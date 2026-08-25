Con gái Quỳnh Lương ngủ 15-16 tiếng/ngày, dân mạng thắc mắc chuyện dinh dưỡng

Quỳnh Lương sinh con gái thứ 2 - bé Nala vào tháng 8/2025. Đến nay, cô bé vừa tròn 1 tuổi, ngày càng xinh xắn và đáng yêu. Trên trang cá nhân, sao phim "Đừng làm mẹ cáu" thường chia sẻ về hành trình khôn lớn của con với các mẹ bỉm sữa.

Mới đây, Quỳnh Lương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ con gái lười ăn nhưng có thể ngủ 15-16 tiếng mỗi ngày. Cô tiết lộ: "Con em được cái ăn như mèo hen chứ ngủ thì ngủ ngày 15-16 tiếng luôn á". Con em ngủ từ 10 giờ sáng đến gần 4 giờ chiều, bỏ cả ăn trưa luôn. Các mẹ đừng nghĩ con em ngủ ngày đêm con không ngủ được nhé. Đêm con vẫn ngủ được 12-13 tiếng".

Quỳnh Lương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ con gái ngủ tới 15-16 tiếng mỗi ngày.

Chia sẻ của Quỳnh Lương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Thông thường, trẻ 1 tuổi thường ngủ khoảng 11-14 tiếng mỗi ngày. Vì vậy, không ít ý kiến thắc mắc việc bé Nala ngủ quá nhiều liệu có ảnh hưởng đến thời gian ăn uống và vui chơi của con. Trước những băn khoăn này, nữ diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng giải đáp.

Cô cho biết đã chủ động gọi Nala dậy để ăn nhưng vì vẫn còn buồn ngủ nên bé không chịu ăn, thậm chí còn quấy khóc. Vì thế, Quỳnh Lương quyết định để con ngủ đủ giấc, đến khi tự thức dậy thì vui chơi theo nhu cầu.

"Em có gọi dậy nhưng con thiếu ngủ cũng khóc tùm lum có chịu ăn đâu. Nên em cứ cho con ngủ, muốn dậy lúc nào thì dậy", cô trả lời một bình luận.

Vẻ dễ thương của cô bé Nala - con gái Quỳnh Lương.

Quỳnh Lương kết hôn với Nguyễn Tiến Phát vào tháng 3/2025 và đến tháng 8/2025, cặp đôi chào đón con gái chung tên Nala. Sau khi trở thành mẹ, nữ diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho việc chăm sóc và đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.

Cô lựa chọn cuộc sống khá nhẹ nhàng tại nhà vườn, hạn chế sự xô bồ và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Quỳnh Lương thường đưa con ra vườn dạo chơi vào buổi sáng và chiều, để bé được tiếp xúc với cây cối, không khí trong lành và làm quen với môi trường tự nhiên ngay từ nhỏ.

Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng việc tự tay chăm sóc con, từ những công việc quen thuộc như cho con bú, thay bỉm, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày đến việc theo dõi từng thay đổi nhỏ trong quá trình bé lớn lên.

Vợ chồng nữ diễn viên Quỳnh Lương và con gái.

Dù cuộc sống có nhiều điều kiện thuận lợi, Quỳnh Lương vẫn muốn tự mình đồng hành cùng con thay vì phó mặc hoàn toàn cho người khác. Cách chăm con của cô hướng đến sự gần gũi, tự nhiên và tạo cho bé một môi trường sống thoải mái.

Qua những chia sẻ về cuộc sống gia đình, có thể thấy Quỳnh Lương đang tận hưởng một nhịp sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho con và coi việc chăm sóc, nuôi dạy các con là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại.



