sát, nhận diện quy luật, rèn khả năng tính toán và phát triển tư duy logic.

Việc tiếp cận sớm với toán tư duy cũng giúp Sol hình thành thói quen suy nghĩ, tìm cách giải quyết vấn đề và tự tin hơn khi thực hiện các bài tập.

Bé Sol thông minh, nhanh nhẹn biết làm toán tư duy từ khi mới 5 tuổi.

Thiên An chia sẻ về việc cho con học toán tư duy từ sớm: "Clip 10 phút nhưng cố gắng cô động lại thành 4 phút. Bạn làm quen với toán tư duy, so với độ tuổi 5 thì mình thấy hơi khó xíu nhưng bạn vẫn theo kịp thì mình thấy khá bất ngờ. Buổi đầu thành công, mong bạn sẽ nhớ để tiếp tục phát huy thêm nữa". Nhiều dân mạng khen ngợi cô bé đáng yêu lại thông minh, hứa hẹn sẽ đạt kết quả tốt khi vào học lớp 1.

Bên cạnh việc học, mẹ Thiên An còn chú trọng tạo điều kiện để Sol phát triển nhiều kỹ năng khác. Cô bé được thử sức với công việc làm mẫu nhí, tham gia các hoạt động nhảy múa và thường xuyên được mẹ đồng hành trong những trải nghiệm phù hợp với độ tuổi.

Bé Sol tự tin, dạn dĩ khi làm người mẫu.

Nhờ được tiếp xúc với nhiều hoạt động, Sol có thêm cơ hội rèn luyện sự tự tin, khả năng biểu đạt và sự nhanh nhẹn.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, bé Sol gây thiện cảm bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách lanh lợi và sự ngoan ngoãn. Cô bé cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng mỗi khi xuất hiện.

Việc kết hợp giữa học tập, vui chơi và phát triển năng khiếu giúp Sol có tuổi thơ nhiều trải nghiệm, đồng thời từng bước khám phá những khả năng riêng của mình.

Bé Sol 5 tuổi ngày càng xinh xắn, đáng yêu.

Sau phiên tòa ngày 22.9, Thiên An cho biết cô cảm thấy nhẹ lòng khi những tranh luận xoay quanh xuất thân của con gái Sol đã được làm rõ.

“Tôi mong cho con những điều tốt đẹp. Bé có thêm một người yêu thương, chăm sóc là đáng mừng”, Thiên An chia sẻ.

2 mẹ con Thiên An trong chuyến đi gần đây.

Cô cho biết từ khi sinh con, bản thân chưa từng ngăn cản việc Jack thăm và chăm sóc bé, đồng thời luôn thiện chí trong quá trình giải quyết vụ việc.

Sau khi tòa xác định Jack là cha của bé Sol, Thiên An cho rằng đây là điều giúp cô phần nào trút bỏ được gánh nặng tâm lý và hy vọng con gái từ nay có thể lớn lên trong sự yêu thương, không còn phải chịu những lời dị nghị về nguồn gốc của mình.