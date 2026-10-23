Khổ thân cô luật sư đang bị cả MXH công kích: Đến ăn cơm nắm cũng nhận bão tẩy chay

Lên sóng với kỳ vọng không nhỏ khi làm lại từ một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc đình đám nhất năm 2022, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Minamida Minami nhanh chóng ghi nhận thành tích đáng chú ý. Tập đầu tiên của phim đạt rating 7,4% ở nhóm hộ gia đình và 3,9% ở nhóm khán giả cá nhân, lọt top 5 chương trình truyền hình có rating cao nhất cả nước. Đặc biệt, đây là mức rating mở màn cao nhất trong khung giờ phát sóng kể từ Mountain Doctor vào mùa hè năm 2024, thành tích mà chưa bộ phim nào trong khung giờ này tái lập được suốt khoảng hai năm.

Những phản hồi ban đầu dành cho bộ phim cũng tương đối tích cực. Trên nền tảng Filmarks, tác phẩm đạt 3,6/5 điểm, trong khi diễn xuất của nữ chính Ashida Mana nhận được nhiều lời khen. Việc thay đổi một số chi tiết để phù hợp hơn với bối cảnh Nhật Bản cũng là điều dễ hiểu đối với một tác phẩm chuyển thể. Tuy nhiên, khi những tập đầu tiên qua đi, sự chú ý của khán giả dần chuyển thành những cuộc tranh luận, đặc biệt xoay quanh cách Ashida Mana thể hiện nhân vật Minamida Minami.

Trong phiên bản Nhật, Ashida Mana đảm nhận vai Minamida Minami, nữ luật sư trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD), có trí nhớ xuất sắc và năng lực chuyên môn nổi bật nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội. Đây là nhân vật được chuyển thể từ Woo Young Woo, vai diễn từng đưa tên tuổi Park Eun Bin lên một tầm cao mới trong bộ phim Hàn Quốc cùng tên.

Vai diễn kinh điển của Park Eun Bin được tái hiện

Cái bóng của bản gốc chính là thử thách lớn nhất mà phiên bản Nhật phải đối mặt. Park Eun Bin từng gây ấn tượng nhờ cách thể hiện những phản ứng đặc trưng của Woo Young Woo trước các tình huống giao tiếp, ánh mắt, cử chỉ cho đến cách nhân vật xử lý những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống. Vai diễn cũng góp phần giúp nữ diễn viên giành giải Daesang truyền hình tại Baeksang Arts Awards năm 2023.

Khi đặt hai phiên bản cạnh nhau, một bộ phận khán giả cho rằng cách diễn của Ashida Mana chưa thể hiện rõ những đặc điểm của nhân vật mắc chứng tự kỷ. Một số bình luận trên truyền thông Hàn Quốc thậm chí nhận xét cô giống một người bình thường có khả năng phát âm tốt hơn là một nhân vật thuộc phổ tự kỷ, đồng thời cho rằng ánh mắt và cách giao tiếp của nữ diễn viên chưa đủ thuyết phục. Những lời chê bai này nhanh chóng kéo Ashida Mana vào vòng xoáy so sánh với Park Eun Bin.

Ashida Mana đang bị so sánh với Park Eun Bin

Đáng nói, trước khi những ý kiến trái chiều xuất hiện, Ashida Mana từng là một trong những điểm sáng được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim. Khả năng biến đổi biểu cảm, nét thông minh và sự lúng túng của nhân vật trong các tình huống đời thường đều từng nhận được phản hồi tích cực. Nhưng một khi khán giả đã có sẵn hình mẫu Woo Young Woo trong tâm trí, mọi khác biệt trong cách diễn giải nhân vật đều có nguy cơ bị nhìn nhận như một thiếu sót.

Không chỉ diễn xuất, một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ trong quá trình chuyển thể cũng khiến phiên bản Nhật vấp phải ý kiến trái chiều, đó chính là món ăn yêu thích của nữ luật sư.

Hai món ăn ở hai phiên bản bị đem ra so sánh

Trong Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo bản Hàn, Woo Young Woo đặc biệt yêu thích kimbap, món cơm cuộn rong biển quen thuộc của Hàn Quốc. Món ăn này gắn với cách Woo Young Woo tìm kiếm cảm giác an toàn trong cuộc sống thường ngày. Các nguyên liệu được cuộn bên trong lớp cơm và rong biển, nhưng khi cắt thành từng khoanh, phần nhân hiện ra rõ ràng, giúp cô biết chính xác mình đang ăn gì và tránh cảm giác bất an trước những hương vị hay kết cấu bất ngờ.

Trong bản Nhật, món ăn này được thay bằng onigiri, loại cơm nắm truyền thống của Nhật Bản. Đây là một lựa chọn dễ hiểu xét về văn hóa ẩm thực, bởi onigiri phổ biến tại Nhật Bản và phù hợp với bối cảnh địa phương. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ phần nhân của cơm nắm thường được giấu bên trong, không thể quan sát rõ ràng như những khoanh kimbap. Vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng sự thay đổi này chưa giữ được trọn vẹn ý nghĩa tâm lý đằng sau sở thích ăn uống của nhân vật gốc.

Tranh cãi từ đó vượt ra ngoài chuyện chọn món ăn nào cho hợp văn hóa. Với Woo Young Woo, kimbap là một phần trong cách nhân vật đối phó với những bất an của mình. Khi thay bằng onigiri, ê-kíp cần bảo đảm rằng lý do nhân vật yêu thích món ăn ấy vẫn phù hợp với đặc điểm tâm lý đã được xây dựng. Nếu chỉ thay đổi món ăn theo quốc gia mà không giữ được ý nghĩa của chi tiết trong câu chuyện, bản chuyển thể rất dễ khiến khán giả cảm thấy nhân vật đã mất đi một phần bản sắc.

Trớ trêu ở chỗ, Ashida Mana lại là người trực tiếp hứng chịu phần lớn sự chỉ trích, thậm chí là làn sóng tẩy chay từ những tranh luận này. Nữ diễn viên không phải người duy nhất quyết định cách xây dựng nhân vật, lựa chọn món ăn hay điều chỉnh các chi tiết trong kịch bản. Thế nhưng, khi khán giả so sánh hai phiên bản, gương mặt xuất hiện trên màn ảnh thường trở thành đối tượng bị đánh giá đầu tiên.

Dẫu vậy Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Minamida Minami mới chỉ bắt đầu hành trình của mình. Thành tích mở màn cho thấy bộ phim đã tạo được sức hút nhất định, còn những tranh cãi hiện tại phản ánh kỳ vọng lớn mà khán giả dành cho một tác phẩm từng thành công vang dội. Rating tốt không đồng nghĩa bộ phim sẽ tránh được mọi lời chê, cũng như những phản ứng trái chiều ban đầu chưa đủ để kết luận toàn bộ chất lượng của phiên bản Nhật.