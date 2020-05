Siêu mẫu Hà Anh liệt kê thành tích của con gái 23 tháng tuổi, ai nấy bị thu hút vào điều đặc biệt này

Là người mẫu nổi tiếng trong showbiz, 2 năm qua, Hà Anh còn được mọi người ngưỡng mộ khi là một bà mẹ bỉm sữa có cách nuôi dạy con khéo léo. Bé Myla được sinh vào năm 2018. Cô bé xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt là rất hợp tác với phương pháp dạy của mẹ.

Siêu mẫu Hà Anh và con gái xinh xắn Myla.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là sinh nhật Myla tròn 2 tuổi, Hà Anh đã ngồi "tổng kết" lại 2 năm qua với những điều con làm được như sau:

"Myla của mẹ giờ đã bi bô tập nói, con đã biết đẩy chân để trượt xe scooter rất thành thạo. Con thuộc làu bảng chữ cái tiếng Anh, đếm từ một đến mười bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Mẹ rất mừng con nói cả hai thứ tiếng, con thích nhất học về các con thú, con vịt - duck, con mèo - cat, con chó - dog gâu gâu.... mỗi lần con nói "Mẹ ơi" là mẹ sung sướng đến lịm vì đến giờ con mới chịu nói "mẹ" rõ ràng vì xưa giờ con toàn gọi là mummy thôi.

Mỗi lần con gọi "daddy ơi" là ba lại quắn chân chạy ra con.

Myla luôn đáng yêu trong mọi bức hình.

Con bé rất ngoan, cười từ khi thức giấc đến khi đi ngủ. Bé bỏng mê bơi lắm, giờ đeo phao là bé bỏng tự đạp chân bơi. Ra biển là thích nhất, tha hồ nghịch cát!

Myla thích giúp mẹ, tỉa cây, bắt sâu, vứt rác cho mẹ! Bé tự giác vô cùng, thỉnh thoảng yêu mẹ quá giáng tay tập vào mẹ bụp một cái! Mẹ giả vờ khóc, bé lấy tay vuốt ve mẹ miệng "Sorry" an ủi mẹ, rồi cái mắt to long lanh nhìn sâu vào mắt mẹ cười với mẹ, hôn mẹ tình cảm!

Ba mẹ giờ đi đâu là chóng sớm về chơi với bé bỏng.

Gần 2 năm được ở bên con trôi đi thật nhanh, chỉ mong được mãi bên con, để yêu thương, bảo vệ che chở và chăm sóc con mà thôi! Mãi mãi là của con bé bỏng yêu thương".

Chia sẻ của Hà Anh nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ của mọi người. Ai cũng dành những lời tràn ngập yêu thương dành cho bé Myla đồng thời ngưỡng mộ cách dạy con đơn giản mà hiệu quả của Hà Anh. Đặc biệt, Myla chưa tròn 2 tuổi nhưng con đã thuộc làu bảng chữ cái tiếng Anh và nói được cả 2 thứ tiếng.

Từng được hỏi về phương pháp nuôi dạy con, Hà Anh thẳng thắn chia sẻ: "Có con nên là hành trình hạnh phúc và tự nhiên nhất có thể, mình không nên đặt kỳ vọng quá cho con, bao nhiêu tháng phải làm gì, phải phát triển hơn con người khác.

Cuộc đời hạnh phúc và thành công còn nhờ vào nhiều yếu tố khác nhau trong đó có một tuổi thơ vui tươi hồn nhiên là một trong những yếu tố đó nên chị không bao giờ ép cháu học mà chỉ khơi gợi hứng thú từ cháu!".

Hà Anh cho biết, từ ngày làm mẹ, đi đâu cô cũng chỉ mong chóng sớm trở về nhà để được chơi với con.

Siêu mẫu Hà Anh tổ chức đám cưới năm 2016 với chồng Tây kém mình 2 tuổi. Chồng của cô là Oliver Dowden, tên thân mật là Olly, sinh năm 1984 ở Anh. Olly hiện là giáo viên của một trường tiểu học quốc tế tại TP. HCM.