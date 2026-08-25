Vừa nói lời tạm biệt Tinh Hà "Say Hi", DILLAN lập tức tung EP đầu tay, bắt tay ê-kíp từng làm nhạc cho Ariana Grande và IU

Tối 24/8, DILLAN chính thức phát hành EP đầu tay mang tên EXCLUSIVE trên các nền tảng nhạc số, chỉ ít giờ sau khi anh khép lại hành trình tại Tinh Hà "Say Hi". Một tiếng sau đó, track video cho ca khúc LUV4EVA cũng lên sóng kênh YouTube chính thức của nam nghệ sĩ. Cách công bố gần như "đánh úp" này cho thấy đây không phải quyết định bột phát sau khi rời chương trình, mà là một dự án đã được chuẩn bị âm thầm suốt cả năm.

Theo chia sẻ từ phía ê-kíp, EXCLUSIVE là thành quả của quãng thời gian DILLAN vừa chạy lịch truyền hình thực tế dày đặc, vừa tranh thủ từng khoảng trống hiếm hoi để hoàn thiện sản phẩm cá nhân. Với một nghệ sĩ trẻ vừa bước ra khỏi một sân chơi truyền hình lớn, việc có sẵn sản phẩm để phát hành ngay là lợi thế không nhỏ trong việc giữ nhiệt độ quan tâm của khán giả.

EXCLUSIVE gồm ba ca khúc được sắp xếp như một mạch truyện tình yêu liền lạc, thay vì ba bài hát rời rạc. Mở đầu là VVIP, nơi DILLAN ví người thương như vị khách đặc biệt nhất, được bước vào một "vùng độc quyền" chỉ dành riêng cho hai người ở giai đoạn rung động đầu tiên.

LUV4EVA nối tiếp khi tình cảm đã đủ sâu để nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài, và đây cũng là track có sự góp giọng của NEGAV. Màn bắt tay giữa hai nghệ sĩ được ê-kíp mô tả như một cuộc đối thoại tự nhiên, tạo nguồn năng lượng bùng nổ cho ca khúc. Khép lại EP là LILTHINGS với không gian âm nhạc vui vẻ, ngọt ngào, nơi tình yêu nằm ở việc trân trọng những điều nhỏ bé thường ngày, đúng với tinh thần câu hát "anything you want, buy you all the lil things".

Toàn bộ EP được xây dựng trên cảm hứng Y2K, kết hợp giai điệu Pop và R&B hiện đại với chất liệu văn hóa Internet những năm 2000. Đây là hướng đi khá nhất quán với hình ảnh mà DILLAN đã theo đuổi từ trước, khi anh vốn được biết đến với thẩm mỹ thị giác thời thượng và tư duy dàn dựng concept.

Điểm đáng chú ý nhất về mặt sản xuất nằm ở khâu hậu kỳ. Phần nền tảng âm nhạc do bộ đôi producer người Việt HANK và KADO đảm nhiệm, nhưng DILLAN quyết định giao khâu mixing và mastering cho đội ngũ kỹ sư đang hoạt động tại Seoul.

Manny Park (SIG Recordings, Seoul) phụ trách mixing và mastering cho LUV4EVA, LILTHINGS và VVIP Remastered. Ông từng làm việc tại Germano Studios, New York, là kỹ sư âm thanh đoạt giải Grammy và tham gia các sản phẩm của Ariana Grande, Travis Scott, Kendrick Lamar, Post Malone, Nicki Minaj, Zayn, Chance the Rapper và Frank Ocean. Với hai ca khúc LUV4EVA và LILTHINGS, phần mastering còn có thêm Kwon Nam-woo, đồng sáng lập 821 Sound tại Seoul, người đứng sau các bản hit của IU, Crush, Taeyeon, SHINee, DPR LIVE và Zico.

Việc một nghệ sĩ ở sản phẩm debut đã đầu tư đến mức này cho khâu hậu kỳ là điều không phổ biến ở Vpop, và cũng là cách DILLAN đặt ra chuẩn chất lượng cho những gì anh sẽ làm tiếp theo.

Với DILLAN, EXCLUSIVE còn mang ý nghĩa như một lá thư tri ân gửi đến cộng đồng người hâm mộ ANDME, những khán giả đã đồng hành cùng anh qua các giai đoạn thăng trầm. Nam nghệ sĩ cho biết việc thực hiện EP debut đi kèm trách nhiệm phải cho ra một sản phẩm chỉn chu, xứng đáng với kỳ vọng của người nghe.

Tại Tinh Hà "Say Hi", DILLAN đã có một hành trình liên tục bước ra khỏi vùng an toàn: vượt rào cản ngôn ngữ để hát ballad tiếng Việt, tự tay dàn dựng concept điện ảnh, và tạo "bão" mạng xã hội với phần dance battle giành trọn 100 điểm từ giám khảo C2LOW. Anh cũng ghi được dấu ấn riêng khi có ba tiết mục liên tiếp nhận lời khen từ MC Trấn Thành.

DILLAN tên thật là Phan Đức Nhật Hoàng, sinh ra ở Huế và lớn lên tại Mỹ. Trước khi về Việt Nam hoạt động, anh có nhiều năm đào tạo tại Hàn Quốc và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn qua các chương trình quốc tế như Asia Super Young và Starlight Boys. Năm 2025, anh được khán giả Việt biết đến qua Anh Trai "Say Hi", trước khi tiếp tục góp mặt tại Tinh Hà "Say Hi" năm 2026 song song với các hoạt động solo.