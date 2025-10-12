Con gái NSƯT Chiều Xuân đẹp như bản sao thời trẻ của mẹ, hào hứng khoe vai diễn mới

Mới đây, Hồng Khanh - con gái của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật lần thứ 21. Cô bé khỏe nhan sắc xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Ở tuổi 21, Hồng Khanh khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá giống mẹ cô thời trẻ.

Hồng Khanh xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 21.

Nhiều người nhận xét Hồng Khanh chính là bản sao của mẹ - NSƯT Chiều Xuân thời trẻ.

Ở tuổi 21, Hồng Khanh để kiểu tóc ngắn, sở hữu vóc dáng mảnh mai và phong cách ăn mặc trẻ trung. Hồng Khanh, sinh năm 2004, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông nội cô là nhạc sĩ Đỗ Nhuận, vì vậy ngay từ nhỏ, Hồng Khanh đã sớm được tiếp xúc với âm nhạc. Tuy nhiên, sau cuộc thi khi mới 9 tuổi, gia đình NSƯT Chiều Xuân mong muốn con gái tập trung cho việc học văn hóa trước.

Nhan sắc ấn tượng của Hồng Khanh.

Đến năm 16 tuổi, Hồng Khanh chính thức ra mắt video âm nhạc đầu tay, đánh dấu bước khởi đầu nghiêm túc trên con đường nghệ thuật. Tháng 8/2022, cô trúng tuyển khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với tổng điểm 27, trong đó môn năng khiếu đạt 9,5/10.

Hiện nay, Hồng Khanh đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc và rèn luyện để phát triển sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hiện nay, Hồng Khanh đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc và rèn luyện để phát triển sự nghiệp nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô mới góp mặt trong bộ phim điện ảnh Bà đừng buồn con và hào hứng khoe vai diễn mới với khán giả.

Hồng Khanh và mẹ trên phim trường dự án phim điện ảnh Bà đừng buồn con.

Trước đó, Xuất hiện cùng NSƯT Chiều Xuân trong chương trình Khách sạn 5 sao, Hồng Khanh đã có những chia sẻ thú vị về người mẹ nổi tiếng của mình. Nữ sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dí dỏm cho biết: “Mẹ Xuân là người dễ tính nhất trong số các phụ huynh của bạn bè em trên mạng xã hội.”

Hồng Khanh cho biết cô được tiếp xúc với mạng xã hội từ khá sớm và luôn nhận được sự định hướng nhẹ nhàng từ mẹ. “ Mẹ thường phản ứng tích cực với các bài đăng của em. Khi thấy điều gì chưa phù hợp, mẹ sẽ điềm tĩnh giải thích lý do và hướng dẫn em cách sử dụng mạng xã hội lành mạnh hơn, dưới sự giám sát của bố mẹ ,” cô chia sẻ.

Hồng Khanh cảm thấy thoải mái về danh xưng "con của NSƯT Chiều Xuân".

Là con gái của một nghệ sĩ nổi tiếng, Hồng Khanh cho biết cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi được gọi với danh xưng "con của NSƯT Chiều Xuân". Nữ sinh viên trẻ chia sẻ: "Tôi luôn xem việc được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật là điều may mắn. Không phải ai cũng sớm tìm ra điều mình yêu thích và có môi trường thuận lợi để phát triển khả năng một cách tự nhiên. Dĩ nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để khẳng định bản thân."