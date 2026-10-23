Con gái Puka nhận xét về giọng hát của mẹ, bất chấp mẹ giận vẫn nói thật lòng

Sau khi con gái Anya tròn 1 tuổi Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ hình ảnh và những câu chuyện của cô bé, thu hút sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Mới đây, Puka đã đăng tải đoạn clip con gái nhận xét về giọng hát của mẹ.

"Anya, con thấy mẹ hát có hay không?", Puka hỏi.

"Không", con gái đáp.

"Con nói thật đi nếu không mẹ sẽ giận", Puka hỏi lại.

Tuy vậy, bé Anya vẫn kiên quyết nói "không" khi nói về giọng hát của mẹ.

Con gái Puka dứt khoát nói thật khi được hỏi về giọng hát của mẹ.

Trước đó, gia đình Puka và Gin Tuấn Kiệt từng khiến khán giả bật cười với câu chuyện dở khóc dở cười khi bé Anya hồn nhiên khẳng định ba Gin Tuấn Kiệt mới là người sinh ra mình.

Trong đoạn clip được Puka chia sẻ, nữ diễn viên nhiều lần hỏi lại con gái về người đã sinh ra bé, nhưng Anya vẫn kiên quyết trả lời “baba”.

Đáng nói, dù mẹ đã mang nặng đẻ đau, thậm chí còn có cả video ghi lại khoảnh khắc vượt cạn làm bằng chứng, cô bé vẫn nhất mực đứng về phía bố, khiến Puka chỉ biết bất lực trước câu trả lời ngây ngô của ái nữ.

Cô bé Anya chính là "cốt iu" của Gin Tuấn Kiệt.

Khoảnh khắc đáng yêu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước trêu Puka rơi vào cảnh “hết cứu”, đồng thời cho rằng Gin Tuấn Kiệt đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc cạnh tranh tình cảm với vợ.

Một số người còn vui vẻ gợi ý nữ diễn viên sinh thêm em bé để có người “cùng phe”. Dù thường xuyên bị con gái khiến cho “ra rìa” vì quá quấn bố, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn khiến người hâm mộ thích thú bởi những khoảnh khắc gia đình tự nhiên, gần gũi.

Trên thực tế, bé Anya cũng dành nhiều cử chỉ tình cảm cho mẹ, từng có khoảnh khắc ôm hôn má Puka ngọt ngào khiến cộng đồng mạng tan chảy.

Puka nhiều lần bị con gái cho "ra rìa".

Puka đón con gái đầu lòng Anya cùng ông xã Gin Tuấn Kiệt vào ngày Valentine 14/2/2025. Nữ diễn viên từng trải qua hành trình sinh nở khá vất vả khi chuyển dạ suốt 24 tiếng, dự định sinh thường nhưng cuối cùng phải chuyển sang sinh mổ.

Sau khi con chào đời, Puka chú trọng chăm sóc sức khỏe, tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ và phục hồi vóc dáng nhẹ nhàng, không ép bản thân ăn kiêng hay tập luyện khắc nghiệt.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt dịp Trung thu vừa qua.

Vợ chồng cô cũng lựa chọn lưu trữ tế bào gốc từ cuống rốn cho con, đồng thời giữ kín thông tin và hình ảnh của bé trong năm đầu đời để bảo vệ sự riêng tư. Đến khi Anya tròn một tuổi, cặp đôi mới chính thức công khai diện mạo con gái, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.